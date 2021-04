"Rentrée scolaire et covid : que sait-on sur la date de retour à l'école de la maternelle au lycée ?"

RENTREE SCOLAIRE. Que sait-on sur la prochaine date de rentrée scolaire 2021 pour les maternelles / primaires ou pour les collèges / lycées ? Le gouvernement s'est à nouveau exprimé à ce sujet vendredi.

[Mis à jour le 16 avril 2021 à 18h12] Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a affirmé sur franceinfo le 16 avril, les dates de réouverture des établissements scolaires ( ) "seront tenues". Il n'a pour autant pas exclu que "certaines classes du collège" reviennent en demi-jauge, comme pour les lycéens.

Concernant le contexte épidémique, le Premier ministre Jean Castex a commenté lors d'un déplacement à Caen, le 16 avril également : "La troisième vague est loin d'être terminée", malgré "un certain nombre d'évolutions favorables". Depuis lundi 12 avril, le nombre de patients atteints du Covid-19 placés en réanimation s'est stabilisé au-dessus de 5 900, encore assez loin du pic de la première vague (7 000). A la mi-avril, le taux de couverture vaccinale (22,8 % de la population majeure avec une première dose, 8,1 % avec deux) est par ailleurs encore relativement bas.

Rentrée scolaire et Covid : pourquoi les dates de rentrée prévues en avril-mai ne devraient pas bouger ?

Le 6 avril, Emmanuel Macron a souligné auprès du Parisien qu'il était "essentiel qu'on reprenne les cours le 26 avril" et a également maintenu l'objectif du 3 mai pour la réouverture des collèges et lycées". Et d'ajouter : "Je n'ai pas conditionné la réouverture des maternelles et des écoles, puis des collèges et des lycées, à des indicateurs sanitaires. Pourquoi ? Parce que ces trois semaines d'absence physique de cours sont déjà un effort important".

Selon le ministère, pour les élèves de la maternelle au lycée en métropole, la date de la "grande" rentrée scolaire 2021 doit correspondre cette année au jeudi 2 ​​​​​​septembre 2021, et celle de la pré-rentrée des enseignants, au mercredi 1er septembre 2021. Le ministère précise par ailleurs que les élèves n'auront pas cours le vendredi 27 mai 2022, jour qui suivra le jeudi de l'Ascension. L'année scolaire 2021-2022 prendra, quant à elle, officiellement fin le jeudi 7 juillet 2022 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Sur les évaluations à la rentrée, qui ont lieu à partir de la mi-septembre, le ministre de l'Education a précisé le 22 juin 2020 sur France Inter : "en sixième", on a "une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée". Et d'ajouter : "C'est systématique, universel et obligatoire pour les classes de CP, CE1, sixième et seconde. Objectif ? Evaluer les besoins des élèves après une longue période d'enseignement à distance, mais aussi repérer efficacement les élèves décrocheurs et leur fournir un accompagnement adapté. Ensuite pour les autres, le professeur" doit disposer "d'outils d'évaluation qui sont partiellement renforcés dans leur richesse pour la rentrée, avec un peu plus de liberté, si je puis dire, dans leur manière de l'utiliser". Le ministre a également évoqué "un plan ultra volontariste" contre le décrochage scolaire, un phénomène qui concerne environ 4% des élèves en France. Cela fait "autour de 500 000 élèves" selon le ministère.

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2019 sont étudiés pour l'année 2021) en fonction de la situation familiale au 31 juillet. Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 319 euros

Deux enfants à charge : 31 162 euros

Trois enfants à charge : 37 005 ​​​​​​​euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 843 ​​​​​​​euros

► La prime de rentrée a été revalorisée de 100 euros cette année. Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ses conditions, son montant selon l'âge de l'enfant et sa date de versement