"Ramadan 2023 : les dates probables de début et de fin annoncées"

RAMADAN 2023. Après la Commission théologique de la Mosquée de Paris et le CFCM, le CTMF a annoncé la date de début de ramadan basée sur les données scientifiques. La date de démarrage du jeûne musulman sera officialisée lors d'une "nuit du doute".

[Mis à jour le 13 mars 2023 à 17h35] Quand commence le mois de jeûne musulman du Ramadan 2023 / 1444 (année en cours dans le calendrier islamique) en France ? Des millions de musulmans à travers la planète attendent de le savoir, les yeux rivés sur le calendrier lunaire islamique. Une "nuit du doute" doit être organisée mardi 21 mars à la Grande Mosquée de Paris, à l'issue de laquelle la date officielle sera annoncée. En attendant, les principales instances ont d'ores et déjà communiqué sur la date probable de début du ramadan 1444/2023, la fixant tous au jeudi 23 mars 2023 :

Dans un communiqué publié le 8 mars, le CTMF (Conseil théologique musulman de France), cité par le site spécialisé Saphir News, fixe cette date probable de début du ramadan au jeudi 23 mars 2023, sur la base des calculs astronomiques. Il annonce également la date de la fin de l'Aïd el-Fitr, qui marque le lendemain (et donc la fin) du mois de ramadan, au "vendredi 21 avril 2023". Avec les conjonctions lunaires annoncées par les calculs scientifiques, le mois de ramadan devrait durer 29 jours cette année (et non 30) précise l'organe théologique.

En pleine réflexion interne sur son avenir, le CFCM (Conseil français du culte musulman) a quant à lui annoncé "sa" date du début du ramadan le 9 mars, là aussi sur la base des données astronomiques. Ces dernières s'appuie sur la date de visibilité de la nouvelle lune. Cité là encore par le site spécialisé Saphir News, le CFCM a déclaré que "jeudi 23 mars 2023 est le premier jour de Ramadan de l'année 1444H." Contrairement à plusieurs autres fédérations musulmanes dissidentes du CFCM (voir ci-dessous), le CFCM ne voit pas l'intérêt d'organiser une Nuit du doute, bien que les fédérations en question estiment également le 23 mars comme date probable du début du ramadan. D'une part, le CFCM assume des convictions uniquement basées sur le calcul scientifique (et non sur l'observation lunaire), d'autre part, "le CFCM veut aussi, par son initiative du jour, désintéresser le plus grand nombre de l'annonce qui sera faite par ses rivaux depuis la Grande mosquée de Paris", analyse Saphir News.

Par communiqué, la Coordination composée des cinq Fédérations musulmanes (FFAIACA, Foi et Pratique, GMP, MF et RMF) s'est exprimée le 26 février en tant que Commission théologique de la Grande mosquée de Paris chargée de fixer les dates du mois de ramadan 2023 / 1444 (année en cours dans le calendrier islamique). Elle a annoncé aux musulmans de France que "le jeudi 23 mars 2023 serait le premier jour du mois de Ramadan". Pour déclarer cela, les fédérations musulmanes signataires du communiqué ont précisé se baser sur les calculs astronomiques concernant le croissant du Ramadan, qui confirment "une conjonction du croissant, le mardi 21 mars 2023 / 29 Chaâbane, à 17h23 GMT (18h23 heure de Paris)."

Une "nuit du doute" pour confirmer la date de début du ramadan

Il faudra toutefois attendre la "Nuit du doute / de l'annonce", organisée à la Grande Mosquée de Paris mardi 21 mars 2023, pour connaître la date officielle de début du ramadan de façon formelle et non pas au conditionnel. La Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris a en outre rappelé, en amont de cette Nuit du doute, qu'elle prendra à la fois en considération "les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles [observation lunaire traditionnelle, NDLR] pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan." Et de souligner qu'il s'agit de "deux méthodes complémentaires". Bien que non-mentionnée dans le communiqué, la date estimée de fin du ramadan 2023, sur la base des calculs astronomiques, est d'ores et déjà connue : il s'agit du jeudi 20 avril 2023. Elle devra elle aussi être confirmée, à l'issue d'une autre "Nuit du doute".

Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au cours du mois du ramadan, les musulmans pratiquants observent le jeûne entre l'aube et le coucher du soleil. Et comme l'année continue à avancer vers l'été, les journées se rallongent au fur et à mesure, rendant la privation de nourriture et de boisson de plus en plus éprouvante.

En France, comme dans plusieurs autres pays, la date de début du ramadan est annoncée par le Conseil français du culte musulman (CFCM) plusieurs mois à l'avance à partir des calculs astronomiques, puis confirmée par une commission théologique à à l'issue de l'observation lunaire de la "Nuit du doute", en fin de journée, à quelques jours du début du ramadan. Si un croissant est visible lors de cette soirée, appelée aussi "Nuit de l'annonce", alors le ramadan débute le lendemain, sinon, il commence le jour suivant.

Chaque année, le mois de jeûne musulman du ramadan commence environ 10 jours plus tôt que l'année précédente. Du jeudi 23 mars pour la date de début, au jeudi 20 avril 2023 pour la date de fin. Il s'agit de la période d'ores et déjà indiquée par les calculs astronomiques en matière de dates du ramadan 2023, comme confirmé par un communiqué de la Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris le 26 février. Associée à la Coordination composée des cinq Fédérations musulmanes (FFAIACA, Foi et Pratique, GMP, MF et RMF), la Grande Mosquée de Paris lèvera le doute sur ce point lors de la "nuit du doute" d'observation lunaire, organisée au 29e jour du mois précédant le mois de ramadan, soit mardi 21 mars prochain. Le CTMF (Conseil théologique musulman de France) et le CFCM (Conseil français du culte musulman) ont donné les mêmes dates prévisionnelles, par voie de communiqué à la mi-mars.

Pour avoir confirmation de la date précise de fin du ramadan, il faudra attendre la "Nuit du doute / de l'annonce" de fin du mois de ramadan, qui a lieu au 29 du mois de ramadan (jeudi 20 avril). Cette deuxième "Nuit du doute" permet en outre de connaître la date de la fête de l'Aïd el-Fitr. La célébration de la rupture du jeûne a en effet lieu au premier jour du mois suivant celui de ramadan, dans le calendrier lunaire islamique.

Deux méthodes coexistent en France pour déterminer le début du mois de ramadan : l'observation lunaire traditionnelle et les calculs astronomiques. Dans un communiqué du 15 mars 2022, la Coordination des fédérations nationales musulmanes (FFAICA, GMP, MF et RMF) réunie à la Grande Mosquée de Paris, précise que ces deux méthodes sont "complémentaires". Elle ajoute sur ce point que lors de la "Nuit du doute", la "Commission théologique de la Coordination (...) prend en considération les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan".

Le CFCM (Conseil français du culte musulman, la principale instance représentative de l'Islam en France), s'appuie, lui exclusivement sur les calculs astronomiques pour la détermination des dates du ramadan, et indique en général la date de début du mois de jeûne et la date des festivités de l'Aïd-el Fitr plusieurs semaines, voire mois à l'avance.

Concernant la représentation des musulmans en France, un important changement a eu lieu en mars 2021, avec la scission entre le Conseil français du culte musulman, l'institution représentante de la confession musulmane en France et quatre de ses ex-fédérations musulmanes (les fameuses FFAIACA, GMP, MF et RMF). Depuis ce coup de tonnerre dans le ciel de l'Islam en France, le CFCM s'appuie de nouveau sur les données scientifiques pour officialiser les dates du ramadan, plusieurs semaines à l'avance. C'est aussi le modus operandi suivi par le Conseil théologique musulman de France (CTMF, une instance d'imams notamment proches des Frères musulmans, mais qui ne se substituent pas aux instances représentatives).

La méthode traditionnelle de la "Nuit du doute", basée sur l'observation lunaire, a lieu à la Grande mosquée de Paris. La décision prise à son issue dépend non seulement de l'observation du ciel, mais aussi des décisions prises par les autres pays musulmans qui se basent sur cette même observation lunaire. La mosquée de Paris rappelle sur son site "qu'un décalage d'une journée est possible. Ce jour de décalage est dû à l'observation ou non du croissant de lune qui marque le début de chacun des douze mois qui composent le calendrier lunaire sur lequel s'appuie l'Islam".

