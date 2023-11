Imbattable ! Ce PC Acer Nitro 5 affiche une réduction de 500 euros pour le Black Friday

À l'occasion du Black Friday, le PC gaming Nitro 5 de la marque Acer passe sous les 1000 euros !

Besoin d'un nouveau PC pour la bureautique ou pour le gaming ? La période du Black Friday est souvent propice aux bonnes affaires et particulièrement sur les gros appareils high tech. Très souvent, les PC portables et les PC gaming affichent de folles réductions pour permettre au plus grand nombre d'acquérir ce genre d'appareil. Mais attention, posséder un PC gaming a un coup et même si le Black Friday affiche de grosses réductions, il n'est pas toujours facile de s'en procurer un. Voilà pourquoi nous avons réalisé une sélection des meilleures offres du moment dans notre papier dédié.

En attendant, voici l'une des offres de ce Black Friday qui a retenu notre attention car si la date officielle est le vendredi novembre, les marchands ont déjà décidé de casser leur prix et c'est le cas de Darty qui propose ce PC Acer Gaming Nitro 5 de 15,6 pouces qui passe de 1399 euros à 899 soit une réduction de -35% (500 euros).

Quels sont les points forts de ce PC ? Il propose un écran de 15,6 pouces avec un écran Full HD, mais c'est surtout à l'intérieur que le PC fait la différence. Doté d'un processeur Intel® Core™ i5-12450H (2.0 jusqu'à 4.4 GHz), cet ordinateur vous permettra d'allier vos taches de bureautique et de gaming. Pour vos jeux, le Nitro 5 embarque la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 embarquant 8 Go GDDR6. Pour le stockage, comme grand nombre de PC portable, c'est peut être ici que le PC pèche un peu avec un stockage SSD de 512 Go et de 16 Go de RAM DDR5.