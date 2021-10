"Changement d'heure 2021 : tout savoir sur le passage à l'heure d'hiver"

CHANGEMENT HEURE HIVER 2021. Le passage à l'heure d'hiver a lieu durant le dernier week-end d'octobre et ce changement d'heure a été fixé dans la nuit du 30 au 31. Histoire, fin de la mesure, effets sur le sommeil... Retrouvez toutes les infos ci-dessous.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Pourquoi l'UE souhaite-t-elle la fin du changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975, en pleine crise pétrolière. Il a été généralisé dans l'UE en 1998. Or il a été établi que les gains énergétiques étaient très faibles et essentiellement réalisés sur l'éclairage, selon l'Ademe. Les économies réalisées sont d'autant plus négligeables que les avancées technologiques en matière de conception d'ampoules (LED, ampoules économiques..) ont été spectaculaires ces dernières années. C'est sur ce constat que les principales instances de l'Union européenne souhaitent abroger le dispositif. Le Parlement s'est prononcé pour la fin du changement d'heure, tout comme la Commission, qui a organisé une consultation. Les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu se sont majoritairement prononcés pour l'abandon de la mesure (84%). L'UE a toutefois ralenti la procédure en donnant du temps aux États (au minimum jusqu'à 2021 au départ, un délai prolongé suite à la crise sanitaire du Covid) pour déterminer s'ils veulent changer d'heure, et, le cas échéant, s'ils souhaitent conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été.

L'heure d'été toute l'année, serait-ce un gros changement pour les agriculteurs ? Si nous restions à l'heure d'été, quel impact économique cela pourrait-il avoir ? Certains secteurs devraient s'adapter, comme l'agriculture. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA a ainsi expliqué au magazine Challenges que les récoltes devraient commencer plus tard et que plus de salariés devraient travailler de nuit. Des incidences qui auraient donc un impact direct, par exemple sur les salaires versés. L'heure d'été est en effet plus éloignée de l'heure naturelle, sur laquelle les agriculteurs s'appuient davantage.

Pourquoi donner son sang est une bonne action 100% adaptable au changement d'heure d'hiver ? Contrairement au changement d'heure d'été, on gagne une heure en plus avec le changement d'heure d'hiver. L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Si vous êtes vacciné(e) contre le Covid, pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site.

Que se passerait-il si l'on restait à l'heure d'hiver toute l'année ? Après avoir voté pour l'arrêt du changement d'heure en 2018, les Européens attendent toujours que le changement d'heure soit définitivement supprimé. Mais il reste une question à résoudre : devrait-on rester en heure d'hiver ou en heure d'été ? En adoptant définitivement l'heure d'hiver, ce sont les journées de printemps et d'été qui seraient surtout affectées. À la fin du mois de juin, période durant laquelle l'ensoleillement est le plus fort de l'année, le lever du soleil interviendrait vers 5h (au lieu de 6h) et le coucher de l'astre aurait lieu vers 21h au lieu de 22h à Paris.

Comment les transporteurs aériens vont-ils gérer la fin du changement d'heure ? Ils ont déjà fort à faire avec le coronavirus actuellement, mais la fin du changement d'heure peut s'avérer être compliquée à mettre en application, notamment pour les transporteurs aériens. En effet, chaque pays membre de l'Union européenne va pouvoir choisir s'il préfère rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, il n'y aura pas d'harmonisation obligatoire. Les transporteurs aériens, eux, se souviennent que lorsque la Turquie avait arrêté de changer d'heure il y a deux ans, cela n'avait pas été simple. Ils demandent donc qu'on leur "laisse le temps de s'adapter", rapportait récemment le journal Les Echos.

Tous les pays changent-ils d'heure cette nuit ? Les Français ne sont pas les seuls à bousculer les pendules de leurs horloges cette nuit. Le changement d'heure est harmonisé pour la plupart des Etats de l'Union européenne, afin de faciliter la communication entre les pays et les transports. Au total, environ 70 pays passent à l'heure d'hiver, ainsi qu'à l'heure d'été. Pour autant, de nombreux pays possèdent leurs propres règles. Aux Etats-Unis, la décision revient par exemple à chaque Etat. Et certains pays ont finalement choisi de supprimer le changement d'heure. En 2011, la Russie a mis en avant l'augmentation des accidents de la circulation et les dépressions pour mettre fin à l'heure d'hiver. Le plus grand pays du monde a bien du mal à harmoniser l'ensemble de ses 11 fuseaux horaires. La Turquie a également décidé de ne pas changer d'heure, pour profiter du soleil.

Heure d'été ou heure d'hiver, que préfèrent les Français ? En mars 2019, une consultation en ligne a demandé aux Français s'ils souhaitaient l'arrêt du changement d'heure, question qui a recueillie presque 84% de "oui". Les Français devaient aussi choisir entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver si jamais l'arrêt du changement d'heure saisonnier était acté. À 59%, les personnes interrogées avaient alors opté pour l'heure d'été.

