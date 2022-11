Black Friday Amazon sur les LEGO : top 10 des bonnes affaires !

Les Lego sont-ils moins chers durant le Black Friday ? Voici les offres à ne pas rater sur Amazon : les prix barrés sont légion !

Les Lego sont encore en 2022 une valeur sûre pour faire plaisir aux enfants, notamment pour Noël. Et il faut bien admettre que s'y prendre tôt, durant ce Black Friday, pour faire ses achats, est une très bonne idée pour s'offrir ces jeux de construction. Sur Amazon, on retrouve pour le Black Friday 2022 une sélection effectuée sur les Lego, avec une page dédiée aux promotions. Nous vous proposons ici de gagner du temps et de l'énergie : les meilleures promotions sont ici, avec notre 10 des bons plans Lego du Black Friday Amazon.

Le Black Friday est une vaste opération de promotions qui n'est pas réglementée comme celle des soldes en France, attention donc aux prix barrés qui peuvent être abusifs. Notre conseil : consultez des articles d'aide comme ceux proposés par Linternaute et comparez les prix. Sur les LEGO, sachez que d'autres sites de vente en ligne propose des bons plans, à retrouvez dans notre autre sélection :

Le Black Friday 2022 s'achève lundi 28 novembre. Les meilleures promotions s'achèvent ce jour-là : pour les achats de Noël, il est probable que les prix grimpent jusqu'à la fin du mois de décembre.