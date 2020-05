Calendrier du ramadan : explications sur les horaires de prière en France

RAMADAN 2020. Les musulmans pratiquant le jeûne du ramadan observent également cinq prières chaque jour. L'une d'entre elles correspond à la rupture du jeûne.

La période d'un mois que représente le ramadan pour les musulmans pratiquants du monde entier, qui a débuté le 24 avril en 2020, n'est pas faite que d'interdits : elle comporte aussi pour les musulmans pratiquants des moments d'introspection, de méditation et de réflexion sur leur condition et les relations entretenues avec autrui. La parenthèse du ramadan est aussi un temps durant lequel la prière revêt une importance toute particulière aux yeux des croyants. Parmi les injonctions morales du ramadan, on trouve ainsi le fait de prier plusieurs fois par jour. La journée typique de ramadan débute par l'Imsak, période pendant laquelle on peut encore se restaurer. Vient ensuite le suhur, repas de l'aube permettant aux fidèles de se préparer au jeûne qui durera toute la journée. Ensuite seulement, c'est l'heure de Fajr (ou Subh ou Sobh), la prière de l'aube. Première des cinq prières de la journée, elle marque le début des interdictions.

L'heure de la rupture du jeûne est reliée à une prière

Autre prière attendue, en fin de journée cette fois : maghreb, qui marque le moment de l'iftar, l'heure à laquelle peut être pris le repas du soir, à la fin de la journée de jeûne. Toutes ces prières suivent le mouvement du soleil, puisque le ramadan est déterminé par la levée du jour et la tombée de la nuit. Les musulmans qui suivent les injonctions du ramadan doivent ainsi avoir sous la main un calendrier précis des heures de prière, puisque ceux-ci changent chaque jour, du fait de l'allongement de la durée du jour jusqu'au solstice d'été.

Calendrier du ramadan 2020 : les horaires de prière

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le ramadan a officiellement débuté le 24 avril cette année, et devrait s'achever autour du 23 mai 2020. Voici les horaires de prière pour la ville de Paris (selon la Grande Mosquée de Paris).