Amazon Black Friday : toutes les promos pour ce "Cyber Monday"

CYBER MONDAY AMAZON. Le Black Friday d'Amazon se poursuit ce lundi 29 novembre. Même si le géant américain n'évoque pas explicitement le "Cyber Monday", voici les offres à ne pas manquer pour cette dernière grande journée de promotions...

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 6h56] Le Cyber Monday n'est pas explicitement mentionné par Amazon ce lundi 29 novembre 2021. Traditionnellement, c'est pourtant le nom qu'on donne à l'ultime journée de bons plans de la longue séquence de promos du Black Friday, le lundi suivant le "Vendredi noir", consacré aux bonnes affaires sur le Web. Mais qu'importe : Amazon continue bel et bien son Black Friday ce lundi et vous allez donc pouvoir profiter d'une nouvelle vague d'offres, en particulier sur les produits tech comme les smartphones, PC portables et PC gamers, consoles et jeux vidéo, télévisions...

Le Black Friday 2021 d'Amazon n'est donc pas encore tout à fait terminé. Nous continuons à vous proposer le meilleur de l'opération commerciale dans notre sélection des meilleurs deals du moment. Pour découvrir l'intégralité des promos du Black Friday Amazon, rendez-vous immédiatement sur la page dédiée du site. Nous listons les meilleures offres repérées depuis la journée de Black Friday ci-dessous. Attention, maintenant que le "Vendredi noir" est passé, les prix peuvent changer encore plus vite.

Les meilleures offres d'Amazon sur les téléphones

Vous cherchez un smarphone pour ce Black Friday 2021 ? Amazon en propose toute une sélection. Citons notamment des offres sur la gamme Samsung, à l'exemple du S21 + 5G ou du S20 FE. Xiaomi n'est pas en reste avec notamment une très belle offre sur plusieurs modèles ainsi que sur le Poco F3, un smartphone qui a convaincu de nombreux testeurs ces derniers mois.

HONOR 50 128 Go 549,99 € 449,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Vous pouvez aussi retrouver notre sélection des offres Amazon lors de ce Black Friday sur les smartphones en cliquant directement sur la liste disponible ci-dessous (attention certaines offres ont pu évoluer) :

Les meilleures offres d'Amazon sur le jeu vidéo

On le sentait venir dans les offres de ces derniers jours, Amazon a aussi offert pour ce Black Friday 2021 de très très très belles offres sur la Nintendo Switch. A notre avis d'ailleurs, des promos qui bien souvent entraient dans le top 10 de ce qui se faisait de meilleur depuis le début de la Black Friday Week. D'abord, l'Oculus Quest 2 éyait disponible à 349,99 euros pour la version 128 et à 449,99 euros pour la version 256 avec un crédit sous forme de code d'une valeur de 50 euros. Mais aussi et surtout, les packs offraient des tarifs particulièrement intéressants : la console Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe (Code de telechargement du jeu & Abonnement de 3 mois Nintendo Switch Online) est par exemple passée à 267,25 euros (-21%), un autre pack proposait la Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon à 266,09 euros (-35%). Même les jeux étaient en promo : Just Dance 2022 sur Nintendo Switch passe à 39,99 euros (-33%). Regardez ci-dessous où en sont les prix.

Oculus Quest 2 256 Go 449,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe 337,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bien d'autres offres ont été mises en ligne chez Amazon pour les amateurs de jeu vidéo. Si on n'attend évidemment plus de PS5 au rendez-vous, il est encore possible dénicher des PC gamer en promotion ou une sélection de jeux.

Les meilleures offres Amazon pour PC portable et PC gamer

Dans l'univers du gaming ou pas, le Black Friday a donné lieu à une floppée d'offres sur les PC portables et accessoires chez Amazon. Difficile d'ailleurs de s'y retrouver mais le Huawei MateBook 15.6'' est passé à moins de 450 euros, le Dell Inspiron 15,6" Full HD à moins de 1000 euros, l'Asus Vivobook 14'' FHD à moins de 600 euros. Une des meilleures offres concerne un PC portable Asus Zenbook de 14 pouces FHD doté de 16Go de RAM et de 512 Go SSD. On peut encore économiser 145 euros sur la machine qui passe ainsi sous les 800 euros (soit -33%).

