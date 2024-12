Changement d'heure 2025 : quelle est la date du passage à l'heure d'été ?

La France passe à l'heure d'été à la fin du mois de mars 2025. Comment s'opère ce changement d'heure ?

Le changement d'heure est encore en 2025 un moment important auquel il faut accorder de l'attention. Il serait dommage de rater le passage à l'heure d'été ! Rien de nouveau, les règles sont toujours les mêmes : les Français, comme tous les habitants de l'union européenne, doivent remonter leurs horloges d'une heure le dernier dimanche de mars.

Le passage à l'heure d'été, avec une heure de sommeil "perdue", est souvent perçu comme plus dur que celui à l'heure d'hiver. Des études ont montré que l'heure d'hiver est plus proche de l'horloge biologique interne de la majorité des gens, ce qui peut contribuer à une meilleure qualité de sommeil et à un repos plus réparateur. Mais en passant à l'heure d'été, les Français retrouvent aussi un temps d'ensoleillement plus large en fin d'après-midi : un sacré avantage !

Quand et comment passe-t-on à l'heure d'hiver ?

Le passage à l'heure d'été 2025 en France a lieu dimanche 30 mars. Ce jour-là, à 2h, il sera immédiatement 3h. La journée du 30 mars 2025 ne dure donc que 23 heures.

Quand ont lieu les prochains changement d'heure ? Changement d'heure d'été 2025 : dimanche 30 mars 2025

: dimanche 30 mars 2025 Changement d'heure d'hiver 2025 : dimanche 26 octobre 2025

: dimanche 26 octobre 2025 Changement d'heure d'été 2026 : dimanche 29 mars 2026

: dimanche 29 mars 2026 Changement d'heure d'hiver 2026 : dimanche 25 octobre 2026

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle, dès le mois de mars suivant. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

La fin mars est alors choisie pour coïncider avec l'équinoxe de printemps, synonyme de retour des beaux jours et des journées qui rallongent. Le retour à l'heure "normale" (soir GMT+1) est logiquement fixée à l'inverse à l'approche de l'équinoxe d'automne, soit à la fin du mois d'octobre. Le week-end et en particulier la nuit du samedi au dimanche va vite apparaître comme le moment où l'impact immédiat du changement d'heure sera le plus limité.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Non, le changement d'heure d'été 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.