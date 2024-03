Nuit du destin 2024 : signification, invocation, pourquoi est-elle si importante pendant le ramadan ?

La Nuit du destin (Laylat Al-Qadr) devrait se dérouler dans la nuit du 5 avril 2024. C'est l'une des dates les plus sacrées de l'année pour les musulmans. On vous explique pourquoi dans notre article dédié.

Quelques jours avant l'Aïd el-Fitr, la Nuit du destin (Laylat Al-Qadr) est aussi un temps important dans l'islam. C'est en effet la nuit la plus sainte du calendrier musulman, car cela serait le jour où l'archange Gabriel aurait révélé le Coran au prophète Mahomet. Sa date n'est pas fixe dans le calendrier grégorien car celui musulman (hégirien) est différent en étant basé sur des cycles lunaires. Traditionnellement, les dirigeants religieux de l'islam placent la nuit du Destin lors de la nuit du 27e jour du ramadan. En 2024, elle devrait avoir lieu entre le vendredi 5 avril 2024 et le samedi 6 avril 2024. Attention, cette date peut être décalée d'un jour, selon la prise en compte u non du croissant de lune marquant le début du mois. Mais que font les croyants durant cette nuit et quelle est sa signification ? Les explications en détails.

La Nuit du destin (ou Laylat Al-Qadr) 2024 / 1445 (1445 désignant l'année en cours dans le calendrier islamique), devrait correspondre à la nuit du vendredi 5 au samedi 6 avril 2024. Cependant, plusieurs dates sont en réalité possibles. Comment l'expliquer ? Selon l'islam, qui s'en tient aux explication du "prophète", la Nuit du destin a lieu au cours d'une nuit impaire, et dans la dernière "décade" du mois de ramadan. Contrairement à la croyance populaire, la Nuit du destin n'a donc pas forcément lieu la veille du 27e jour du ramadan.

L'imam Ismaël Tiendrébéogo du Cercle d'études, de Recherches et de Formations islamiques (CERFI), expliquait au journal Wakat Séra comment identifier la Nuit du destin : selon lui, "le prophète a donné des éléments pour permettre d'identifier cette nuit. Il dit que le jour-même de la nuit du destin, il y a une fraîcheur, il n'y a pas de vent, mais les gens se sentent à l'aise. Deuxièmement, il y a la paix et la sérénité que l'on ressent. Le lendemain, le soleil est là, mais ses rayons ne sont pas brûlants".

Le terme peut avoir deux sens . En arabe, il s'écrit "لَيْلَةُ الْقَدْرِ". Cela peut désigner le destin car cela serait la nuit où le destin de chaque personne a été déterminé. D'autres religieux la nomment "la nuit du pouvoir" pour refléter la grandeur et l'importance de la révélation du Coran durant cette nuit. L'archange Gabriel aurait révélé ce texte sacré au prophète Mahomet à cette date.

La "nuit du destin", ou Laylat Al-Qadr est, dans la religion musulmane, un instant très important qui invite tous les croyants à un une importante introspection. Pour les musulmans, il s'agit d'une nuit "bénie", symbolisant non seulement la révélation du Coran, mais aussi un voyage nocturne de Mahomet jusqu'à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. La tradition dit qu'il y expérimenta l'ascension et rencontra, à chaque ciel, plusieurs prophètes. D'après le hadith n°239 ou "Muslim", c'est là que Dieu a ordonné au prophète de prescrire la prière à tous les musulmans.

Il est régulièrement rappelé que cette nuit est "meilleure que 1000 mois" pour récompenser les croyants qui prieraient durant ce moment. Pour les musulmans, elle offre à celui qui la pratique par un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation, de recevoir le pardon de ses péchés. C'est donc pour cela qu'elle est considérée comme l'une des nuits les plus saintes de l'année pour les musulmans. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. La nuit du destin aurait donc une valeur inestimable. En effet, il est écrit dans le livre de l'islam : "Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube" (sourate La détermination, 1-5).

Ce moment est capital pour les musulmans pour se rapprocher de Dieu par la prière, la méditation, l'aumône et la récitation du Coran durant cette date. La nuit du Destin est l'occasion pour les musulmans pratiquants d'accomplir de nombreuses actions. Les imams sont chargés ce jour-là de la prière dite de "Tarawih" toute la nuit et "termineront la récitation de l'intégralité du Coran avec l'invocation de la grâce divine pour l'effort effectué par les musulmans au terme de leur jeûne", précisait un communiqué de la Grande mosquée de Paris lors d'une récente édition du mois "sacré". D'autres prières sont recommandées durant cette nuit pour se rapprocher de Dieu: la prière de Tajajjud à réaliser avant l'aube, celle de Salat al-Layl durant la nuit et enfin Salat al-Istikhara durant la nuit également.

Les fidèles seront, eux, invités à "s'acquitter de leur devoir canonique en versant la 'Zakat el-Fitr' avant la prière de l'Aïd", à savoir l'aumône obligatoire pour les musulmans croyants, pour être davantage récompensés pour les actes de bienfaisance.