Côté PC gaming, l'une des meilleures affaires revient au PC Asus ROG Zephyrus 14" 120Htz à 1 199 euros (-33%) ou au HO Victus 16,1" à moins de 1000 euros euros (-17%). L'AMD Ryzen 9 est passé sous la barre des 480 euros avec en plus, une offre "66% de réduction sur la Game Pass pour PC". Casque, écran, souris, beaucoup de promos ont aussi été rendue disponibles et sont parfois toujours en cours sur les accessoires comme sur cet écran Alienware pour PC gaming de 25" Full HD ou ce moniteur incurvé gaming de 34'' (!). On peut aussi trouver un casque gamer filaire pour une trentaine d'euros chez Logitech ou une souris sans Fil à 75 euros...

Asus Zenbook 14" 1364,10 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HUAWEI MateBook D 15 RAM 8Go, SSD 256Go 699,99 € 445,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Dell Inspiron 15 6Go de RAM SSD 512Go 1626,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Asus Vivobook S14 RAM 8Go, 512 Go SSD 699,99 € 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Asus ROG Zephyrus 14" RAM 16Go, SSD 512Go 1799,99 € 1199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Amazon a remis en ligne un certain nombre de ses gros deals de la Black Friday Week ce week-end. Plusieurs ordinateurs Dell qui avaient bien marché ces derniers jours, sont de nouveau en promotion comme le Dell Inspiron 17" à 1199 euros (-14%) et son petit frère de 15 pouces à 799€ (-11%). Amazon a annoncé également 20€ de baisse supplémentaire sur des HP Chromebook ! Un PC portable 14" HD est passé à moins de 300 euros. Chez ASUS, le ZenBook Pro Duo 64 Go est passé à seulement 329 euros.

Bien d'autres PC ont aussi déferlé dans les offres du Black Friday. Citons notamment de jolis deals sur les PC HP ou Asus, par exemple sur la gamme Vivobook, connue pour offrir un bon rapport qualité perçue-prix-performances pour ceux cherchant un compromis entre bureautique et activités privées (photos, vidéos...). Pour ceux cherchant des PC ultraportables et destinés à une utilisation bureautique, nous ne pouvons que conseiller les offres sur les PC HP Pavillon et Ultraportable. Cliquez sur ces liens pour découvrir les offres encore valables.

Les meilleures offres d'Amazon sur les tablettes

Le Black Friday, c'est aussi une série de promos sur les tablettes chez Amazon. Une offre Apple a été mise en ligne sur le site et a rencontré un beau succès lors du "Vendredi noir". Parmi les offres à ne pas manquer avant la rupture de stock, l'iPad Air 10,9 pouces 256 Go sorti l'année dernière est passé à 769,99 euros (-21%). Un autre iPad plus clinquant l'iPad Pro 12,9 pouces 256 Go sorti cette année a été bradé à 1 196,99 euros (-10%). Consultez les offres toujours disponibles par ici.

Apple iPad Air 10,9 Pouces (2020) 978,99 € 841,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

iPad Pro 12,9 Pouces (2021) 1329,00 € 1196,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les meilleures offres d'Amazon sur les aspirateurs

Les aspirateurs sont une véritable passion d'Amazon pendant le Black Friday. La preuve avec cette vente flash lancée à la mi journée ce vendredi sur un aspirateur robot de la marque Venga, un laveur de sol facile à utiliser sus les 130 euros. Si vous en avez marre de passer l'aspirateur et préférez qu'un robot le fasse à votre place, il y a bien d'autres aspirateurs robots dans la élection du cybermarchand. Le célèbre Roborock S7 Robot est par exemple passé sous les 500 euros, des iRobot Roomba sont disponibles à différents prix. Mais si vous préférez les aspirateurs balais, il y a aussi de belles offres à saisir à l'occasion du Black Friday sur Amazon. Le Rowenta Air Force Flex 560 Aqua est passé à 279,99 euros soit, -49% ! Ce vendredi, le nettoyant compact Spot Clean Pet Pro de la marque Bissell est passé à -32 %. Une bonne affaire pour les propriétaires d'animaux !