On ne connaît ainsi la date de début du mois de ramadan qu'au 29e jour du mois précédent le mois de ramadan, en l'occurrence au 29e jour du mois de chaabane (huitième mois du calendrier religieux musulman). Si le croissant de lune (hilal) est aperçu par les musulmans dans le ciel, le mois de ramadan débute dès le lendemain, sinon il débute le surlendemain.

La détermination des dates exactes du ramadan fait toujours l'objet de débats portant en réalité sur l'adoption ou non du calendrier lunaire fixe, fondé sur le calcul scientifique. Il existe en effet un conflit d'opinion entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique. Les tenants de la méthode scientifique estiment que fixer à l'avance les dates de début et de fin du ramadan permet aux croyants d'organiser en amont leur abstinence, mais aussi les festivités du ramadan. Cela permettrait également d'unifier les dates du ramadan dans le monde entier.

La fête de l'Aïd el-Fitr est l'une des plus importante pour les musulmans pratiquants. Le mois de Chawwal (dixième mois du calendrier musulman) débute précisément avec la fête de fin du jeûne de l'Aïd El Fitr. Chaque année, la rupture du jeûne est célébrée à cette occasion par les musulmans, entre amis, familles et proches de la famille et marquée par une prière importante le matin. Lors des Aïd de ces dernières années, il a été recommandé par la Mosquée de Paris que la Zakat, c'est à dire l'aumône de la rupture du jeûne, soit de 7 euros.

La omra constitue une forme de pèlerinage à la ville sainte de La Mecque (Arabie saoudite). A contrario du hajj, le grand pèlerinage, qui fait partie des cinq piliers de l'Islam, la omra n'est pas obligatoire. A noter également que si le hajj peut se faire uniquement lors du dernier mois de l'année musulmane, la omra est réalisable tout au long de l'année. Il est toutefois recommandé de la pratiquer pendant le mois de ramadan.

Alors qu'il recevait jeudi 16 février les membres du Forum de l'islam de France (Forif), un nouvel espace de discussion, Emmanuel Macron a déclaré avoir "décidé de mettre au fin au Conseil français du culte musulman" (CFCM). Depuis 2003, cette instance était chargée du dialogue entre l'Etat et le culte musulman. "Les précédentes instances présentaient des limites que j'ai déjà eu l'occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui a existé, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple, avec le CFCM", a précisé le chef de l'Etat. "Mais l'Etat discutait bien souvent aussi avec d'autres Etats, dans le cadre d'une forme de rémanence, pas simplement diplomatique mais qui embarquait aussi toute une histoire dont il fallait progressivement sortir", a-t-il poursuivi, concluant : "C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au CFCM. De manière très claire. Et à son activité".

Composé de fédérations rattachées aux différents pays d'origine (Algérie, Turquie, Maroc, etc), le CFCM a été ébranlé par de puissants différends internes. En décembre 2021, l'exécutif a fait le choix de lui préférer le Forif - instance rassemblant des acteurs de terrains désignés par les préfets - comme interlocuteur. C'est ce même Forif qui s'est réuni jeudi, après un an d'existence, afin de présenter ses premiers travaux.

Plusieurs fédérations de mosquées avaient fait scission du CFCM en mars 2021. Début janvier 2023, le Conseil français du culte musulman avait, lui, décidé de continuer son existence. Il doit tenir dimanche 19 février une assemblée générale, avec à l'ordre du jour une potentielle modification de ses statuts : à la clé, une représentation renforcée des départements et un moindre poids des fédérations le constituant.

Le co-président du CFCM par intérim, Ibrahim Alci, a réagi dans la presse aux propos du chef de l'Etat : "un CFCM ça ne se dissout pas comme ça". Le conseil d'administration "va se réunir" et "s'il veut dissoudre, ça se dissoudra", a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agirait alors d'un processus "démocratique". Le CFCM pourrait-il changer de nom ? A cette question, le co-président du CFCM a répondu de façon vague : "On pourrait, avec le conseil d'administration, acter la fin, oui". Il a émis la possibilité d'une "renaissance du CFCM, différemment", via "une autre association, une autre organisation", sans pour autant donner de détails supplémentaires. D'après lui, "le Forif, n'est pas le remplacement du CFCM". L'autre co-président du CFCM Mohammed Moussaoui, contacté par l'Agence France-Presse, n'était pas joignable.