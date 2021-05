"Ramadan 2021 : fin du mois de jeûne, la fête de l'Aïd el-Fitr ce jeudi"

RAMADAN. Le dernier jour de jeûne s'est fini mercredi 12 mai. L'Aïd el-Fitr a lieu dès le lendemain, ce jeudi. Il s'agit de célébrer la fin du mois de ramadan pour les musulmans pratiquants.

Quelle différence entre l'Aïd el-Seghir et l'Aïd el-Kébir ? Avec la fin du mois de ramadan, les musulmans s'apprêtent à célébrer deux fêtes : l'Aïd el-Seghir et l'Aïd el-Kébir, que l'on peut traduire par "la petite fête" et "la grande fête". Jeudi 13 mai, au lendemain de la fin du ramadan, c'est l'Aïd el-Seghir, également appelé l'Aïd el-Fitr soit "la fête de la rupture", que les musulmans pratiquants célébreront. Comme chaque année, l'Aïd el-Kébir, aussi appelé l'Aïd el-Adha soit "la fête du sacrifice", surviendra dans près de deux mois, fin juillet. Elle est la fête musulmane la plus importante. C'est à l'occasion de celle-ci que les familles sacrifient un animal, souvent un mouton.

Quel est le montant de l'aumône "Zakat el-Fitr" cette année ? Dans son communiqué du 11 avril dans lequel il a notamment annoncé la date de fin du ramadan 2021, le Conseil français du culte musulman (CFCM), principale instance représentative de l'islam en France, a également clarifié le montant de l'aumône "Zakat el-Fitr" : "L’aumône 'Zakat el-Fitr', religieusement exigible de toute famille musulmane, a été évaluée cette année à 7 euros par personne", y précise l'instance. Le Conseil français du culte musulman précise : "Son versement qui intervient généralement à la fin du ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne physique ou morale."

Déconfinement : quelle est la jauge actuelle pour les cérémonies religieuses ? Le 10 mai au soir, le Premier ministre Jean Castex a donné des précisions sur les modalités du déconfinement progressif en France. Il a notamment confirmé qu'il faudrait attendre le mercredi 19 mai pour pouvoir occuper un siège sur trois lors des cérémonies religieuses. Pour l'heure, une rangée sur deux doit être laissée libre entre chaque personne d'un foyer différent ou "entité familiale", ainsi que deux sièges de libres sur une même rangée.

Comment a été déterminé la date de fin du ramadan ? Dans son communiqué, la Grande Mosquée de Paris précise que la décision prise sur la date de l'Aïd el Fitr 2021 se justifie sur la consultation "des calculs scientifiques et des données astronomiques". L'observation du ciel n'est pas explicitement un motif mis en avant, contrairement aux années précédentes.

Le plus grand pays musulman du monde célèbre-t-il l'Aïd el-Fitr à la même date qu'en France ? La réponse est oui : le ramadan prend fin ce mercredi soir en Indonésie. Le ministre des affaires religieuses de ce pays a fait savoir mardi soir dans un communiqué qu'après observation du ciel, la Lune n'étant pas visible à l'horizon, le mois du ramadan durerait bien 30 jours. L'Aïd sera donc célébrée dans le pays ce jeudi, comme en France. L'Indonésie compte 230 millions de musulmans, ce qui en fait le pays où vivent le plus de musulmans au monde en matière de nombre de pratiquants de cette religion.

Pourquoi l'Aïd el-Fitr est-elle aussi une fête culinaire ? Pendant toute la journée de l'Aïd el-Fitr, les musulmans pratiquants se réunissent habituellement en famille et entre amis "autour de grandes préparations culinaires, souvent des pâtisseries orientales, en buvant un thé ou un café", explique Cnews. Les principales pâtisseries dégustées sont la zlabia (pâtisserie frite à base de sucre, farine, miel ou cardamome selon les recettes), les cornes de gazelles (à l'amande et à la fleur d'oranger), la chebakia (pâtisserie frite en forme de grillage à base de farine, oeufs, eau de fleur d'oranger, vinaigre, safran, anis vert, gomme arabique, amande, sésame, cannelle, huile d'olive et sel) et les dattes fourrées à la pâte d'amande... De véritables stars sucrées des assiettes.

Des prières "en rotation" pour accueillir les fidèles L'Aïd El Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois de ramadan, est célébrée le jeudi 13 mai 2021, comme le rapporte France 3 Régions. En raison de la crise sanitaire, la plupart des mosquées en Bourgogne ont prévu d'organiser plusieurs services pour la prière, détaille le média.

Pourquoi les dates du ramadan changent-elles chaque année ? Pour comprendre, il faut savoir que le calendrier musulman est lunaire et non solaire, contrairement au calendrier grégorien occidental. Les cycles de la Lune étant plus courts, le Ramadan commence à chaque fois dix à douze jours plus tôt que celui de l'année précédente. Le début mais également la fin du Ramadan sont déterminés par l'observation de la Lune dans le ciel. C'est la raison pour laquelle l'astronomie, dont les calculs établissent le moment, jour par jour, où l'astre nocturne est visible dans le ciel, permet de savoir très à l'avance quand se déroule l'Aïd el-Fitr, fête de la fin du mois de jeûne.

Les consignes du CFCM sur la prière de l'Aïd 2021 Le Conseil français du culte musulman précise dans un communiqué quelques recommandations pour les célébrations de l'Aïd 2021. Le CFCM insiste sur le fait que la prière "peut s’accomplir individuellement ou collectivement chez-soi ou dans une mosquée". Attention, compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, lorsqu’elle est organisée dans une mosquée, il est important pour les responsables des lieux de culte d'"organiser plusieurs services de prière et les espacer d’au moins 30 minutes pour éviter que les fidèles se croisent et permettre aussi d’aérer les salles après chaque service de prière. Le premier service peut intervenir dès 20 minutes après le lever du soleil". Le CFCM ajoute : "Le port du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée, le respect de la distanciation physique et l’usage de tapis individuelles de prière, éviter les accolades et les embrassades, etc, sont autant de gestes à maintenir tout au long de cette journée de l’Aïd. Les mosquées qui ne sont pas dans la capacité de respecter ces mesures doivent inviter les fidèles à prier chez-eux. Une personne présentant des symptômes de Covid19 ou une vulnérabilité ou une comorbidité doit éviter de se rendre à la mosquée".