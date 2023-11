Des friteuses sans huile Air Fryer à prix cassé pour le Black Friday, jusqu'à -90 euros - Les 3 offres immanquables

Ce nouvel appareil de cuisson est la star des cuisine ! Si vous aussi vous voulez investir dans une friteuses sans matière grasse ou presque, voici trois friteuses Air Fryer en promotion, jusqu'à moins 90 euros.

Des frites sans matière grasse ou presque, c'est possible avec les friteuses nouvelle génération Air Fryer. La friteuse Air Fryer qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est tout simplement une friteuse à air chaud. Plus besoin d'huile, ou très peu pour faire de délicieuses frites ! Les frites seront aussi bonnes que des frites cuites avec plein d'huile, mais elles seront plus saines. Bonne nouvelle, nous vous avons trouvé trois bons plans avec des super promos sur les machines à frites.

La friteuse à air va vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps en cuisine. Comment elle fonctionne ? Elle fait circulé l'air surchauffé très vite dans la machine pour frire les frites. Les frites seront croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Bien mieux que des frites au four qui peuvent parfois être sèches. Et en plus de frire, vous pouvez également rôtir, griller et cuire. Un appareil tout-en-un !

Les deux derniers avantages non négligeables : plus d'odeur de friture après avoir cuit des frites, mais aussi plus de déchet gras dont on ne sait que faire après avoir cuisiner des frites ! On est sûr que vous salivez déjà en attendant le poulet rôti frite de dimanche !