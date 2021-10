"Changement d'heure : l'heure d'hiver est arrivée, toutes les infos pratiques"

CHANGEMENT HEURE HIVER 2021. Ça y est, la France est à l'heure d'hiver ! Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, toutes les pendules sont passées à 2h. Impact sur le sommeil, questions pratiques, fin de la mesure… Toutes nos réponses à vos questions ci-dessous.

Questions / Réponses

Nous avons changé d'heure ! Quelle heure est-il ? Ça y est, le changement d'heure d'hiver est effectif en France ! A trois heures du matin cette nuit, les "aiguilles" ont reculé d'une heure, nous faisant instantanément (et en plein sommeil, pour la plupart d'entre nous) repasser à deux heures du matin. Consultez l'heure exacte sur notre site.

Pourquoi l'heure d'hiver permanente semble plus adaptée à notre rythme biologique ? "A priori on est quand même fait pour vivre avec le soleil", a récemment indiqué Joëlle Adrien, spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu de Paris, auprès de l'AFP. Pour ce chercheur, avoir deux heures d'avance sur l'heure solaire, comme c'est le cas lorsque la France est à l'heure d'été "n'est pas une bonne idée". L'AFP précise que les spécialistes des rythmes biologiques sont davantage favorables à ce que la France reste toute l'année à l'heure d'hiver plutôt qu'à l'heure d'été.

Quelle heure est la plus proche de l'heure du soleil, celle d'hiver ou d'été ? L'heure d'hiver est celle que nous utilisions toute l'année avant la mise en place du changement d'heure. Néanmoins, il y a un décalage d'environ une heure entre l'heure légale d'hiver et l'heure du lever du soleil. Mais avec l'heure d'été, l'écart est d'environ deux heures. Ainsi, le soleil est à son zénith à environ treize heures en heure d'hiver, et quatorze heures en heure d'été. En France, nous sommes en effet plus proches de l'heure solaire lors de l'heure d'hiver.

Pourquoi le sport et la musique sont-ils vos alliés de l'heure d'hiver ? Alors que nous sommes officiellement passés à l'heure d'hiver cette nuit, la saison hivernale a déjà commencé à refroidir l'ensemble de la France. Même si les températures freinent souvent notre envie de courir dehors, le sport est considéré comme un allié important pour lutter contre la morosité hivernale. Selon les médecins, marcher six minutes par jour dans le froid augmente de 30% votre score de bonne humeur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marcher des heures par une météo glaciale ! Selon 20Minutes, écouter de la musique permettrait également de garder le moral. D'après plusieurs études scientifiques basées sur des IRM, certaines musiques font baisser la pression artérielle et stimulent le cerveau. Si tout cela ne marche pas, il ne vous reste plus qu'à planifier vos prochaines vacances printanières !

Pouvons-nous encore garder l’heure d’hiver ? Rien n’est encore fixé sur l’arrêt du changement d’heure en France. Pour l’instant, si la réforme est votée, ce sera à chaque État de choisir à quelle heure rester toute l’année. Il faudra le faire en fonction des autres États pour ne pas perturber les transports. En résumé, même si les Français ont voté à 59% pour rester à l’heure d’été, rien n’est encore acté. Il y a toujours une chance sur deux que nous restions à l’heure d’hiver, en fonction de ce que souhaiterons les autres États et de comment la Commission européenne tranchera.

Comment vérifier si mon smartphone est bien réglé ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est en ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis Général ou Système, puis Dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure.

Quel pourcentage de Français savaient qu'un changement d'heure avait lieu cet hiver ? Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov France pour Linternaute, à la question "Savez-vous si un changement d'heure va avoir lieu cet hiver ?", ?", 77% des personnes interrogées ont répondu "Oui", 14% "Je ne sais pas" et 9% "Non". La suppression du changement d'heure étant dans les tuyaux de l'Union européenne, il est possible que les Français se sentent encore un peu plus embrouillés sur la question que d'habitude.

J'ai souvent faim plus tard après le changement d'heure d'hiver, c'est normal ? En plus du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur notre appétit. Vous aurez ainsi peut-être faim plus tard que d'habitude, ce qui vous pousserait... à vous lever plus tard également, rapporte en substance LCI. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de se préparer au changement d'heure d'hiver en se couchant 15 minutes plus tard par exemple les jours avant la date du changement d'heure.

Que se passerait-il si l'on restait à l'heure d'hiver toute l'année ? Après avoir voté pour l'arrêt du changement d'heure en 2018, les Européens attendent toujours que le changement d'heure soit définitivement supprimé. Mais il reste une question à résoudre : devrait-on rester en heure d'hiver ou en heure d'été ? En adoptant définitivement l'heure d'hiver, ce sont les journées de printemps et d'été qui seraient surtout affectées. À la fin du mois de juin, période durant laquelle l'ensoleillement est le plus fort de l'année, le lever du soleil interviendrait vers 5h (au lieu de 6h) et le coucher de l'astre aurait lieu vers 21h au lieu de 22h à Paris.

Pourquoi donner son sang est une bonne action 100% adaptable au changement d'heure d'hiver ? Contrairement au changement d'heure d'été, on gagne une heure en plus avec le changement d'heure d'hiver. L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Si vous êtes vacciné(e) contre le Covid, pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site.

