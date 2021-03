"Nuit du doute 2021 : quand se tient-elle cette année ?"

NUIT DE L'ANNONCE. Des millions de musulmans vont bientôt célébrer le début du ramadan. C'est la "Nuit du doute" du ramadan 2021/1442 qui tranchera sur la date officielle de démarrage de ce jeûne annuel.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 10h50] C'est bientôt le début du ramadan 2021/1442 (année en cours dans le calendrier islamique), que les calculs astronomiques font commencer à la mi-avril. Des millions de musulmans dans le monde entier vont donc bientôt démarrer ce rituel religieux annuel. Mais pour l'heure, la date de début officielle n'est pas encore précisée sur le calendrier. C'est la "nuit du doute" (observation lunaire), alias "Nuit de l'annonce", qui va permettre de trancher définitivement la date de début du ramadan.

Aux yeux des musulmans pratiquants, la tradition de la "Nuit du doute" permet de déterminer le début d'un nouveau mois du calendrier lunaire (voir ci-dessous). Le ramadan étant un mois du calendrier lunaire islamique, c'est par l'observation des astres que son démarrage se décide... ainsi, d'ailleurs, que son achèvement.

Dans le calendrier islamique, le mois précédant celui de Ramadan est celui de Chaabane. C'est traditionnellement au 29e jour au soir de Chaabane que l'apparition du croissant lunaire détermine le début du ramadan. Les conditions météorologiques peuvent toutefois empêcher l'apparition de l'astre dans le ciel. Le Prophète recommande alors aux Musulmans de compléter le mois pour qu'il comporte 30 jours : "Jeûnez dès que vous voyez le croissant et rompez le jeûne dès que vous le revoyez. Mais s'il se cache à vos regards, que Chaabane soit de 30 jours." Le jour qui suit est alors forcément considéré comme le premier jour du Ramadan.

Quelle est la date de la prochaine "Nuit du doute" ?

Chaque année, la Grande mosquée de Paris annonce la date de la nuit du doute dans un communiqué, publié en général une dizaine de jours à l'avance. Une commission religieuse se réunit ensuite en début de soirée pour déterminer par l'observation lunaire (voir ci-dessous) la date du premier jour du ramadan et en informer tous les musulmans de France. Cette commission religieuse se constitue habituellement du Président du Conseil français du culte musulman (CFCM) ; des membres de son Bureau exécutif et des Imams de la Grande Mosquée de Paris. Sur fond de crise sanitaire qui se prolonge, ce comité d'observation devrait se voir réduit comme l'an dernier.

Comment la "Nuit du doute" détermine le début du ramadan ?

Mais comment le CFCM et les autres instances représentatives de l'islam en France déterminent-elles la date de début du ramadan ? Il faut savoir qu'un mois du calendrier lunaire dure soit 29 jours, soit 30 jours. Si le croissant de lune est visible à l'oeil nu dans le ciel, c'est que le mois en cours s'achève, et que le nouveau mois suivant peut débuter. La tradition de la "nuit du doute" se réfère au "hadith", une déclaration orale du Prophète dans laquelle il note : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi". Dans l'islam, le jour du ramadan commence lors de la prière du maghrib, comme le rapporte le site Al Kanz. Cette prière débute au coucher du soleil.