La Xbox Series X et deux jeux pour pour moins de 500€ ! L'offre immanquable pour les gamers

La console Xbox Series X et vendue avec deux jeux pour la somme de 419,99€, soit une remise de près de 200€ sur le prix du coffret. Depêchez-vous pour profiter de la promotion !

Avis aux gamers qui cherchent à s'équiper de la célère Xbox Series X : voici la meilleure offre du Black Friday. La console star de Microsoft est vendue avec deux jeux pour seulement 419,99€, cela revient à s'offrir la Xbox en promotion et à gagner deux jeux gratuitement en comparaison avec les autres promotions. D'autant que les jeux proposés dans le pack figurent parmi les licences les plus connues et appréciées : Diablo IV et Assassin's Creed Mirage.

Le consommateur qui achète ce coffret Xbox acquiert le meilleur équipement tout en faisant 30% d'économie sur le prix de vente conseillé du pack de 609,99€, soit presque 200€ de remise. L'offre visible en ligne n'est plus disponible à la commande, mais elle est toujours appliquée en magasin en fonction des stocks encore disponibles. La réservation en ligne et le retrait sous une heure en magasin est une option encore possible pour ceux qui veulent s'assurer de trouver le coffret Xbox en boutique.

La Xbox Series X est l'une des consoles de jeux les plus puissantes et rapides du marché, elle vise la première place du podium comme sa rivale la PS5. La console peut se vanter de son lecteur Blu-ray 4k et de son disque dur SSD très puissant avec 1 To de mémoire. Les deux jeux proposés sont compris dans le pack dans leur version physique pour offrir la meilleure expérience de jeu possible, dans un univers immersif ultra détaillé et avec une résolution optimale. A noter que la console est compatible avec une résolution 8K HDR pour ceux qui voudraient connecter la Xbox Series X à un téléviseur 8K pour pousser le plaisir à son paroxysme.