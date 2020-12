Black Friday PS4 et PS5 : packs et jeux à prix cassés !

Le Black Friday 2020 se tient ce vendredi en France. Avec l'arrivée de la PS5, la PS4 est proposée à prix réduit via de nombreux packs alléchants. Quelles sont les meilleures promos ? Y'a-t-il des jeux PS5 en promo ? On fait le point.

[Mise à jour le 4 décembre à 9h22] C'est le grand jour ! Le Black Friday 2020 a débuté en France, cette grande opération de promotions en tout genre se déroule ce vendredi 4 décembre, une semaine après sa date initiale finalement reportée suite à la fermeture des commerces dits "non-essentiels" jusqu'au 28 novembre dernier. Cette année, les amateurs de gaming devraient être gâtés puisque les consoles de jeux vidéo sont au cœur de l'actualité de la fin d'année avec notamment la sortie de la très attendue PlayStation 5, la PS5 pour les adeptes. Celle-ci est affichée en rupture de stock en France et ne devrait pas bénéficier d'offres importantes. La rédaction reste tout de même à l'affût et a pu remarquer de premières promos sur les accessoires comme les nouvelles manettes PS5 ! Le Black Friday est également l'occasion pour les gamers de profiter de jolis rabais sur la PS4. Outre la console, proposée en packs dits bundles, les accessoires comme les manettes ou casques VR sont en promo. C'est notamment le cas à la Fnac pour le lancement du Black Friday avec des offres sur les manettes DualShock.

Manette PS4 DUAL SHOCK noire Electro Dépôt 39,97 € Voir

Amazon 59,99 € 42,98 € Voir

Cdiscount 199,00 € 50,00 € Voir

Fnac 59,89 € Voir

Darty 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

A noter aussi la promotion en cours sur le jeu star FIFA 21, proposé à 44 euros. Il s'agit en plus de la version PS4, compatible PS5 !

FIFA 21 PS4 Cdiscount 69,99 € 41,99 € Voir

Amazon 69,99 € 44,79 € Voir

Fnac 69,99 € 44,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 44,99 € Voir

Electro Dépôt 57,97 € Voir

Darty 63,71 € Voir

Même si elle sera prochainement dépassée, la PS4, désormais âgée de plus de six ans, reste pour sa part une bonne affaire. La console a d'ailleurs continué à recevoir des jeux exceptionnels en 2020. Action, RPG, jeux de combat, horreur, il y en a pour tous les goûts. Plusieurs années après son lancement, elle est en 2020 dans sa dernière ligne droite, et les prix se font ressentir à mesure que la PlayStation 5 se dévoile. A l'occasion de ce Black Friday, on trouve plusieurs packs en promo, par exemple sur les casques VR.

Pack PS4 500 Go+FIFA 21+Vch FUT+Vch PS+ 14 jr Amazon 339,99 € 289,90 € Voir

Cdiscount 327,59 € Voir

Fnac 339,75 € Voir

La Redoute 339,99 € Voir

Boulanger 339,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Casque de réalité virtuelle Sony Casque VR SONY Cdiscount 286,39 € Voir

Fnac 299,79 € Voir

Amazon 395,00 € Voir

Darty 402,94 € Voir

Pack PS4 + Fifa 21

La dernière version en date du célèbre jeu de football, l'un des biens culturels les plus vendus en France chaque année, est sortie début octobre et est proposée dans un pack comprenant une PS4 500Go. L'abonnement au PS Plus est inclus pour une période test de 14 jours. Ce "bundle" pourrait être particulièrement mis en avant pendant le Black Friday avec des offres flash permettant de s'offrir une console encore performante avant Noël.

Pack PS4 500 Go+FIFA 21+Vch FUT+Vch PS+ 14 jr Amazon 339,99 € 289,90 € Voir

Cdiscount 327,59 € Voir

Fnac 339,75 € Voir

La Redoute 339,99 € Voir

Boulanger 339,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Pack PS4 1To + Ghost of Tsushima

Vous cherchez plutôt la déclinaison 1To offrant davantage d'espace de stockage ? La PS4 1To est justement proposée en pack, associée au jeu vedette Ghost of Tsushima.

Console Bundle PS4 1 To PRO Ghost Of Tsushima Electro Dépôt 439,97 € Voir

Amazon 555,94 € Voir

Cdiscount 583,08 € Voir

Fnac 586,88 € Voir

Darty 587,54 € Voir

PS4 Pro 1To

La PS4 Pro est la version la plus puissante de la PS4, offrant un vrai coup de fouet graphique à vos jeux en résolution 4K. Elle est proposée seule ou en pack.

