"Changement d'heure : nous sommes passés à l'heure d'été, les réponses à vos questions"

CHANGEMENT HEURE ETE 2021. Le passage à l'heure d'été a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Va-t-on continuer à changer d'heure ? Avez-vous perdu une heure de sommeil ? Toutes les réponses à vos questions et les détails pratiques sont à retrouver sur cette page.

Pourquoi le changement d'heure se fait-il toujours un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées (pourquoi, au fait ?), au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance."

Comment vérifier si votre smartphone s'est bien réglé ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est dans l'ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis général et dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure.

Pourquoi l'UE souhaite-t-elle la fin du changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975, en pleine crise pétrolière, il a été généralisé dans l'UE en 1998. Or il a été établi que les gains énergétiques étaient très faibles et essentiellement réalisés sur l'éclairage, selon l'Ademe. Les économies réalisées sont d'autant plus négligeables que les avancées technologiques en matière de conception d'ampoules (LED, ampoules économiques..) ont été spectaculaires ces dernières années. C'est sur ce constat que les principales instances de l'Union européenne souhaitent abroger le dispositif. Le Parlement s'est prononcé pour la fin du changement d'heure, tout comme la Commission, qui a organisé une consultation. Les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu se sont majoritairement prononcés pour l'abandon de la mesure (84%). L'UE a toutefois ralenti la procédure en donnant du temps aux États (au minimum jusqu'à 2021) pour déterminer s'ils veulent conserver l'heure d'été ou bien l'heure d'hiver.

Quelle heure est-il en France ? Vous êtes perdus à cause du changement d'heure, et vous vous demandez qui, entre vos montres, votre téléphone, votre ordinateur ou votre four, est à la bonne heure ? Sachez que les appareils reliés à internet, comme votre smartphone ou votre ordinateur, sont normalement réglés à la bonne heure : sur le fuseau horaire GMT+2, et non plus sur le GMT+1 comme à l'heure d'hiver. Vos montres mécaniques devraient alors afficher une heure de moins que votre smartphone, il faudra donc les avancer.

Quels pays ont changé d'heure cette nuit ? Les Français ne sont pas les seuls à avoir bousculé les pendules de leurs horloges cette nuit. Le changement d'heure est harmonisé pour la plupart des Etats de l'Union européenne, afin de faciliter la communication entre les pays et les transports. Au total, environ 70 pays passent à l'heure l'heure d'été, ainsi qu'à l'heure d'hiver. Pour autant, chaque pays possède ses propres règles. Aux Etats-Unis, la décision revient par exemple à chaque Etat. Certains pays ont finalement choisi de supprimer le changement d'heure. En 2011, la Russie a mis en avant l'augmentation des accidents de la circulation et les dépressions pour mettre fin à l'heure d'hiver. Le plus grand pays du monde a bien du mal à harmoniser l'ensemble de ses 11 fuseaux horaires. La Turquie a également décidé de ne pas changer d'heure, pour profiter du soleil.

J'ai souvent faim plus tôt après le changement d'heure, normal ? En plus du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur notre appétit. Vous aurez ainsi peut-être faim plus tôt que d'habitude, ce qui vous pousserait... à vous lever plus tôt également, rapporte LCI. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de se préparer au changement d'heure, en se levant chaque jour un peu plus tôt. En hiver, c'est l'inverse, il vaut mieux se coucher 15 minutes plus tard par exemple les jours avant la date du changement d'heure.

Heure d'été ou heure d'hiver, que préfèrent les Français ? En février 2019, une consultation en ligne a demandé aux Français s'ils souhaitaient l'arrêt du changement d'heure, question qui a recueillie presque 84% de "oui". Les Français devaient aussi choisir entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver si jamais l'arrêt du changement d'heure saisonnier était acté. À 59%, les personnes interrogées avaient alors opté pour l'heure d'été.

De qui est venue l'idée du changement d'heure ? Si le changement d'heure a été mis en place en France en 1976, cette idée avait déjà été évoquée bien plus tôt. En 1784, c'est Benjamin Franklin qui en avait parlé dans le Journal de Paris, évoquant déjà à l'époque des économies grâce à ce procédé. Alors ambassadeur des États-Unis en France, il espérait réduire la consommation des chandelles. Aujourd'hui, le principe du changement d'heure est de profiter des heures d'ensoleillement le soir en été pour consommer moins l'électricité.

Combien de pays appliquent le changement d'heure ? Le passage à l'heure d'été est un rituel immuable en France. Mais c'est aussi le cas dans 70 pays dans le monde, la plupart des pays situés en Asie et en Afrique ne pratiquant pas le changement d'heure. Certains pays ont aussi renoncé au système, comme la Russie en 2011 ou la Turquie en 2016. Et cas particulier, Chypre se sépare en deux pour le changement d'heure. Le Sud, grec, passe à l'heure d'hiver chaque année à l'automne tandis que le Nord, turc, reste à l'heure d'été.

Que se passerait-il si l'on restait à l'heure d'hiver ? Après avoir voté pour l'arrêt du changement d'heure en 2018, les Européens attendent toujours que le changement d'heure soit définitivement supprimé. Mais il reste une question à résoudre : devrait-on rester en heure d'hiver ou en heure d'été ? En adoptant définitivement l'heure d'hiver, ce sont les journées de printemps et d'été qui seraient surtout affectées. À la fin du mois de juin, période durant laquelle l'ensoleillement est le plus fort de l'année, le lever du soleil interviendrait vers 5h (au lieu de 6h) et le coucher de l'astre aurait lieu vers 21h au lieu de 22h à Paris.

Comment les transporteurs aériens géreront-ils la fin du changement d'heure ? Ils ont déjà fort à faire avec le coronavirus actuellement, mais la fin du changement d'heure peut s'avérer être compliquée à mettre en application, notamment pour les transporteurs aériens. En effet, chaque pays membre de l'Union européenne va pouvoir choisir s'il préfère rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, il n'y aura pas d'harmonisation obligatoire. Les transporteurs aériens, eux, se souviennent que lorsque la Turquie avait arrêté de changer d'heure il y a deux ans, cela n'avait pas été simple. Ils demandent donc de leur "laisser le temps de s'adapter", rapporte le journal Les Echos.

Quels sont les effets du changement d'heure sur les animaux ? Le changement d'heure peut-il affecter vos animaux ? Nos petites bêtes peuvent en effet le ressentir, surtout quand elles se calent sur notre propre rythme. On sait par exemple que les vaches laitières sont perturbées par les changements d'heure. LCI rappelle ainsi qu'elles sont parfois plus agressives au moment de la traite, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité du lait. Quant aux chats et aux chiens, ils peuvent réclamer leur nourriture plus tôt si leur gamelle est vide.

Qui est pour quelle heure en Europe ? En Europe, quels pays sont pour conserver l'heure d'été toute l'année ? Les Irlandais, les Polonais et les Français, consultés dans leurs pays respectifs, ont tous choisi l'heure d'été plutôt que l'heure d'hiver. En revanche, plusieurs pays du nord de l'Europe souhaiteraient garder l'heure d'hiver. C'est le cas de la Finlande, du Danemark et des Pays-Bas. Les Portugais, les Grecs, les Chypriotes et les Maltais, satisfaits du système, aimeraient conserver le changement d'heure.