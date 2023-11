Le prix du Samsung Galaxy Z Flip4 se plie en deux pour le Black Friday, une offre à moitié prix !

Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip4 est affiché à moitié prix pendant le Black Friday et passe de plus de 1 000€ à un tarif nettement plus abordable.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 est reconnaissable par son design qui lui permet de se plier en deux, littéralement. Et pour le Black Friday, le prix du téléphone se plie à la même logique : le produit est proposé à moitié prix chez plusieurs revendeurs. Le téléphone de la célèbre marque coréenne passe de 1 109€ à seulement 599€ grâce aux offres du vendredi noir, soit une remise de -46% ! Il peut même être moins cher chez quelques enseignes comme Rakuten en fonction des offres.

Certes le Samsung Galaxy Z Flip4 n'appartient pas à la dernière génération de smartphones pliables Samsung puisque le modèle Flip5 est sorti dans le courant de l'année 2023, mais les différences entre les deux produits sont très légères selon l'avis quasi-unanime des comparateurs spécialisés. Les grandes lignes du design tout particulier des Z Flip sont les mêmes et la performance est au rendez-vous pour les deux modèles, de même qu'une certification IPX8.

Les seules différences notables sont la taille de l'écran extérieur, plus grande sur le smartphone Samsung Galaxy Z Flip5 (une diagonale de 3,4 pouces contre 1,9), et la charnière en goutte d'eau qui permet au Flip5 d'être plus fin une fois fermé. La pliure est toutefois aussi visible sur l'un que sur l'autre. Des détails esthétiques qui expliquent la légère différence de prix entre les deux, mais qui n'affectent en rien l'utilisation et les performances des smartphones. Trouver le Samsung Galaxy Z Flip4 à moitié prix reste donc une des meilleures offres du Black Friday 2023. Mais pour ceux qui préfèreraient céder à l'appel de la dernière génération, le Samsung Galaxy Z Flip5 peut aussi être trouvé en promotion dans les 680€ chez Ali Express.

Les promotions ne manquent pas sur les smartphones Samsung et ceux des autres constructeurs durant le Black Friday. Retrouver notre sélection des meilleures offres pour distinguer les vraies bonnes affaires des fausses réductions.