Black Friday : les meilleures promos du "made in France" pour acheter local

Le Black Friday est souvent synonyme de surconsommation de produits fabriqués en Chine ou à l'autre bout du monde. Et si l'on se concentre sur le "made in France, ça donne quoi ?

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 13h07] Quel paradoxe : les Français sont très nombreux à vouloir consommer plus responsable, mais selon un sondage Harris Interactive, ils sont aussi 70% à vouloir faire des achats durant le Black Friday, pour profiter des promotions en cette période d'inflation soutenue et durable. Mais concilier recherche de bonnes affaires et consommation raisonnable pour la planète n'est pas impossible.

Soyez pour cela attentif à la provenance des produits que vous comptez acheter et aux matériaux utilisés. Préférez les articles durables si vous achetez neuf par ailleurs. Voici ce que nous avons sélectionné comme promotions Black Friday 2022 en ne considérant que des produits fabriqués en France.

Le Creuset, Cocotte Signature en Fonte Neuf à partir de 216,74 € Amazon 299,00 € 216,74 € Voir

Fnac 216,74 € Voir

Rakuten 250,81 € Voir

Galeries Lafayette 315,00 € 252,00 € Voir

Boulanger 298,99 € Voir

Fauteuil Relax LAFUMA MOBILIER, Pliable et réglable Neuf à partir de 89,99 € Amazon 179,90 € 89,99 € Voir

Cafetière Krups Espresseria Latt Espress Silver Neuf à partir de 484,15 € Cdiscount 484,15 € Voir

Darty 519,19 € Voir

Rakuten 549,00 € Voir

Fnac 711,98 € Voir

Poêle acier inoxydable Tefal Pierre Gagnaire 30 cm Neuf à partir de 59,99 € Amazon 144,14 € 59,99 € Voir

Cdiscount 72,87 € Voir

Fnac 80,80 € Voir

Darty 80,80 € Voir

Lunii - Ma Fabrique à Histoires - Conteuse pour enfants de 3 à 8 ans Neuf à partir de 44,90 € Occasion à partir de 43,55 € Amazon 64,90 € 44,90 € Voir

Rakuten 64,42 € Voir

Fnac 99,98 € Voir Amazon 64,90 € 43,55 € Voir

Table Temahome Aravis Bar Avec Rangements Neuf à partir de 119,99 € Amazon 142,11 € 119,99 € Voir

Rue du Commerce 134,50 € Voir

Cdiscount 140,75 € Voir

Rakuten 146,01 € Voir

Darty 148,17 € Voir

Stylo-bille WATERMAN 12349 Hémisphère moyenne laque doré Neuf à partir de 44,87 € Amazon 62,03 € 44,87 € Voir

Centrale vapeur Calor Pro Express Protect Neuf à partir de 179,99 € Occasion à partir de 167,39 € Amazon 241,99 € 179,99 € Voir

Cdiscount 241,99 € 179,99 € Voir

Fnac 206,91 € Voir

Darty 206,91 € Voir

Rakuten 213,83 € Voir Amazon 241,99 € 167,39 € Voir

Aspirateur Rowenta Silence Force Neuf à partir de 191,14 € Cdiscount 191,14 € Voir

Rakuten 209,15 € Voir

Fnac 311,87 € Voir

Couette DODO Chaude Anti-acariens 220x240 Neuf à partir de 72,66 € Cdiscount 72,66 € Voir

Darty 85,35 € Voir

Notre conseil durant ce Black Friday 2022 : comparez les offres, comparez les prix, qui peuvent évoluer durant toute l'opération promotionnelle. Les comparatifs sont utiles, il serait dommage de profiter du Black Friday sans bénéficier du meilleur prix disponible. Linternaute vous propose pour cela un grand direct du Black Friday , sur lequel tous les meilleurs bons plans du jour sont intégrés.