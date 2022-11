Black Friday Rakuten : sélection des meilleures offres !

BLACK FRIDAY RAKUTEN. En ce jour de Black Friday, le site marchand Rakuten multiplie les offres sur un large éventail de produits, des télévisions aux appareils électroménagers en passant par un peu les smartphones.

Rakuten se met aux couleurs du Black Friday ce vendredi 25 novembre, le site de vente en ligne français se pare de ses plus belles promotions sur un large choix de produits. Des télévisions 4K aux appareils électroménagers les plus réputés (aspirateurs ou encore machines à laver) en passant par des smartphones en promotion ou encore des jouets, plusieurs offres permettent de trouver son bonheur à moindre coût. Pendant le "vendredi noir", il est possible de faire des économies supplémentaires sur Rakuten en usant des coupons de réduction ou des codes promos qui permettent de réduire davantage le prix du panier. Ces codes promos sont généralement indiqués en dessous du prix du produit convoité et doivent être renseignés au moment de confirmer l'achat.

Parmi les meilleures offres disponibles sur Rakuten pendant le Black Friday plusieurs concernent le multimédia et les équipements high-tech comme les TV ou les smartphones. Voici une sélection du top des bons plans, à noter que les prix indiqués sont ceux incluant les fameux coupons de réduction :

Rakuten propose aussi de nombreuses offres sur de l'électroménager et les appareils pour l'entretien de la maison durant le Black Friday :

Enfin du côté des jouets, voici deux bons plans pour compléter la liste des cadeaux de Noël qui devraient ravir les enfants :