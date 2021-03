"Changement d'heure : passage à l'heure d'été ce week-end ! Tous les détails pratiques"

CHANGEMENT HEURE ETE 2021. Le passage à l'heure d'été a lieu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Faudra-t-il avancer ou reculer votre montre ? Votre téléphone change-t-il d'heure tout seul ? Toutes les réponses à vos questions et les détails pratiques sont dans cet article.

Pourquoi l'UE souhaite-t-elle la fin du changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975, en pleine crise pétrolière, il a été généralisé dans l'UE en 1998. Or il a été établi que les gains énergétiques étaient très faibles et essentiellement réalisés sur l'éclairage, selon l'Ademe. Les économies réalisées sont d'autant plus négligeables que les avancées technologiques en matière de conception d'ampoules (LED, ampoules économiques..) ont été spectaculaires ces dernières années. C'est sur ce constat que les principales instances de l'Union européenne souhaitent abroger le dispositif. Le Parlement s'est prononcé pour la fin du changement d'heure, tout comme la Commission, qui a organisé une consultation. Les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu se sont majoritairement prononcés pour l'abandon de la mesure (84%). L'UE a toutefois ralenti la procédure en donnant du temps aux États (au minimum jusqu'à 2021) pour déterminer s'ils veulent conserver l'heure d'été ou bien l'heure d'hiver.

Le changement d'heure est-il une aubaine pour les voleurs ? Le changement d'heure favorise-t-il les cambriolages ? Oui, selon plusieurs gendarmeries, mais principalement l'heure d'hiver. En cause, les jours plus courts et la nuit qui arrive parfois avant que les habitants ne soient rentrés à leur domicile. "Souvent, ils opèrent à la tombée de la nuit, vers 17h-18h, juste avant que les gens rentrent de leur travail", explique un gendarme au quotidien Sud Ouest. Les gendarmes conseillent de laisser une lumière allumée pour prétendre être présent à l'intérieur de son domicile. Il est aussi possible de lancer l'éclairage pendant quelques heures dans la journée, grâce à un programmateur. De plus en plus de télévisions proposent également des programmateurs d'allumage.

Cette nuit, on avance ou on recule d'une heure ? La nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, on "avancera" d'une heure pour passer de l'heure d'hiver (GTM+1) à l'heure d'été (GTM+2). Cela signifie qu'à 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures. On perd donc une heure de sommeil... Même si dans cette période délicate où la plupart des Français sont davantage bloqués chez eux que d'habitude, la différence pourrait être minime.

Le changement d'heure perturbé par le confinement ? Une heure de sommeil en moins cette nuit ! Pour le Parisien, Claire Leconte, professeure de psychologie de l'éducation, chercheuse spécialiste des rythmes en chronobiologie de l'enfant et de l'adolescent alerte sur ce changement d'heure en plein confinement (pour certains départements) : "Avec le confinement, je suis persuadée que beaucoup ont perdu la notion du temps. Le risque est qu'ils ne prennent pas en compte le changement d'heure, qu'ils laissent dériver les heures de lever et de coucher. Or, notre nuit de sommeil n'est pas un train qu'il est possible de décaler dans sa globalité sans conséquence."

Heure d'été ou heure d'hiver, laquelle faudrait-il garder ? Selon plusieurs chronobiologistes interrogés par Le Figaro, il est préférable de vivre au plus proche du rythme du soleil. "Comme toute vie sur Terre, nous évoluons sous l’influence du cycle lumière/obscurité sur lequel se synchronise notre horloge biologique interne", explique au quotidien le Dr Claude Gronfier, neurobiologiste à l’Inserm et vice-président de la Société française de chronobiologie. "Toute notre physiologie (nos rythmes, notre sommeil, notre système cardiovasculaire, notre digestion, notre cognition, nos cellules…) est calée sur cette alternance", insiste-t-il. C'est pourquoi se lever alors qu’il fait encore nuit, comme c’est souvent le cas en hiver, est plus difficile. Ainsi, si le changement d'heure est supprimé, il sera préférable d'adopter définitivement l'heure d'hiver : dans le cas contraire, nous serions encore plus en décalage avec le soleil et celui-ci se lèverait encore plus tard.

