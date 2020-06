Révisions du brevet 2020: êtes-vous au niveau ? Faites le test !

La session de rattrapage du brevet a lieu en septembre, en post-contrôle continu. Où en êtes-vous question niveau du brevet ? Notre quiz est l'occasion de le savoir...

Comme pour le bac de leurs aînés, les collégiens n'ayant pas pu être évalués pour le brevet 2020 auront l'opportunité de mettre à profit les révisions du DNB (Diplôme national du brevet) pour s'y mesurer lors de la session de septembre (retrouvez plus de détails sur les collégiens concernés dans cette page spéciale). Les épreuves de la session de septembre du brevet ont lieu sur deux jours, les lundi 14 et mardi 15 septembre prochains. C'est le français qui ouvrira la danse à 9h jusque 12h15 (avec une pause de 10h30 à 10h45), suivi des maths de 14h30 à 16h30. Le deuxième jour, les jeunes élèves auront au menu histoire-géographie et EMC (Enseignement moral et civique) de 9h à 11h, puis les sciences, de 13h30 à 14h30, et la langue vivante étrangère (de 15h à 16h30) pour terminer. A noter que les horaires du brevet 2020 s'inversent en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En attendant, c'est l'heure des révisions, et de mesurer son niveau du brevet grâce à notre quiz multi-matières spécial DNB 2020 :

Au total, 400 points se répartissent via les quatre épreuves du brevet : 100 points pour les maths, le français et l'épreuve orale et 50 points pour l'histoire-géographie et les sciences. Ces 400 points viennent compléter 400 points déjà acquis via le contrôle continu, renforcé l'année dernière.

Pour avoir le diplôme national du brevet, il faut évidemment obtenir au minimum 400 points sur les 800 points au total. Les collégiens peuvent avoir une mention "assez bien" s'ils cumulent plus de 480 points, la mention "bien" est accordée aux élèves cumulant plus de 560 points, et les candidats ayant dépassé les 640 points auront la mention "très bien".