Promos iPhone Black Friday : le récap pour l'iPhone 13 avant le week-end

La journée de Black Friday s'achève ce vendredi et, sauf coup de théâtre, on connaît l'essentiel des offres sur l'iPhone 13 avant le week-end. Voici le récap des bons plans dont on pourra sans doute profiter jusqu'à lundi...

On l'a dit et répété avant, pendant et on le redira après l'opération : c'est sur l'iPhone 13 que le Black Friday a proposé ses offres les plus alléchantes en 2022. Alors que la journée de ce "vendredi noir" touche à sa fin, l'essentiel des offres est désormais connu et quelques rabais s'avèrent intéressants pour se doter de l'avant-dernière génération d'iPhone à moindre prix. En résumé, l'iPhone 13 a été proposé à moins de 800 euros chez Amazon ou encore Rakuten durant ce Black Friday. SFR propose aussi l'iPhone 13 à partir de 199 euros (+ 8€/mois pendant 24 mois) avec la souscription à un forfait 5G de 150 Go.

iPhone 13 849 € VOIR L'OFFRE sur SFR

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 779,99 € Occasion à partir de 735,00 € Rakuten 779,99 € Voir

Amazon 909,00 € 799,00 € Voir

Cdiscount 909,00 € 799,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Rakuten 779,99 € 735,00 € Voir

Reconditionné 805,00 € 739,00 € Voir

Fnac 908,95 € 773,00 € Voir

iPhone Apple iPhone 13 128Go Blanc 5G Neuf à partir de 788,95 € Occasion à partir de 739,00 € Rakuten 788,95 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

La Redoute 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Rakuten 788,95 € 739,00 € Voir

Fnac 908,95 € 785,00 € Voir

Amazon 0,00 € 917,08 € Voir

La version Mini de l'iPhone 13, abandonnée cette année avec l'iPhone 14, peut être trouvée à moins cher encore. Ce vendredi, les version 128 Go des iPhone 13 Mini sont plusieurs fois passés sous les 750 euros. On trouvait encore ce vendredi soir un modèle sous les 730 euros chez Rakuten. Il faudra continuer à surveiller les prix ce week-end et jusqu'à lundi soir.

iPhone 13 mini 128Go Midnight Neuf à partir de 729,00 € Occasion à partir de 644,90 € Reconditionné 795,00 € 729,00 € Voir

Rakuten 780,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 775,00 € 809,00 € Voir

Materiel.net 809,00 € Voir

LDLC.com 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir

La Redoute 900,99 € Voir Rakuten 780,00 € 644,90 € Voir

Fnac 808,95 € 727,89 € Voir

Cdiscount 775,00 € Voir

Amazon 809,00 € 791,01 € Voir

Apple iPhone 13 Mini Bleu 128 Go Neuf à partir de 759,00 € Occasion à partir de 645,00 € Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Rakuten 780,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir Rakuten 780,00 € 645,00 € Voir

Fnac 808,95 € 743,80 € Voir

Un résumé même succinct des offres du Black Friday sur les iPhone et a fortiori sur les iPhone 13 serait pas complet sans les offres d'Apple lui-même. La marque à la pomme s'est, comme chaque année, refusée à fait baisser la valeur de ses bijoux, même anciens. Le site d'Apple a comme l'année passée lors du Black Friday proposé 50 euros en Apple Gift Card pour l'achat d'un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE. Une somme à valoir sur un achat ultérieur (voir les offres). L'offre est valable jusqu'à lundi, soit le 28 novembre.