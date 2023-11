Plus de 600€ de remise sur le Samsung S23 Ultra, c'est l'offre imbattable du Black Friday !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, devenu l'un si ce n'est le meilleur smartphone Android du marché est vendu à -43% pendant le Black Friday. Le smartphone passe de plus de 1 400€ à moins de 800€, une offre jamais vue.

L'offre est inespérée. A l'occasion du Black Friday, Samsung a accepté de vendre en promotion ses derniers et meilleurs smartphones. La gamme Samsung Galaxy S23 est l'une des stars du marché depuis sa sortie, mais aussi l'une des plus chères, notamment le modèle nec plus ultra de la gamme : le Samsung Galaxy S23 Ultra affiché à 1 419€. Mais tenez-vous bien, le produit est vendu à seulement 799,99€ chez Rakuten ! Une réduction inédite et surtout inattendue de -43%, ou 620€, sur ce produit haut de gamme.

Samsung Galaxy S23 Ultra - 256 Go Neuf à partir de 799,99 € Occasion à partir de 900,00 € Rakuten 799,99 € Voir

Fnac 909,00 € Voir

Darty 1125,00 € Voir

Cdiscount 1180,01 € Voir Rakuten 799,99 € 900,00 € Voir

D'autres promotions très intéressantes sont également appliquées sur le smartphone Samsung et font baisser son prix à 999€ ou 899€, mais aucune n'égale l'offre de Rakuten. A un tel prix, le téléphone risque de partir à grande vitesse et l'offre pourrait disparaître en quelques heures, sans garantie de la voir réapparaître. D'autant que le site de vente en ligne affiche déjà des offres estampillées Black Friday depuis une semaine, mais a visiblement attendu le vendredi noir pour proposer cette offre imbattable.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est connu comme la Rolls Royce du smartphone Androïd depuis sa sortie en février 2023. Il a tout pour lui, à commencer par un design léché aux finitions impeccables qui dissimule un stylet dans le coin bas gauche pour un touché précis sur l'écran de 6,8 pouces. Le smartphone brille aussi par sa puissance avec un Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de mémoire vive, performant il est aussi rapide en WI-FI 6E ou en 5G. Il convient parfaitement pour poncer les jeux vidéos ou servir de petit ordinateur d'appoint en mode Dex et avec des accessoires Bluetooth. Enfin, niveau photo il offre une panoplie de possibilités : de l'ultra grand angle à l'objectif portrait en passant pour une ribambelle de cadrages possibles. C'est un quasi sans faute pour le Samsung Galaxy S23 Ultra.