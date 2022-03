"Changement d'heure : date, heure, règles... On vous décrypte le passage à l'heure d'été"

CHANGEMENT HEURE ETE 2022. Le changement d'heure d'été 2022 est programmé dans la nuit de samedi à dimanche. Date et heure exacte, règles, conséquences sur la santé, fin du changement d'heure... Consultez cette page spéciale et notre questions / réponses pour enfin en savoir plus sur le passage à l'heure d'été et son impact sur votre quotidien !

Questions / réponses

Recevoir nos alertes live !

Le premier changement d'heure a-t-il réellement eu lieu sous l'occupation ? Le premier changement d'heure en France date en effet de l'occupation allemande, en 1940. Pendant toute cette période, la France a donc vécu à l'heure d'hiver et à l'heure d'été, la partie occupée ayant opéré un changement d'heure pour adopter l'heure allemande. Cela a notamment entraîné de grandes difficultés à la SNCF, les trains de la zone libre circulant avec une heure de retard en zone occupée, et les trains venant de la zone occupée patientant une heure à la ligne de démarcation. Fin du changement d'heure : pourquoi le cas de l'Irlande est épineux ? Suite au départ du Royaume-Uni de l'UE, en 2020, le cas de l'Irlande pose problème : les Britanniques vont a priori continuer à changer d'heure deux fois par an, ce qui va créer un décalage horaire pendant la moitié de l'année sur l'île irlandais, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. De quoi laisser craindre de nouvelles tensions aux abords de la frontière, après celles constatées au cours des discussions sur l'issue du Brexit. Quels sont les votes clés de la fin du changement d'heure ? Trois votes emblématiques ont eu lieusur la fin du changement d'heure. Après un vote des citoyens européens à l'été 2018, très majoritairement favorables (84%) à la suppression du changement d'heure saisonnier (d'hiver et d'été), les Français se sont aussi prononcés en masse (83,71%) "pour" la fin du changement d'heure en février 2019. Le Parlement européen a également confirmé cette volonté le 26 mars 2019, à 410 voix "pour", versus 192 voix "contre" et 51 abstentions. Dans les autres pays de l'UE, des consultations ont aussi été organisées. En quoi l'heure d'été permanente serait concrètement l'alliée des restaurateurs ? La logique est là : l'heure d'été toute l'année serait profitable au secteur du tourisme. Le soleil se couchant plus tard, les touristes et badauds auraient en effet plus tendance à prolonger leur présence dans les cafés et restaurants. En 2018 déjà, le maire de Mazamet dans le Tarn, qui a fondé l'association européenne pour l'heure d'été, promouvait les bénéfices de cette heure d'été. "Pour la convivialité d’abord, nous sommes tous heureux de profiter du soleil, y compris tard en soirée ! L’économie du tourisme en bénéficie aussi, car les gens sortent et consomment plus quand il fait jour", avait-il ainsi déclaré au Parisien/Aujourd'hui en France. Toute la France ne passe pas à l'heure d'été Toute la France va-t-elle changer d'heure ? Non ! Certaines îles françaises ne passent pas à l'heure d'été. En effet, selon le responsable du centre de Météo France Martinique, Jean-Noël Degrace, interrogé par franceinfo, le "positionnement proche de l'Équateur fait que la durée du jour ne varie que très peu". La majorité des pays des Caraïbes ne changent en effet pas d'heure pour cette raison. À La Réunion, passer à l'heure d'été est également "inutile", a quant à lui détaillé Jacques Ecormier, alors chef prévisionniste à Météo France. "La différence entre l'été et l'hiver ne sera que d'une heure, une heure trente, cela n'a aucun intérêt en matière d'économie d'énergie". Qui gère d'en haut la fin du changement d'heure ? Le dossier "fin du changement d'heure" est aux mains de deux entités, comme tout projet de réforme au sein de l'UE : le Parlement européen et le Conseil européen (qui réunit les représentants des Etats membres), à ne pas confondre avec la Commission européenne. Pourquoi le changement d'heure a-t-il toujours lieu un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées (pourquoi, au fait ?), au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance." Qui a eu l'idée du changement d'heure ? Si le changement d'heure a été mis en place en France en 1976, cette idée avait déjà été évoquée bien plus tôt. En 1784, c'est Benjamin Franklin qui en avait parlé dans le Journal de Paris, évoquant déjà à l'époque des économies grâce à ce procédé. Alors ambassadeur des États-Unis en France, il espérait réduire la consommation des chandelles. Aujourd'hui, le principe du changement d'heure est de profiter des heures d'ensoleillement naturel le soir en été pour consommer moins d'électricité. Faut-il remettre soi-même ses appareils à l'heure suite au changement d'heure d'été ? La majorité des appareils électroniques modernes se chargent tout seul d'appliquer le changement d'heure. Pour vos fours (y compris micro-ondes), horloges ou autres réveils, il faudra a contrario penser à réaliser une petite manipulation manuelle au matin du 27 mars 2022. L'heure d'été augmente-t-elle réellement le risque de crises cardiaques ? Selon différentes études, le passage à l'heure d'été serait mauvais pour la santé. Libération rapporte ainsi qu'une étude américaine a révélé, en 2014, que le risque de faire une crise cardiaque augmente de 25% le lundi qui suit le passage à l'heure d'été. En cause, le sommeil moins bon qui aurait des conséquences sur le "stress cellulaire". Une conclusion que partageaient déjà des chercheurs suédois en 2008. Ce risque, en revanche, n'existerait pas lors du passage à l'heure d'hiver. LIRE PLUS

Le changement d'heure d'été a toujours lieu le dernier week-end (complet) de mars, à 2 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Le changement d'heure d'été 2022 a donc lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, avec un saut des aiguilles de 2 heures à 3 heures du matin.