Ce changement d’heure est-il le dernier ? Ça ne sera pas le cas : le projet de suppression du changement d'heure saisonnier est en effet "coincé" dans les tuyaux depuis plusieurs années. En septembre 2018, la commission des Transports de l'Union Européenne envisageait la fin de cette mesure pour 2019. Or il a fallu attendre 2019 pour que le Parlement européen adopte le projet à la majorité, avec une année de suppression du changement d'heure alors fixée à 2021. Puis la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là, mais aussi la crise politique ayant suivi le Brexit en 2020. De quoi mettre le changement d'heure en suspens au sein des institutions européennes.

Quel pourcentage de Français est déprimé par le passage à l'heure d'hiver ? Selon un sondage YouGov * réalisé exclusivement pour Linternaute.com, la réponse est "Non" pour la majorité des sondés (61%). Dans le détail des "Non", "31%" se disent "pas vraiment" déprimés et 30% "pas du tout" déprimés. Le passage à l'heure d'hiver fait en revanche broyer du noir à 38% des interrogés, parmi lesquels 11% se disent "très" déprimés par ce cap, et 27% "un peu" déprimés. 1% ne savent quant à eux pas se situer sur cette échelle de la déprime. * Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Pourquoi le changement d'heure a-t-il toujours lieu un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées, au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance."

Heure d'été ou heure d'hiver, que préfèrent les Français ? En mars 2019, une consultation en ligne a demandé aux Français s'ils souhaitaient l'arrêt du changement d'heure, question qui a recueillie presque 84% de "oui". Les Français devaient aussi choisir entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver si jamais l'arrêt du changement d'heure saisonnier était acté. À 59%, les personnes interrogées avaient alors opté pour l'heure d'été.

A quelle heure a lieu le premier coucher de soleil post-changement d'heure d'hiver 2021 ? Ce dimanche 31 octobre, premier jour de l'heure d'hiver 2021, la nuit tombera à partir de 17h31 à Paris, selon le site spécialisé ephemeride.com. Si nous avons gagné une heure de luminosité le matin, à l'heure où nombre de Français sont encore chez eux ou sous la couette, nous en perdons, pour rappel, une le soir. De quoi nous motiver à nous lever plus tôt dans les semaines et les mois qui viennent pour profiter de la lueur du dehors de bon matin...

Pourquoi la fin du changement d'heure représente (aussi) une aubaine pour de nombreuses entreprises ? Si l'on met fin au changement d'heure, comme le souhaite la Commission européenne, certaines entreprises pourraient mieux s'organiser, expliquait récemment le journal Les Echos. En effet, cela "facilitera la planification dans les transports et l'énergie et simplifiera les applications dépendantes du temps", précisait la commissaire européenne aux transports de l'époque, Violeta Bulc, dès le début du processus de suppression du changement d'heure en 2019. De plus, la Chine et la Russie ont renoncé à l'heure d'été. Une raison supplémentaire d'y mettre fin pour les entreprises qui font du commerce avec ces deux pays.

Comment les transporteurs aériens vont-ils gérer la fin du changement d'heure ? Ils ont déjà fort à faire avec le coronavirus actuellement, mais la fin du changement d'heure peut s'avérer être compliquée à mettre en application, notamment pour les transporteurs aériens. En effet, chaque pays membre de l'Union européenne va pouvoir choisir s'il préfère rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, il n'y aura pas d'harmonisation obligatoire. Les transporteurs aériens, eux, se souviennent que lorsque la Turquie avait arrêté de changer d'heure il y a deux ans, cela n'avait pas été simple. Ils demandent donc qu'on leur "laisse le temps de s'adapter", rapportait récemment le journal Les Echos.

Pourquoi l'UE souhaite-t-elle la fin du changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975, en pleine crise pétrolière. Il a été généralisé dans l'UE en 1998. Or il a été établi que les gains énergétiques étaient très faibles et essentiellement réalisés sur l'éclairage, selon l'Ademe. Les économies réalisées sont d'autant plus négligeables que les avancées technologiques en matière de conception d'ampoules (LED, ampoules économiques..) ont été spectaculaires ces dernières années. C'est sur ce constat que les principales instances de l'Union européenne souhaitent abroger le dispositif. Le Parlement s'est prononcé pour la fin du changement d'heure, tout comme la Commission, qui a organisé une consultation en février 2018. Les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu se sont majoritairement prononcés pour l'abandon de la mesure (84%). L'UE a toutefois ralenti la procédure en donnant du temps aux États (au minimum jusqu'à 2021 au départ, un délai prolongé suite à la crise sanitaire du Covid) pour déterminer s'ils veulent changer d'heure, et, le cas échéant, s'ils souhaitent conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été.

Qui a eu l'idée du changement d'heure ? Si le changement d'heure a été mis en place en France en 1976, cette idée avait déjà été évoquée bien plus tôt. En 1784, c'est Benjamin Franklin qui en avait parlé dans le Journal de Paris, évoquant déjà à l'époque des économies grâce à ce procédé. Alors ambassadeur des États-Unis en France, il espérait réduire la consommation des chandelles. Aujourd'hui, le principe du changement d'heure est de profiter des heures d'ensoleillement le soir pour consommer moins d'électricité.