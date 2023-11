Le Black Friday Fnac offre des cartes cadeau avec vos achats

La Fnac propose régulièrement des offres très intéressantes sur ses cartes cadeau. L'enseigne permet actuellement de bénéficier de plusieurs dizaines d'euros offerts lorsque vous passez à l'achat !

La Fnac est une enseigne bien connue pour ses nombreuses offres et produits. Leur site web propose actuellement des promotions très intéressantes dans le cadre du Black Friday 2023 avec des bonus sur les cartes cadeau ! Il est ainsi possible de cagnotter plusieurs dizaines voir centaines d'euros en fonction de vos achats réalisés du vendredi 17 novembre (07h00) au samedi 18 (23h59).

10 euros offerts tous les 100 euros d'achat

La première promotion en question permet d'obtenir 10 € offerts tous les 100 € d'achat sur le site de la Fnac. Pour en profiter, rendez-vous simplement sur le site (et notamment les ventes flash du Black Friday) et pensez à rentrer le code promo BLACKF au moment de passer au paiement ! Cette offre est valable sur l'ensemble du site de la Fnac en dehors de certains exceptions comme les produits de la marque Jura, les produits gaming dematérialisés et les appareils Apple. Notez que cette promotion est réservée aux adhérents Fnac.

50 € offerts dès 500 € en carte cadeau

L'autre grosse promotion du jour vient de Darty est également valable uniquement ces vendredi 17 et samedi 18 novembre. L'offre fonctionne avec deux codes promo à rentrer lors de votre paiement sur le site selon les modalités suivantes :

50 € offerts dès 500 € en carte cadeau avec le code BF50

en carte cadeau avec le code 100 € offerts dès 1000 € en carte cadeau avec le code BF100

Cette offre est disponible pour l'ensemble des clients chez Darty. Vous n'avez nul besoin d'un compte ou d'une carte fidélité pour en profiter.