Lors du changement d'heure d'été, à 2 heures du matin, il faut toujours avancer les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale d'une heure. A 2 heures, la France passe en effet instantanément à 3 heures. En termes plus techniques, l'Hexagone "switche" de GMT+1 (heure d'hiver) à GMT+2 (heure d'été). Si une heure de sommeil est ainsi "perdue", la nuit tombe, en revanche, une heure plus tard. La manœuvre fait donc artificiellement perdre une heure de sommeil, mais gagner également artificiellement une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'été, en juin. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'été automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire.

Non seulement le changement d'heure d'été de mars 2022 n'est pas le dernier, mais plusieurs autres changements d'heure doivent encore suivre ensuite. Selon la Commission européenne, citée par Le Figaro.fr, la suppression du changement d'heure n'interviendra, en effet, sans doute pas en 2022. Hormis le retard induit par la crise sanitaire du Covid, ce qui bloque est l'harmonisation entre les Etats membres. L'Union européenne connaît en effet trois fuseaux horaires aujourd'hui, et une directive de l'UE suggère de laisser chaque Etat choisir de supprimer ou non le changement d'heure, pour ensuite passer soit à l'heure d'hiver soit à l'heure d'été permanente. Ladite directive de l'Union européenne a été validée par le Parlement européen en mars 2019, mais elle doit aussi l'être par le Conseil des ministres (qui unit les représentants des différents États membres de l'UE). C'est là que les négociations patinent.

Comme l'a récemment confié au journal Sud Ouest l'eurodéputée EELV Karima Delli, qui chapeaute la réforme à Bruxelles, la situation est "au point mort". Le 26 mars 2021, l'eurodéputée déplorait déjà que "plusieurs États d'Europe du Sud ne se montraient pas spécialement favorables à la fin du changement d'heure, à l'inverse de pays d'Europe du Nord. Chacun avait son idée". En raison du blocage actuel, "il serait extrêmement difficile d'envisager une fin du changement d'heure pour 2022 ou [même] 2023", concluait-elle.

En février 2018, le Parlement européen a sondé les citoyens de l'UE sur le sujet du changement d'heure. Parmi les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu, 84% se sont dit pour la fin du changement d'heure. En mars 2019, une consultation citoyenne, menée en France cette fois auprès de 2,1 millions de participants, via le site de l'Assemblée nationale, avait aussi donné une nette préférence française pour la fin du changement d'heure (83,71%). Et les Français se prononçaient également assez nettement (près de 60%) pour rester définitivement à l'heure d'été comme heure saisonnière permanente : 59,17% des répondants ont choisi cette option contre 36,97% pour l’heure d’hiver, pourtant plus proche de l'heure dite "solaire" ou naturelle. 46,62% invoquaient la santé et les rythmes biologiques ; 22,15% des répondants expliquaient leur choix par leur volonté de permettre le développement d’activités de loisirs en fin de journée ; 10,16% entendaient favoriser les économies d’énergies ; 10,72% assurer un bon fonctionnement des échanges avec les pays voisins et enfin 8,93% mentionnaient la sécurité routière.

41% des sondés "pour l'heure d'hiver permanente", dans une étude récente

Les mentalités ont-elles évolué depuis la consultation officielle de 2019 ? Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov France pour Linternaute*, à la question "A terme, dans quelle mesure êtes-vous pour, ou contre, le fait de rester de façon permanente à l'heure d'hiver ?". 41% des sondés ont répondu "Pour", 40% ont se sont déclarés "Contre". Le résultat se montre donc très serré. Si l'on affine le verdict, 18% des sondés se disent "totalement pour" rester en permanence à l'heure d'hiver, quand 23% sont "plutôt pour".

De l'autre côté, 22% des Français interrogés se disent "totalement contre" l'heure d'hiver permanente, et 18% "plutôt contre". 19% des interrogés ne savent tout bonnement pas s'ils sont pour ou contre une heure d'hiver toute l'année, autrement dit un décalage permanent d'une heure avec l'heure solaire, contre un décalage de deux heures lorsqu'on est à l'heure d'été.

* Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

© YouGov

Le changement d'heure a été instauré au sein de plusieurs pays européens dans les années 70. Le prix de l'énergie était alors décuplé par les premiers chocs pétroliers entraînés par l'OPEP. La France a quant à elle adopté la mesure de l'heure d'été en 1976. Objectif : économiser de l'électricité en grappillant artificiellement une heure de luminosité naturelle le matin. Un credo controversé depuis plusieurs décennies à cause des effets négatifs collatéraux du double changement d'heure saisonnier, sans bénéfices suffisants en contrepartie. Les dates de changement d'heure ont été harmonisées dans les 1980 entre les Etats membres de l'UE, pour favoriser la fluidité des communications et des transports entre eux.