"Black Friday : date, report, enseignes participantes... Où en est l'édition 2020 ?"

Après avoir évoqué un report, un Black Friday avec tous les commerçants dès le 27 novembre semble donc sur la table. La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est pourtant montrée prudente ce lundi matin sur France Info. "On en est encore au stade des consultations, donc je ne vais pas faire d'ouverture et de fausses promesses", a-t-elle indiqué, estimant que pour la survie de l'économie en période de crise sanitaire, "il faut serrer les dents". Agnès Pannier-Runacher continue pour sa part d'évoque le 1er décembre comme date de réouverture des commerces, tout en soulignant que l'"on n'y est pas encore" et qu'il faut encore tout faire "pour ralentir la circulation du virus". " Plus on respectera le confinement maintenant, plus ce sera facile de définir des souplesses après".

Car c'est bien cela qui est désormais en débat : faut-il permettre aux commerçants de rouvrir avant le 1er décembre pour leur permettre de participer au Black Friday ? Sur Cnews ce lundi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé que cette réouverture pourrait avoir lieu "bien plus tôt que prévu". "Plus vite on pourra ouvrir, mieux ce sera", a déclaré le locataire de Bercy, qui se base sur un nouveau protocole sanitaire pour les commerces qui serait déjà bien avancé. "Il doit être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain", a précisé Bruno Le Maire ce lundi sur la chaîne d'info, jugeant possible que les commerces rouvrent leurs portes le 27 novembre, jour du Black Friday, "à supposer que le pic épidémique continue de refluer".

Le 16 novembre 2020, à 12h14 - Les débats sur la date du Black Friday 2020 se sont poursuivis ce week-end, avec cette fois une tendance au maintien de cette date, avec une ouverture des commerces à temps. Dimanche 15 novembre, le président du Sénat Gérard Larcher a plaidé sur RTL, Le Figaro et LCI, pour que le vendredi 27 novembre, date initiale du Black Friday, se transforme en "Solidarity Friday", avec une incitation pour les Français à faire "une partie de leurs achats" auprès des commerces de proximité le jour même ou toute la semaine suivante. Un "White Friday" pour les magasins physiques de centre-ville est aussi évoqué. Fancis Palombi, le président de la confédération des commerçants de France, s'est félicité de ces propos, bien qu'il espère qu'Emmanuel Macron se saisisse de "cette inégalité de traitement entre petits et gros, entre commerces physiques et e-commerce". Selon lui, l'ouverture des commerces "non essentiels" le mardi 1er décembre, tel que l'a annoncé Jean Castex jeudi, reste trop tardive.

Un événement qui, chaque année, prend un peu plus d'ampleur, "y compris pour les commerces physiques qui ont récupéré cet événement". Le chroniqueur éco estime que l'an dernier, "ce week-end de promotion a généré 6 milliards de chiffre d'affaire : 2 milliards pour les e-commerçants et 4 milliards pour les enseignes qui allient magasins et ventes en ligne".

Le Black Friday n'est pas oublié. L'appel à "stopper Amazon" devrait se concrétiser "d’ici au 27 novembre prochain, date du 'Black Friday', pour montrer l’urgence de stopper l’expansion du géant du e-commerce avant qu’il ne soit trop tard", écrivent les signataires. Un point de vue qui n'est pas partagé par tous. "Le Black Friday n'est pas qu'une fête du e-commerce", comme le rappelle Martial You dans sa chronique éco sur RTL . "C'est le véritable coup d'envoi des courses de Noël". Il serait même selon lui "le plus gros week-end d'achat de l'année" avec "600 opérations à la seconde pendant le Black Friday" l'an dernier.

Cette tribune est l'initiative de plus d'une centaine d'ONG, de syndicalistes, de citoyens et d'élus CGT, FSU, Attac, Greenpeace, Agir pour l'environnement, Confédération paysanne, Amis de la Terre, partis de gauche, mais aussi libraires ou éditeurs). Elles jugent qu'Amazon est "le grand gagnant de la crise" du Covid-19. Pendant que "les premiers de corvées risquent leurs vies au quotidien" et alors que "des dizaines de milliers de personnes ont perdu ou vont perdre leur emploi, et qu'un million de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté en France", le géant américain est accusé d'"exploser" ses ventes cette année.