Quelle heure est la plus proche de l'heure du soleil, celle d'hiver ou d'été ? L'heure d'hiver est celle que nous utilisions toute l'année avant la mise en place du changement d'heure. Néanmoins, il y a un décalage d'environ une heure entre l'heure légale d'hiver et l'heure du lever du soleil. Mais avec l'heure d'été, l'écart est d'environ deux heures. Ainsi, le soleil est à son zénith à environ treize heures en heure d'hiver, et quatorze heures en heure d'été. En France, nous sommes en effet plus proches de l'heure solaire lors de l'heure d'hiver.

Comment le changement d’heure impacte-t-il les animaux ? Le changement d'heure peut-il affecter vos animaux ? Nos petites bêtes peuvent en effet le ressentir, surtout quand elles se calent sur notre propre rythme. On sait par exemple que les vaches laitières sont perturbées par les changements d'heure. LCI rappelle ainsi qu'elles sont parfois plus agressives au moment de la traite, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité du lait. Quant aux chats et aux chiens, ils peuvent réclamer leur nourriture plus tôt si leur gamelle est vide.

Pourquoi la fin du changement d'heure représente (aussi) une aubaine pour de nombreuses entreprises ? Si l'on met fin au changement d'heure, comme le souhaite la Commission européenne, certaines entreprises pourraient mieux s'organiser, expliquait récemment le journal Les Echos. En effet, cela "facilitera la planification dans les transports et l'énergie et simplifiera les applications dépendantes du temps", précisait la commissaire européenne aux transports de l'époque, Violeta Bulc, dès le début du processus de suppression du changement d'heure en 2019. De plus, la Chine et la Russie ont renoncé à l'heure d'été. Une raison supplémentaire d'y mettre fin pour les entreprises qui font du commerce avec ces deux pays.

J'ai souvent faim plus tard après le changement d'heure d'hiver, c'est normal ? En plus du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur notre appétit. Vous aurez ainsi peut-être faim plus tard que d'habitude, ce qui vous pousserait... à vous lever plus tard également, rapporte en substance LCI. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de se préparer au changement d'heure d'hiver en se couchant 15 minutes plus tard par exemple les jours avant la date du changement d'heure.

Les Français ont-ils bien en tête le mécanisme du changement d'heure d'hiver ? D'après un sondage YouGov * réalisé exlusivement pour Linternaute.com, à l'interrogation "Savez-vous si nous avançons ou reculons d'une heure lors du changement d'heure d'hiver ? Veuillez sélectionner une seule réponse.", 62% des sondés ont donné la bonne réponse, autrement dit "Nous reculons d'une heure (à 3 heures du matin il sera 2 heures)". Un quart des sondés au total (25%) s'est sont trompé dans le sens des aiguilles, et 13% "ne savaient pas". * Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Peut-on laisser son portable en mode avion la nuit du changement d'heure ? Pas de panique, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez même le laisser en mode avion si vous le souhaitez, car il n'y a pas besoin d'une connexion internet pour la mise à jour de l'heure de votre téléphone. Ceci est valable pour l'ensemble des appareils connectés, des ordinateurs aux consoles en passant par les tablettes, les montres connectées ou encore les liseuses.

Les Français comptent-ils ajuster leur heure de coucher la nuit du changement d'heure ? D'après un sondage exclusif YouGov * commandé par Linternaute.com, à l'interrogation "Allez-vous modifier vos heures de coucher pour vous adapter au changement d'heure ?", la majorité des sondés a répondu "Non" (62%), parmi lesquels 40% "Probablement pas" et 22% "Certainement pas". A contrario, 34% comptent adapter leur heure de coucher, parmi lesquels 18% le feront "certainement" et 16% "probablement". 4% ne savent pas ce qu'il en sera. * Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Pourquoi le changement d'heure a-t-il toujours lieu un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées, au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance."

Qui décide de la fin du changement d'heure à l'échelle européenne ? Le dossier "fin du changement d'heure" est aux mains de deux entités, comme tout projet de réforme au sein de l'UE : le Parlement européen et le Conseil européen (qui réunit les représentants des Etats membres). La Commission européenne a quant à elle un rôle exécutif.

Pouvons-nous encore garder l’heure d’hiver ? Rien n’est encore fixé sur l’arrêt du changement d’heure en France. Pour l’instant, si la réforme est votée, ce sera à chaque État de choisir à quelle heure rester toute l’année. Il faudra le faire en fonction des autres États pour ne pas perturber les transports. En résumé, même si les Français ont voté à 59% pour rester à l’heure d’été, rien n’est encore acté. Il y a toujours une chance sur deux que nous restions à l’heure d’hiver, en fonction de ce que souhaiterons les autres États et de comment la Commission européenne tranchera.

Quels appareils changent d'heure automatiquement à la maison ? Certains appareils changent d'heure tout seuls ! C'est le cas des ordinateurs, smartphones ou tablettes, mais aussi des montres, réveils, décodeurs, horloges de certaines voitures, ou encore de certains appareils de la maison dits "intelligents" ou "connectés". A contrario, pour tous les appareils non-numériques, c'est la main de l'homme qui doit agir afin de remettre les pendules à l'heure...

Pourquoi donner son sang est une bonne action 100% adaptable au changement d'heure d'hiver ? Contrairement au changement d'heure d'été, on gagne une heure en plus avec le changement d'heure d'hiver. L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Si vous êtes vacciné(e) contre le Covid, pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site.