Ce coffret Xbox Series X à prix cassé est une des meilleures offres du Black Friday

Une des consoles reines du marché et un jeu parmi les plus populaires : c'est ce que propose ce coffret incluant la Xbox Series X et le jeu Diablo IV pour seulement 409,99€.

Les meilleures offres en ce qui concerne la console Xbox Series X sont souvent appliquées sur des coffrets. Ce qui n'est pas plus mal pour les gamers qui pourront goûter au plaisir de jouer sur leur nouvelle console dès le retour à la maison. Quelques packs sortent toutefois du lot comme celui-ci qui contient la console star de Microsoft et rivale de PS, plus le jeu très populaire Diablo IV. Le coffre est vendu à 409,99€, soit 100€ à 150€ moins cher que le prix de vente conseillé selon les enseignes, sur le site d'Amazon. Il peut être trouvé à peine plus cher chez la Fnac, à 419,99€.

Sorti il y a peu, le quatrième volet du jeu vidéo Diablo est l'un des produits très convoités du Black Friday dans le secteur du gaming, le trouver dans un coffret vendu en promo est donc une belle affaire. D'autant plus qu'au prix du pack, c'est comme si la console était achetée en réduction et le jeu offert. Pour information, le jeu Diablo IV neuf est vendu au-dessus des 50€ et jusqu'à 79,99€ au prix fort.

A noter que pour le même prix de 419,99€ il est possible de s'équiper d'un coffret ne contenant pas un, mais deux jeux : Diablo IV et une autre licence très appréciée, celle d'Assassin's Creed Mirage. La console Xbox Series X est bien évidemment toujours comprise dans le pack. Cette offre est disponible dans les magasins Fnac et Darty en fonction des stocks disponibles, mais elle est plus difficilement trouvable en ligne.

La Xbox Series X est l'une des consoles de jeux vidéos les plus convoitées et quelques offres très intéressantes peuvent être dénichées sur ce produit à l'occasion du Black Friday, voici notre sélection des meilleures promotions pour s'équiper au meilleur prix.