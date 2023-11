Black Friday TV : notre comparateur des meilleures télévisions en promotion

Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips... Quelles sont les meilleures télévisions du Black Friday 2023 ? Voici notre sélection des promotions les plus intéressantes.

Black Friday 2023 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les premières offres du Black Friday 2023 sont déjà là, et les télévisions font partie des articles les plus mis en avant. Des offres sont en ligne depuis quelques jours, avec les opérations "avant-première Black Friday" ou 'Black November", et cela s'est intensifié depuis ce vendredi 17 novembre, notamment avec l'entrée dans l'opération d'Amazon.

Les gros acteurs de la vente en ligne proposent des pages spéciales sur les télévisions en promo. Premier conseil : jetez un oeil sur ces pages d'ores et déjà :

Promotions Black Friday sur les télés à la FNAC

Promotions Black Friday sur les télés chez Darty

Promotions Black Friday sur les télés chez Amazon

Rabais Black Friday sur les télés chez Conforama

Promotions Black Friday chez ElectroDépôt

Sachez que cette page spéciale "Black Friday TV" est faite pour vous et pour vous conseiller. Vous y retrouverez durant tout le Black Friday, jusqu'au 27 novembre, les meilleures offres sur les télévisions dénichées par la rédaction de Linternaute.com. Nous comparons pour vous les prix des meilleures télévisions, allant du haut de gamme aux prix les plus abordables.

Les rabais proviennent de cybermarchands aussi divers qu'Amazon, Rakuten, Boulanger, Rue du Commerce, la Fnac, Electro Dépôt, Ubaldi, ou encore Cdiscount, et vont chercher chez de nombreuses marques : Sony, Samsung, Philips, Xiaomi, LG, Hisense et bien plus.

Les MEILLEURES OFFRES TV du Black Friday

Le TOP 5 des télévisions du Black Friday 2023

Voici notre sélection des 5 télévisions en promotion les plus intéressantes durant cette période de Black Friday. Pour nous, il s'agit des meilleurs TV à acheter compte tenu des rabais effectués. Mais vous pouvez aussi retrouver une liste plus complètes plus bas, avec d'autres modèles selon votre budget et vos envies.

TV LED Lg Qned 55QNED75 139cm 4K 2023 Neuf à partir de 584,99 € Fnac 984,99 € 584,99 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Amazon 1201,86 € Voir

Rakuten 1214,84 € Voir

TV OLED LG OLED55C3 2023 Neuf à partir de 1199,00 € Rue du Commerce 1199,00 € Voir

Fnac 1584,00 € 1464,12 € Voir

Cdiscount 1468,99 € Voir

Amazon 1469,60 € Voir

Materiel.net 1590,00 € Voir

Boulanger 1590,00 € Voir

Darty 1599,00 € Voir

TV OLED evo PHILIPS 55OLED808 Ambilight Neuf à partir de 1185,19 € Occasion à partir de 1320,00 € Fnac 1185,19 € Voir

Materiel.net 1590,00 € 1290,00 € Voir

Boulanger 1580,00 € Voir

Darty 1646,76 € Voir

Rue du Commerce 1861,99 € Voir Amazon 1320,00 € Voir

TV OLED 4K 138 cm TQ55S95C Neuf à partir de 2287,00 € Fnac 2287,00 € Voir

Materiel.net 2290,00 € Voir

Ubaldi 2290,00 € Voir

Boulanger 2290,00 € Voir

Darty 2299,00 € Voir

Cdiscount 2314,78 € Voir

Rue du Commerce 2337,85 € Voir

Amazon 2649,99 € Voir

TCL Téléviseur UHD 4K - 55C649 - 1217339 Neuf à partir de 443,38 € Fnac 443,38 € Voir

Rue du Commerce 461,14 € Voir

Cdiscount 475,00 € Voir

Darty 474,11 € Voir

Amazon 499,00 € Voir

Ubaldi 590,00 € Voir

Les meilleures TV OLED 4K

La technologie OLED (Organic Light-Emitting Diode) est devenu le fer de lance de l'industrie des télévisions, redéfinissant notre expérience visuelle à domicile. Sa supériorité réside dans sa capacité à offrir des images d'une qualité exceptionnelle et une expérience immersive inégalée. La clarté et la netteté des images sur les écrans OLED sont incomparables. Chaque pixel s'allume et s'éteint indépendamment, créant des noirs profonds et des contrastes saisissants, pour des détails subtils dans les scènes sombres et lumineuses.

Ensuite, la finesse et la flexibilité des écrans OLED ouvrent des horizons innovants. Cette technologie propose des angles de vision élargis, garantissant une qualité d'image uniforme, que l'on regarde de face ou sur le côté. L'efficacité énergétique est également un avantage majeur. Les écrans OLED consomment moins d'énergie car ils n'ont pas besoin de rétroéclairage constant, ce qui se traduit par des économies sur le long terme pour les utilisateurs et une empreinte carbone réduite.