Le premier changement d'heure a-t-il réellement eu lieu sous l'occupation ? Le premier changement d'heure en France date en effet de l'occupation allemande, en 1940. Pendant toute cette période, la France a donc vécu à l'heure d'hiver et à l'heure d'été, la partie occupée ayant opéré un changement d'heure pour adopter l'heure allemande. Cela a notamment entraîné de grandes difficultés à la SNCF, les trains de la zone libre circulant avec une heure de retard en zone occupée, et les trains venant de la zone occupée patientant une heure à la ligne de démarcation.

Comment adapter sa propre horloge biologique ? Dans un entretien à Ouest-France, la sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin donnait plusieurs conseils pour adapter son horloge biologique. Elle affirme qu'il faut avant tout être "à l’écoute de son corps, et des signaux de fatigue". Si vous êtes fatigués à 21 heures, ne luttez pas et allez vous coucher. En effet, comme elle l'explique : "Cette phase dure de 10 à 20 minutes, (et) passé ce premier train du sommeil, il faudra attendre de 90 à 120 minutes."

Pourquoi le changement d'heure se fait-il toujours un week-end ? Le site Futura Sciences explique dans un article pourquoi le changement d'heure ne se déroule que lors des week-end. Imaginez la situation si le changement d'heure s'effectuait un jour de semaine, en plein milieu de la journée : trains décalés, horaires de bureau chamboulés... Le site détaille : "Le changement d'heure a lieu au moment de plus faibles activités économiques, soit, dans nos sociétés hebdomadairement rythmées (pourquoi, au fait ?), au cœur de la nuit de samedi à dimanche. Quand l'heure qu'il est n'a pas beaucoup d'importance."

Pouvons-nous encore garder l’heure d’hiver ? Rien n’est encore fixé sur l’arrêt du changement d’heure en 2021. Pour l’instant, si la réforme est votée, ce sera à chaque État de choisir à quelle heure rester toute l’année. Il faudra le faire en fonction des autres États pour ne pas perturber les transports. En résumé, même si les Français ont voté à 59% pour rester à l’heure d’été, rien n’est encore acté. Il y a toujours une chance sur deux que nous restions à l’heure d’hiver, en fonction de ce que souhaiterons les autres États et de comment la Commission européenne tranchera.

L'heure d'été toute l'année, est-ce un gros changement pour les agriculteurs ? Si nous restions à l'heure d'été, quel impact économique cela pourrait-il avoir ? Certains secteurs devraient s'adapter, comme l'agriculture. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA a ainsi expliqué au magazine Challenges que les récoltes devraient commencer plus tard et que plus de salariés devraient travailler de nuit. Des incidences qui auraient donc un impact direct, par exemple sur les salaires versés. L'heure d'été est en effet plus éloignée de l'heure naturelle, sur laquelle les agriculteurs s'appuient davantage.

J'ai souvent faim plus tôt après le changement d'heure, normal ? En plus du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur notre appétit. Vous aurez ainsi peut-être faim plus tôt que d'habitude, ce qui vous pousserait... à vous lever plus tôt également, rapporte LCI. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de se préparer au changement d'heure, en se levant chaque jour un peu plus tôt. En hiver, c'est l'inverse, il vaut mieux se coucher 15 minutes plus tard par exemple les jours avant la date du changement d'heure.

Qui est pour quelle heure en Europe ? En Europe, quels pays sont pour conserver l'heure d'été toute l'année ? Les Irlandais, les Polonais et les Français, consultés dans leurs pays respectifs, ont tous choisi l'heure d'été plutôt que l'heure d'hiver. En revanche, plusieurs pays du nord de l'Europe souhaiteraient garder l'heure d'hiver. C'est le cas de la Finlande, du Danemark et des Pays-Bas. Les Portugais, les Grecs, les Chypriotes et les Maltais, satisfaits du système, aimeraient conserver le changement d'heure.

Que se passerait-il si l'on restait à l'heure d'hiver ? Après avoir voté pour l'arrêt du changement d'heure en 2018, les Européens attendent toujours que le changement d'heure soit définitivement supprimé. Mais il reste une question à résoudre : devrait-on rester en heure d'hiver ou en heure d'été ? En adoptant définitivement l'heure d'hiver, ce sont les journées de printemps et d'été qui seraient surtout affectées. À la fin du mois de juin, période durant laquelle l'ensoleillement est le plus fort de l'année, le lever du soleil interviendrait vers 5h (au lieu de 6h) et le coucher de l'astre aurait lieu vers 21h au lieu de 22h à Paris.

Comment vérifier si votre smartphone est bien réglé ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est dans l'ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis général et dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure.