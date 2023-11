La Xiaomi Scooter Essential voit son prix cassé pour le Black Friday 2023

La marque Xiaomi est très souvent en tête de liste lorsque vous cherchez une trottinette électrique et la Xiaomi Scooter Essential est l'une des stars.

La mobilité urbaine a pris une ampleur sans précédent ces dernières années et en particulier avec les trottinettes électriques. Pour se balader, pour aller au travail ou même pour faire un aller retour très rapide à la pause déjeuner pour chercher sa baguette de pain, la trottinette électrique est devenue indispensable pour un grand nombre de Français. S'il existe de nombreuses marques et à tous les prix, Xiaomi est souvent cité comme une référence dans le domaine et propose plusieurs trottinettes pour tous les budgets.

Pour le Black Friday 2023, sans surprise, la Xiaomi Scooter Essential affiche un prix barré sur de nombreux sites. Si ce n'est pas la plus puissante des trottinettes et si elle est considérée comme une entrée de gamme, elle fera votre bonheur sans aucune contestation possible si vous souhaitez acquérir votre toute première trottinette électrique.

Dans le détail, elle est dotée d'une batterie 5100 mAh avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 kilomètres. Pour renforcer votre sécurité lors de l'utilisation, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est équipée d' un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, ainsi qu'un système E-ABS à la roue avant. Son faible poids, 12 kilos, vous permettra de la transporter un peu partout sans trop vous fatiguer.