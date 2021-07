"Covid en France : le rebond confirmé, le gouvernement consulte avant d'agir"

CORONAVIRUS. Le variant Delta tend à devenir majoritaire d'ici quelques semaines et la quatrième vague est attendue cet été. Le gouvernement cherche à limiter l'augmentation du nombre de cas et envisage différentes mesures pour réduire l'impact du variant sur la situation sanitaire, il pourrait prendre une décision le 12 juillet lors du Conseil de défense.

"Un sursaut des contaminations à partir de la mi-aout" selon Benjamin David

L'info du 8 juillet (2). La quatrième vague, quelle que soit sa puissance, devrait intervenir d'ici la fin de l'été. Le professeur Djillali Annane misait sur une augmentation du nombre de patients à l'hôpital "entre quatre à huit semaines" il y a quelques jours, et ce matin sur France Info, l'infectiologue Benjamin Davido a estimé qu'"on aura probablement un petit sursaut des contaminations et des hospitalisations à partir de la mi-août". Mais le médecin déplace le sujet sur l'avancée de la vaccination : "La vraie question c'est combien de pourcentage de Français seront vaccinés, auront eu un schéma vaccinal complet." Selon lui, "il faut rapprocher les doses" et revenir au schéma original avec un espacement de trois voire quatre semaines maximum entre les deux injections. Depuis quelques mois le délai entre les piqûres est plus long que celui initialement recommandé, cet ajustement a perms lorsque les doses n'étaient pas en nombre suffisant de vacciner plus massivement. Seulement si une dose protégeait correctement face à la mutation Alpha, elle ne suffit pas face au variant Delta. Aujourd'hui pour éviter un rebond épidémique important, il faut selon Benjamin Davido revenir rapidement au schéma initial : "Lorsqu'on a eu un schéma vaccinal complet avec deux doses, peu importe la marque du vaccin on est couvert pour des formes graves à plus de 90%, ce qui est extrêmement efficace, extrêmement robuste et qui va protéger l'hôpital et les Français" même contre le variant Delta.

Doit-on s'attendre à une vague ou une vaguelette ? Alain Fischer l'ignore

L'info du 8 juillet (1). C'est une certitude pour plusieurs scientifiques, le variant Delta sera majoritaire d'ici quelques semaines et il faut s'organiser pour éviter qu'il ne crée une nouvelle vague épidémique. Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, ne se prononce pas sur la force du mouvement épidémique qui se prépare : "Le nombre de cas recommence à monter, toute la question va être jusqu’où et l’impact que cela aura sur les hospitalisations, les réanimations et les décès. Si cette vague ne se manifeste que par des cas sans hospitalisation, ce n’est pas grave. Sinon, cela pourrait de nouveau nous imposer des mesures de contrainte. Je ne suis pas capable de le dire aujourd’hui." Interviewé par le Monde, le monsieur "vaccin" continue cependant d'insister sur l'importance et l'avancée de la vaccination qui patine ces derniers jours et qui apparaît comme la seule arme face à la mutation dite "indienne". "Il est indiscutable qu’il y a un ralentissement, qui doit nous amener à réfléchir et, surtout, à agir. On ne peut pas se contenter des chiffres actuels, ni même des projections annoncées par le gouvernement, qui vise 90 % pour la classe d’âge 70-80 ans par exemple, mais seulement 60 % à 70 % pour les 20-50 ans. Clairement, c’est insuffisant pour atteindre l’immunité collective. J’ose espérer que l’on fera mieux que les 40 millions de primo-vaccinés fin août, souhaités par le Premier ministre" indiquait-il à nos confrères.

En France, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus continue d'augmenter, avec 496 nouveaux cas de plus qu'hier, ce qui représente 1624 cas de plus que mercredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 2766 cas, soit un peu plus de 900 par rapport à la semaine dernière. Il faut également noter une baisse du nombre de personnes hospitalisées en France : ils étaient 98 de moins qu'hier dans les services hospitaliers et 35 de moins par rapport à mardi 6 juillet 2021, dans les services de réanimation. Les hospitalisations, qui continuent leur décrue, pourraient cependant laisser miroiter un mauvais présage ; en effet, lors des trois vagues précédentes du Covid-19, le même scénario s'était produit avant qu'une nouvelle vague ne déferle. 5 794 665 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 081 de plus

111 259 décès au total (Ehpad compris), soit 28 de plus

84 786 décès à l'hôpital, soit 28 de plus

7 539 personnes actuellement hospitalisées, soit 98 de moins

997 personnes actuellement en réanimation, soit 35 de moins

140 nouveaux admis à l'hôpital (-9) et 30 en réanimation (0)

385 490 personnes sorties de l'hôpital, soit 201 de plus

Taux de positivité des tests : 0,9%, soit 0,01 point de plus

Taux d'incidence : 24,64 cas/100 000, soit 0,46 point de plus

Le gouvernement appelle les Français à se faire vacciner massivement Le 7 juillet 2021, à 17h10. Toujours à l'issue du Conseil de défense sanitaire, Gabriel Attal a réaffirmé la volonté du gouvernement d'intensifier sa stratégie de vaccination, "une chance à saisir" pour "maintenir au maximum le contrôle de l'épidémie, repartie à la hausse depuis le 30 juin. "La vaccination est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel, il faut nous en emparer. Les vaccins sont désormais accessibles à tous, partout, et tout le temps", a souligné le porte-parole du gouvernement, rappelant qu'il est "possible d'adapter la période entre deux doses" et de se faire vacciner "sur son lieu de vacances pour la deuxième injection". Gabriel Attal a également tenu à préciser qu'à ce jour, "35 millions de témoins peuvent confirmer" la sûreté des vaccins contre le Covid-19 en France : "Nous avons la certitude qu'ils fonctionnent sur tous les variants, qu'ils protègent et qu'ils freinent." Le porte-parole du gouvernement a assuré que la France "n'est pas un pays anti-vaccins, loin de là", mais a regretté qu'il y ait trop de personnes qui disent : "J'attends." Dans le détail, au 7 juillet, 34 894 204 Français ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus en France, et 25 357 161 personnes ont reçu le schéma vaccinal complet, selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé. Dans les dernières 24 heures, près de 200 000 premières injections ont été administrées, a indiqué Gabriel Attal.

Gabriel Attal : "L'épidémie gagne à nouveau du terrain" Le 7 juillet 2021, à 14h37. À l'issue du Conseil de défense sanitaire, Gabriel Attal a confirmé la tendance à la hausse des nouveaux cas de Covid-19, constatée en France depuis plusieurs jours. "Après plusieurs mois de décroissance, l'épidémie gagne à nouveau du terrain dans notre pays. Le retournement de la tendance se confirme, avec une forte hausse de l'incidence depuis le 30 juin qui s'accélère un peu plus chaque jour", a-t-il annoncé. Selon le porte-parole du gouvernement, depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, avec une augmentation de plus de 20%. Le taux d'incidence a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, ce taux a pratiquement doublé en une semaine. "Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, beaucoup plus agressif que les variants précédents, et qui continue sa progression. Il représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations en France. Nous constatons que le part de ce variant Delta dans les contaminations a doublé chaque semaine, depuis trois semaines. Le risque d'une 4e vague rapide est là", a alerté Gabriel Attal. Alors que 11 régions ont vu leur taux d'incidence augmenter avec des "dynamiques particulièrement fortes", le gouvernement insiste sur l'importance de se faire vacciner. "Nous travaillons à tous les scénarios possibles", a ajouté Gabriel Attal, précisant qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se tiendra lundi 12 juillet.