Venga! Robot aspirateur, laveur de sol 166,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Roborock S7 549,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot 699,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Rowenta Air Force Flex 560 549,79 € 416,58 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nettoyant compact Bissell Spot Clean Pet Pro 234,99 € 159,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Chaque année Amazon profite de la Black Friday Week pour multiplier les offres sur les aspirateur. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le tout est de savoir si vous préférez le traditionnel aspirateur traîneau, un aspirateur balais dont Dyson est devenu la marque repère ou un aspirateur robot qui fait le travail sans même que vous ayez besoin de lever le petit doigt :

Les meilleures offres d'Amazon pour la maison

Ce Black Friday 2021 chez Amazon restera aussi comme un grand cru pour les machines à café. C'est simple, on en trouvait pour tous les goûts, de la Krups Essential à grains à moins de 300 euros à la De'Longhi Magnifica S Smart, avec broyeur à 349,99 euros. D'autres marques comme Melitta, Avanza, mais aussi le moulin à café Bosch ou les automatiques Siemens font partie des machines qui ont subi les plus gros rabais.

Equiper sa maison, c'est aussi penser à sa cuisine et aux bons petits plats qu'on pourra se préparer lors des fêtes notamment. Le Black Friday est là pour vous aider s'il vous manque le moindre ustensile. Le robot cuiseur Moulinex I-Companion Touch XL est passé ce vendredi à moins de 1000 euros chez Amazon (-23%). Machine à pâtes, yaourtière, four, friteuse... De nombreux autres produits ont aussi été bradés chez Amazon pour ce Black Friday, comme la Tefal Cake Factory, un autre robot "intelligent" (espérons qu'il le soit suffisamment pour ne pas faire brûler tout le menu de Noël dans un mois).

Et puis pour ceux qui préfèreraient rester en plein air malgré les températures qui descendent, Amazon propose même de quoi entretenir son jardin avec cette tondeuse robot Bosch Indego S+ 350, contrôlable avec son smartphone, qui est passé sous les 700 euros.

Machine à café à grains Krups Essential 309,34 € 269,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Machine à café Siemens EQ.500 integral 638,18 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Marshall Stanmore II 369,00 € 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Moulinex I-Companion Touch XL 1299,99 € 1099,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Tefal Cake Factory 168,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Amazon est LE site qu'il faut visiter quand on cherche à équiper sa maison. Pour le Black Friday, les offres sur l'électroménager, la domotique, les appareils son, vidéo, Hi-Fi ou la cuisine ont été extrêmement nombreuses et il en reste toujours beaucoup en ligne à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les meilleures offres Amazon pour être beau / belle (oui oui)

Amazon est aussi chaque année lors du Black Friday le marchand qui se soucie le plus des apparences, ou en tout cas de votre apparence. De nombreuses marques de la catégorie beauté et soins sont représentées encore une fois lors de ce Black Friday 2021. Les brosses à dents Oral-B ont vu leurs prix baisser encore et encore, en particulier les brosses à dents électriques rechargeables. Dans une autre catégorie, les rasoirs et tondeuses Philips OneBlade ont aussi rencontré un véritable succès lors du Black Friday. Pour que plus aucun poil ne dépasse avant les fêtes.

Brosse à dents électrique Oral-B iO Series 8n 329,00 € 236,09 € VOIR L'OFFRE sur Amazon