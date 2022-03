"Changement d'heure : date, heure, règles... Comprendre le passage à l'heure d'été"

CHANGEMENT HEURE ETE 2022. Le passage à l'heure d'été a lieu ce début de printemps, le week-end prochain. Date et heure exacte, règles des aiguilles, fin du changement d'heure... Consultez notre questions / réponses pour tout savoir !

Questions / réponses

Recevoir nos alertes live !

Fin du changement d'heure : peut-on encore garder l'heure d'hiver ? Quant à l'arrêt du changement d'heure, rien n'est encore acté en 2022 sur une conservation de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver permanente. Ce qui est prévu pour le moment est que : si la réforme est votée dans le pays concerné, ce dernier choisisse, comme chaque pays de l'Union européenne, à quelle heure il veut rester toute l'année. Il est préférable de le faire en fonction des autres Etats de l'UE, afin d'éviter trop de perturbations dans les transports. En bref, même si 59% des Français ont voté pour conserver l'heure d'été permanente, rien n'est encore une fois acté. Il reste donc toujours 50% de probabilité pour que nous restions à l'heure d'hiver, en fonction des décisions des autres Etats et de comment la Commission européenne tranchera.

Que risque-t-on avec un sommeil insuffisant ? La sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin, précédemment citée dans cette page Questions / réponses et qui s'est exprimée auprès de Ouest France, liste les principaux méfaits engendrés par un manque de sommeil : "Le premier symptôme en journée, est la difficulté à gérer ses émotions. Pour les adultes, l’adrénaline ressentie en périodes de stress a du mal à redescendre. Pour les enfants, ce sera surtout des crises. Les défenses immunitaires sont affaiblies et on tombe plus facilement malade. Des études scientifiques ont prouvé qu’un sommeil de seulement six heures sur sept ans peut engendrer, dans les cas les plus graves, des maladies voire des cancers."

Comment adapter mon horloge biologique au passage à l'heure d'été ? Questionnée par Ouest France, la sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin a récemment donné plusieurs conseils pour adapter son horloge biologique au passage à l'heure d'été. Selon elle, il faut avant tout être "à l’écoute de son corps, et des signaux de fatigue". Par exemple, si vous vous sentez fatigué à 21 heures, allez vous coucher sans lutter. Comme cette experte le souligne en effet : "Cette phase dure de 10 à 20 minutes, (et) passé ce premier train du sommeil, il faudra attendre de 90 à 120 minutes."

Qui est pour quelle heure en Europe ? En Europe, quels pays sont pour conserver l'heure d'été toute l'année ? Les Irlandais, les Polonais et les Français, consultés dans leurs pays respectifs, ont tous choisi l'heure d'été plutôt que l'heure d'hiver. En revanche, plusieurs pays du nord de l'Europe souhaiteraient garder l'heure d'hiver. C'est le cas de la Finlande, du Danemark et des Pays-Bas. Les Portugais, les Grecs, les Chypriotes et les Maltais, satisfaits du système, aimeraient conserver le changement d'heure.

Les animaux sont-ils impactés par le changement d'heure ? Le changement d'heure peut-il affecter vos animaux ? Nos petites bêtes peuvent en effet le ressentir, surtout quand elles se calent sur notre propre rythme. On sait par exemple que les vaches laitières sont perturbées par les changements d'heure. LCI rappelle ainsi qu'elles sont parfois plus agressives au moment de la traite, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité du lait. Quant aux chats et aux chiens, ils peuvent réclamer leur nourriture plus tôt si leur gamelle est vide.

L'heure d'été augmente-t-elle réellement le risque de crises cardiaques ? Selon différentes études, le passage à l'heure d'été serait mauvais pour la santé. Libération rapporte ainsi qu'une étude américaine a révélé, en 2014, que le risque de faire une crise cardiaque augmente de 25% le lundi qui suit le passage à l'heure d'été. En cause, le sommeil moins bon qui aurait des conséquences sur le "stress cellulaire". Une conclusion que partageaient déjà des chercheurs suédois en 2008. Ce risque, en revanche, n'existerait pas lors du passage à l'heure d'hiver.

