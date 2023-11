Black Friday Fnac : les meilleures offres déjà disponibles !

La Fnac commence à dégainer ses premières offres avant le Black Friday. Retrouvez notre sélection des meilleures promotions des avant-premières Black Friday avec les meilleurs prix disponibles.

Nul besoin de patienter jusqu'au Black Friday pour dénicher des bons plans. La Fnac, enseigne bien connue des français, commence déjà à dévoiler de belles promotions qui sont susceptibles de vous intéresser. Ces avant-premières Black Friday sont déjà en ligne sur le site de l'enseigne et proposent plusieurs baisses de prix sur différents univers (gaming, audio, bureautique...).

Parmi les offres les plus intéressantes de la Fnac avant le lancement officiel du Black Friday, on retrouve deux consoles iconiques en promotion : la Playstation 5 et la Xbox Series X.

La première est disponible dans un pack qui regroupe la console (format standard avec lecteur de disques) et trois jeux à succès : GTA 5, le dernier Assassin's Creed Mirage et le très récent Marvel's Spider-Man 2. De quoi vous occuper pendant de très nombreuses heures de jeu tout en profitant de graphismes haute définition.

Pack Fnac console PS5 Standard + Marvel's Spider-Man 2 + Assassin’s Creed Mirage + GTA V Neuf à partir de 539,75 € Fnac 619,75 € 539,75 € Voir

La seconde dispose également d'un pack avec le jeu Assassin's Creed Mirage. Vous disposerez ainsi de la console Xbox Series X la plus puissante de chez Microsoft dans son coloris noir et le tout dernier jeu de la licence Assassin's Creed.

Pack Console Xbox Series X Noir + Assassin's Creed Mirage Xbox Neuf à partir de 499,49 € Fnac 499,49 € Voir

Pas besoin d'une nouvelle console ? Vous serez peut-être plutôt intéressé par ce pack audio qui regroupe les écouteurs sans fil avec réduction de bruit Jabra Elite 4 et une ceinture de running incluse. Un excellent combo pour faire son sport et profiter de sa musique préférée en même temps !

Pack Ecouteurs sans fil à réduction de bruit Jabra Elite 4 Active sport Noir + ceinture Running offerte - Exclusivité Neuf à partir de 79,97 € Fnac 129,97 € 79,97 € Voir

Darty 79,99 € Voir

Si vous préférez vous équiper pour le télétravail, la Fnac propose également une belle promotion sur une imprimante de la célèbre marque HP. L'imprimante tout-en-un HP Deskjet 4130e perd 10% de son prix avant le lancement du Black Friday.

Imprimante tout-en-un HP Deskjet 4130e Jet d'encre couleur Copie Scan Blanc 6 mois d' Instant ink inclus avec HP+ Neuf à partir de 49,49 € Occasion à partir de 49,99 € Fnac 59,49 € 49,49 € Voir Fnac 59,49 € 49,99 € Voir

Voilà déjà plusieurs belles offres proposées par la Fnac avant le début du Black Friday 2023. La firme propose également sa carte de fidélité à seulement 5,99 euros pour un an (au lieu de 14,99 euros). De quoi profiter de nombreux avantages lorsque vous passez en magasin ou que vous commandez sur le site internet de l'enseigne !