Le 16 novembre 2020, à 10h36 - Notre sondage mené avec l'institut YouGov du 29 au 30 octobre 2020 le montrait il y a quelques jours : 44% des Français comptaient faire des achats sur Internet à l'occasion du Black Friday 2020 et 47% des sondés disaient avoir "une bonne image" de l'opération. Ils étaient même très nombreux (71%) à avoir l'intention de faire des achats sur le site Amazon. On ne sait pas encore si les polémiques actuelles sur l'opération et sur le géant américain, qui profiterait de la fermeture des commerces physiques avec le confinement, auront un impact sur ces données de départ. Les débats se poursuivent en tout cas avec la publication, ce lundi 16 novembre d'une tribune intitulée "Stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard", publiée sur le site de France Info .

Amazon pourrait encore repousser la date de son Black Friday

Le 13 novembre 2020, à 10h17 - La date du Black Friday d'Amazon en France pourrait encore être repoussée. C'est ce qu'a laissé entendre Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, ce vendredi 13 novembre, au micro de RMC. S'il a clairement laissé entendre qu'Amazon allait maintenir l'opération, malgré la grogne des commerçants fermés pour cause de confinement, Frédéric Duval indique désormais qu'Amazon n'a "pas encore décidé" s'il allait repousser ou non sa date. "Je suis attentif à ce qui se passe, pour l'instant, je n'ai pas décidé [...]. On est encore à 15 jours de l'évènement potentiel, on a le temps de prendre des décisions. Les autorités parlent régulièrement et changent d'avis parfois", a-t-il déclaré, alors qu'une association, l'Union des artisans et commerçants, a suggéré cette semaine de repousser le Black Friday au 4 décembre pour permettre à tous de participer. Le Premier ministre Jean Castex a indiqué hier soir que si la situation sur le front de l'épidémie de coronavirus continuait à s'améliorer, une réouverture le 1er décembre était possible.

Dans son argumentaire, le DG du géant américain rappelle qu'Amazon est aussi une plateforme permettant aux commerces de développer leur business. "Dans le volume d'affaires d'Amazon, la part des entreprises tierces qui vendent est passée de 3% en 2000 à 60% en 2019. La croissance de ces entreprises est le double de celle des ventes d'Amazon", a-t-il dit. Frédéric Duval, qui assure avoir "le coeur fendu" par cette fermeture des commerces "non essentiel" pendant le confinement, dit d'ailleurs avoir "envie d'aider les petits commerçants". Des services seront proposés sur Amazon France pour les aider à trouver des débouchés.

"Aider les gens à préparer les fêtes"

"L'époque est troublée. Mon rôle est de faire en sorte de servir les clients, que l'offre sur le site soit large sur le site, que les prix soient bas et qu'on livre avec efficacité, qu'on aide les gens à préparer les fêtes de fin d'année", a-t-il néanmoins souligné pour défendre le Black Friday. Il invoque également une période de fin novembre "importante pour les Français" et pour les professionnels. "Nos fournisseurs ont préparé des stocks qu'il faut écouler. Je suis attentif à ce qui se passe, mais je n'ai pas décidé. On verra s'il faut le repousser. On verra. J'y réfléchis encore", a-t-il indiqué.

Amazon profite-t-elle de cette situation favorable pendant le confinement pour les commerces en ligne ? "Nous sommes en lien avec la Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui parle de +40 à +50% d'une année sur l'autre. Nous sommes dans ces eaux-là. Comme les autres. Je suis un site internet et je vends en France, comme les autres sites", se justifie le dirigeant du cybermarchand. Les débats sur le Black Friday émergent en outre alors que Bruxelles a accusé Amazon ce mardi d'avoir enfreint les règles européennes de concurrence. "Je suis évidement en désaccord", a commenté Frédéric Duval, indiquant qu'Amazon allait "tout faire pour montrer à la commission européenne" qu'il "fait exactement le contraire de ce qu'elle pense".