Les télévisions dont les prix sont compris entre 500 et 1500 euros sont toujours au cœur d'une petite guerre des prix. On retrouve des rabais significatifs sur cette cible durant ce Black Friday 2023 : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

TV OLED PHILIPS 48OLED808 Ambilight Neuf à partir de 1289,90 € Materiel.net 1289,90 € Voir

Ubaldi 1290,00 € Voir

Rakuten 1385,00 € Voir

Boulanger 1585,00 € 1385,00 € Voir

Fnac 1390,00 € Voir

TV QLED Samsung TQ75Q80C 2023 Neuf à partir de 1367,00 € Occasion à partir de 1499,00 € Fnac 1787,00 € 1367,00 € Voir

Amazon 1564,00 € 1386,00 € Voir

Rakuten 1389,00 € Voir

Cdiscount 1398,50 € Voir

Ubaldi 1399,00 € Voir

Rue du Commerce 1477,44 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Materiel.net 1790,00 € Voir

Leclerc 1904,00 € Voir Fnac 1787,00 € 1499,00 € Voir

TV OLED PHILIPS 48OLED808 Ambilight Neuf à partir de 1289,90 € Materiel.net 1289,90 € Voir

Ubaldi 1290,00 € Voir

Rakuten 1385,00 € Voir

Boulanger 1585,00 € 1385,00 € Voir

Fnac 1390,00 € Voir

TV QLED Samsung TQ55Q60C 2023 Neuf à partir de 589,00 € Occasion à partir de 635,71 € Rue du Commerce 589,00 € Voir

Amazon 999,00 € 620,25 € Voir

Darty 681,63 € Voir

Electro Dépôt 739,00 € Voir

Fnac 743,99 € Voir

Leclerc 749,00 € Voir

Cdiscount 801,54 € Voir Amazon 999,00 € 635,71 € Voir

Nos coups de coeur des télés Samsung

La marque coréenne est un mastodonte du marché de la télévision. Sa gamme complète de téléviseurs Neo QLED, QLED, Crystal UHD, Smart TV lui permet de proposer des produits pou tous les budgets. Voici les articles qui ont retenu notre attention pour ce Black Friday 2023 :

TV QLED Samsung TQ75Q80C 2023 Neuf à partir de 1367,00 € Occasion à partir de 1499,00 € Fnac 1787,00 € 1367,00 € Voir

Amazon 1564,00 € 1386,00 € Voir

Rakuten 1389,00 € Voir

Cdiscount 1398,50 € Voir

Ubaldi 1399,00 € Voir

Rue du Commerce 1477,44 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Materiel.net 1790,00 € Voir

Leclerc 1904,00 € Voir Fnac 1787,00 € 1499,00 € Voir

TV OLED 4K 163 cm TQ65S95C Neuf à partir de 2624,88 € Rue du Commerce 2624,88 € Voir

Fnac 2987,00 € Voir

Materiel.net 2990,00 € Voir

Ubaldi 2990,00 € Voir

Darty 2999,00 € Voir

Amazon 3590,00 € 3434,99 € Voir

TV OLED 4K 195 cm TQ77S95C Neuf à partir de 3645,02 € Fnac 4687,00 € 3645,02 € Voir

Ubaldi 4690,00 € Voir

Boulanger 4690,00 € Voir

Darty 4699,00 € Voir

Rue du Commerce 4731,78 € Voir

Amazon 4886,99 € Voir

TV LED Samsung TQ65Q68C QLED 163cm 2023 Neuf à partir de 787,99 € Fnac 987,99 € 787,99 € Voir

Darty 799,99 € Voir

Nos coups de coeur des télés LG

La marque LG est également un acteur majeur de la télévision moderne, et il faut dire que les télés très haut de gamme de la marque sont parmi les meilleures du marché. Une valeur sûre.

TV OLED LG OLED65C3 2023 Neuf à partir de 1931,35 € Rue du Commerce 1931,35 € Voir

Fnac 2184,00 € 2012,92 € Voir

Amazon 2899,00 € 2172,11 € Voir

Materiel.net 2190,00 € Voir

Darty 2199,00 € Voir

Cdiscount 2213,11 € Voir

Boulanger 2490,00 € Voir

TVOLED LG OLED65G3 2023 Neuf à partir de 2583,42 € Rue du Commerce 2583,42 € Voir

Fnac 2784,00 € Voir

Materiel.net 2790,00 € Voir

Ubaldi 2790,00 € Voir

Boulanger 2790,00 € Voir

Darty 2799,00 € Voir

Amazon 3599,00 € 2987,80 € Voir

Le meilleur des TV pas chères

SI vous ne voulez pas dépenser une fortune sur une télévision, ces télévisions petits prix restent dans une fourchette accessible : à moins de 300 euros, voire à moins de 200 euros.

TV LED LG 32LQ630B Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 199,00 € Rakuten 199,00 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

Electro Dépôt 199,00 € Voir

Amazon 208,00 € Voir

Fnac 284,99 € 214,99 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

Cdiscount 234,49 € Voir

Rue du Commerce 233,91 € Voir Amazon 208,00 € 199,00 € Voir

TV LED 4K 108 cm 43A6K Neuf à partir de 279,00 € Occasion à partir de 223,67 € Amazon 329,00 € 279,00 € Voir

Leclerc 279,00 € Voir

Electro Dépôt 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir

Rue du Commerce 279,99 € Voir

Fnac 281,73 € Voir

Ubaldi 279,00 € Voir

Darty 316,55 € Voir

Cdiscount 324,50 € Voir Amazon 329,00 € 223,67 € Voir

Smart TV Nokia 4K UHD Android TV 43 Neuf à partir de 274,99 € Occasion à partir de 340,38 € Darty 274,99 € Voir

Cdiscount 299,99 € 279,99 € Voir

Amazon 389,00 € 367,25 € Voir

Fnac 480,47 € Voir Amazon 389,00 € 340,38 € Voir

TV LED 80 cm HY-TVSAND32-002 Neuf à partir de 149,99 € Darty 149,99 € Voir

Cdiscount 159,99 € Voir

Fnac 169,99 € Voir

Rue du Commerce 169,99 € Voir

Amazon 179,99 € Voir

CELED32HDV223B7 - TV LED HD 32'' (80 cm) non smart - 3 x HDMI - 2 x USB Neuf à partir de 92,78 € Darty 92,78 € Voir

Cdiscount 99,99 € Voir

Rue du Commerce 104,50 € Voir

Fnac 106,70 € Voir

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et comparez bien les différentes offres avant l'acte d'achat. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.