Console Sony PS4 Pro 1 To Noire Amazon 399,99 € 351,12 € Voir

Fnac 399,75 € Voir

Electro Dépôt 398,83 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Cdiscount 417,63 € Voir

Les abonnements Playstation sont régulièrement proposés en promotion. C'était le cas de l'abonnement Playstation Plus pour profiter des services en ligne sur les consoles de Sony mais aussi de l'abonnement Playstation Now qui permet d'accéder à un catalogue de jeux via la technologie du cloud gaming. Tous deux étaient proposés à 44,99€ pour 12 mois d'abonnement contre 59,99€ habituellement. La promo n'est plus en ligne en ce début de semaine mais pourrait être de retour à l'approche du Black Friday. Gardez l'oeil !

Quelles offres sur la PS5 durant le Black Friday ?

La toute nouvelle PlayStation 5 est sortie le 19 novembre en France. Difficile donc pour l'heure d'estimer si des enseignes profiteront de cet événement pour proposer des jeux à prix réduits ou encore des consoles avec des rabais significatifs durant la grande opération du Black Friday. Pour tous les détails sur les offres et les délais de réapprovisionnement, consultez notre page dédiée aux ventes de PS5 en France. Amazon a ainsi proposé jeudi 3 décembre au soir un code promo pour l'achat d'une manette PS5 DualSense accompagnée de trois Blu-Ray au choix via la saisie du code.

Manette Sony DualSense PS5 Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,89 € Voir

Darty 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Des jeux PS5 bénéficient en revanche de prix (un peu) réduits :

Godfall PS5 Fnac 64,99 € 60,85 € Voir

Amazon 79,99 € 64,89 € Voir

Cdiscount 65,99 € Voir

Darty 79,72 € Voir

Marvel's Spider-Man Miles Morales PS5 Amazon 59,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Darty 77,77 € Voir

Devil May Cry 5 Special Edition (PS5) Amazon 39,99 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition Limitée PS5 Fnac 54,99 € 50,85 € Voir

Amazon 59,99 € 54,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Darty 67,45 € Voir

Le catalogue de jeux de la PS4 est extrêmement fourni et s'est encore enrichi en 2020 avec de nombreux nouveaux jeux de très bonne facture. Parmi les références, citons Ghost of Tsushima, un jeu d'action très immersif en Open World avec des graphismes à couper le souffle et de scènes de combat au corps à corps à l'arme blanche et à distance. Citons également Death Stranding, jeu du créateur de la saga Metal Gear Solid, une quête visant à sauver la civilisation dans un monde post-apocalyptique. La saga Call of Duty a vu un nouvel opus Call of Duty : Modern Warfare proposant notamment un mode multijoueur abouti. Red Dead Redemption 2 ou GTA V restent aussi des valeurs sûres. Parmi les jeux de sport ou les simulations de course auto, Fifa 21, NBA 2K21 F1 2020 et Gran Turismo Sport sauront séduire les fans.

Ghost of Tsushima PS4 Cdiscount 69,99 € 42,99 € Voir

Fnac 69,99 € 55,71 € Voir

Darty 56,05 € Voir

Boulanger 69,99 € 59,99 € Voir

Jeu PS4 The Last of Us 2 Cdiscount 48,99 € 38,99 € Voir

Fnac 69,99 € 42,74 € Voir

La Redoute 41,99 € Voir

Darty 45,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 59,99 € Voir

Call of Duty : Modern Warfare PS4 Cdiscount 39,99 € Voir

Amazon 69,99 € 49,90 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Darty 67,09 € Voir

La Redoute 74,68 € Voir

En plus des jeux, il faut bien sûr se munir de manettes, parfois proposées en double dans certains packs. Ce sera indispensable si vous voulez jouer à plusieurs à la maison via des modes multijoueurs, certes moins courus depuis l'émergence du jeu en ligne. Avec les manettes, les pass PS Plus permettant d'accéder aux modes online des jeux et ainsi affronter n'importe quel autre joueur sur la planète sont de bons investissements. Si vous n'avez pas encore suffisamment de manettes pour votre Playstation 4 et que vous n'avez pas encore craqué pour FIFA 21, la nouvelle édition de la simulation de football de référence, les sites proposent également un pack à prix réduit dans lequel on retrouve à la fois le jeu et une manette Dualshock 4. A cela s'ajoute deux semaines d'abonnement Playstation Plus pour tester les fonctionnalités en ligne sur la console de Sony ainsi que des points pour le mode FIFA Ultimate Team.

PACK Manette SONY MANETTE PS4 DUAL SHOCK + FIFA21 Amazon 99,99 € 69,90 € Voir

Fnac 99,89 € 90,07 € Voir

Cdiscount 92,99 € Voir

Electro Dépôt 99,97 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir

Darty 114,86 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.