Pourquoi l'UE souhaite-t-elle la fin du changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975, en pleine crise pétrolière, il a été généralisé dans l'UE en 1998. Or il a été établi que les gains énergétiques étaient très faibles et essentiellement réalisés sur l'éclairage, selon l'Ademe. Les économies réalisées sont d'autant plus négligeables que les avancées technologiques en matière de conception d'ampoules (LED, ampoules économiques..) ont été spectaculaires ces dernières années. C'est sur ce constat que les principales instances de l'Union européenne souhaitent abroger le dispositif. Le Parlement s'est prononcé pour la fin du changement d'heure, tout comme la Commission, qui a organisé une consultation. Les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu se sont majoritairement prononcés pour l'abandon de la mesure (84%). L'UE a toutefois ralenti la procédure en donnant du temps aux États pour déterminer s'ils veulent conserver l'heure d'été ou bien l'heure d'hiver.

Pourquoi le changement d'heure a-t-il toujours lieu un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées (pourquoi, au fait ?), au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance."

Que se passerait-il si l'on restait à l'heure d'hiver ? Après avoir voté pour l'arrêt du changement d'heure en 2018, les Européens attendent toujours que le changement d'heure soit définitivement supprimé. Mais il reste une question à résoudre : devrait-on rester en heure d'hiver ou en heure d'été ? En adoptant définitivement l'heure d'hiver, ce sont les journées de printemps et d'été qui seraient surtout affectées. À la fin du mois de juin, période durant laquelle l'ensoleillement est le plus fort de l'année, le lever du soleil interviendrait vers 5h (au lieu de 6h) et le coucher de l'astre aurait lieu vers 21h au lieu de 22h à Paris.

Quels pays vont changer d'heure ce week-end ? Les Français ne seront pas les seuls à bousculer les pendules des horloges cette nuit. Le changement d'heure est harmonisé pour la plupart des Etats de l'Union européenne, afin de faciliter la communication entre les pays et les transports. Au total, environ 70 pays passent à l'heure l'heure d'été, ainsi qu'à l'heure d'hiver. Pour autant, chaque pays possède ses propres règles. Aux Etats-Unis, la décision revient par exemple à chaque Etat. Certains pays ont finalement choisi de supprimer le changement d'heure. En 2011, la Russie a mis en avant l'augmentation des accidents de la circulation et les dépressions pour mettre fin à l'heure d'hiver. Le plus grand pays du monde a bien du mal à harmoniser l'ensemble de ses 11 fuseaux horaires. La Turquie a également décidé de ne pas changer d'heure, pour profiter du soleil.

Qui a eu l'idée du changement d'heure ? Si le changement d'heure a été mis en place en France en 1976, cette idée avait déjà été évoquée bien plus tôt. En 1784, c'est Benjamin Franklin qui en avait parlé dans le Journal de Paris, évoquant déjà à l'époque des économies grâce à ce procédé. Alors ambassadeur des États-Unis en France, il espérait réduire la consommation des chandelles. Aujourd'hui, le principe du changement d'heure est de profiter des heures d'ensoleillement naturel le soir en été pour consommer moins d'électricité.

Le changement d'heure d'été 2022 sera-t-il le dernier changement d'heure ? Ça ne sera pas le cas, et plusieurs années de changements d'heure nous attendent encore : le projet de suppression du changement d'heure saisonnier est en effet "coincé" dans les tuyaux depuis plusieurs années, et a pris du retard. En septembre 2018, la commission des Transports de l'Union Européenne envisageait la fin de cette mesure pour 2019. Or il a fallu attendre 2019 pour que le Parlement européen adopte le projet à la majorité, avec une année de suppression du changement d'heure alors fixée à 2021. Puis la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là, mais aussi la crise politique ayant suivi le Brexit en 2020. De quoi mettre le changement d'heure en suspens au sein des institutions européennes. Pour que la fin du changement d'heure saisonnier prenne effet, il faudra en outre que le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été soit acté dans les payés concernés.

A quelle heure se lèvera le soleil après le passage à l'heure d'été ? Et à quelle heure se couchera-t-il ? Dès dimanche 27 mars, premier jour suivant le changement d'heure d'été, la nuit tombera vers 20 heures au lieu de 19 heures. Le matin, le soleil se lèvera vers 7 heures au lieu de 6 heures précédemment.

Faut-il remettre soi-même ses appareils à l'heure suite au changement d'heure d'été ? La majorité des appareils électroniques modernes se chargent tout seul d'appliquer le changement d'heure. Pour vos fours (y compris micro-ondes), horloges ou autres réveils, il faudra a contrario penser à réaliser une petite manipulation manuelle au matin du 27 mars 2022.