100€ de remise sur ce coffret Xbox Series X spécial Assassin's Creed, une offre inédite du Black Friday

La console Xbox Series X est vendue en coffret avec le dernier volet du jeu Assassin's Creed pour seulement 409,99€. Une belle économie permise par les offres du Black Friday.

Autant que la Xbox Series X, les coffrets incluant la célèbre console de Microsoft et un jeu ont la côte pendant le Black Friday. Et pour cause, leur prix est souvent très attractif revenant peu ou prou au tarif soldé de la console seule uniquement. Le jeu apparaît comme un plus obtenu sans dépenser un euro supplémentaire. Nombreux sont les coffrets sur la Xbox Series X, mais celui-ci s'est démarqué grâce à la licence qui accompagne la console : Assassin's Creed Mirage. Le jeu issu d'un des univers les plus populaires dans le monde du gaming est sorti début octobre, pouvoir se le procurer à moindre coût est donc une aubaine !

Le coffret avec la console Xbox Series X et le jeu Assassin's Creed Mirage est proposé dans les enseignes telles que Fnac et Darty à seulement 409,99€, contre 499,99€. A titre de comparaison, la console seule est vendue en promotion entre 409€ et 389€ pour les offres les plus avantageuses. A noter que l'offre en ligne est épuisée, mais que de nombreux magasins ont encore des coffrets en stock.

Pack Console Xbox Series X + Assassin's Creed Mirage 409,99€ VOIR L'OFFRE sur Fnac

Les gamers déjà équipés de la console star de Microsoft, mais en quête du nouveau jeu Assassin's Creed durant le Black Friday peuvent aussi trouver leur bonheur. Le jeu est vendu en promotion, dans sa version physique, chez différents commerçants. Il peut notamment être trouvé autour des 35€, contre près de 60€, soit presque à moitié prix.

Jeu Xbox Series S Assassin's Creed Mirage Neuf à partir de 36,59 € Occasion à partir de 33,00 € Amazon 47,95 € 36,59 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Boulanger 39,99 € Voir

Fnac 49,99 € 46,09 € Voir

Rakuten 53,16 € Voir

Rue du Commerce 57,95 € Voir

Darty 57,88 € Voir Rakuten 53,16 € 33,00 € Voir

Fnac 49,99 € 44,95 € Voir

Enfin, pour ceux qui en veulent encore plus il reste quelques heures pour essayer de se procurer un autre coffret très convoité du Black Friday sur la console Xbox Series X et ses jeux : ici le pack ne compte pas un mais deux jeux. En plus d'Assassin's Creed Mirage, le joueur peut acquérir une autre célèbre licence, celle de Diablo avec le quatrième opus du jeu vidéo Blizzard. Retrouvez tout le détail de l'offre.