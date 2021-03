"DIRECT. Coronavirus en France : 23 302 nouveaux cas, Macron dans "l'erreur sanitaire" ?"

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres de la circulation de l'épidémie de coronavirus en France sont encore sur une tendance à la hausse, avec une hausse significative des hospitalisations en réanimation.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé Publique France a communiqué ce mardi 9 mars le dernier bilan humain de l'épidémie de Covid-19 en France, ils témoignent d'une dynamique négative de la circulation du coronavirus en France. Dans le détail, le nombre de nouveaux cas observe un hausse légère si on compare à mardi dernier, avec 445 cas supplémentaires. La mortalité est en baisse sur 24 heures, avec 49 décès de moins à l'hôpital et, surtout, 47 décès de moins dans les Ehpad. Avec 85% des personnes âgées ayant reçu le vaccin, on peut commencer à observer un effet "vaccination" sur la mortalité liée au Covid-19. Du point de vue des hôpitaux, la situation continue de se dégrader : le solde de patients hospitalisés continue de remonter pour le troisième bilan consécutifs tandis que le solde des patients en réanimation augmente, avec 332 nouveaux patients en soins intensifs en une semaine. Ces dernières 24 heures, plus de 400 nouveaux patients ont été admis en réanimation, un bilan sans précédent depuis novembre.

20:35 - Une 7e dose dans le flacon du vaccin Pfizer ? Est-il possible d’extraire une septième dose dans les flacons de vaccin Pfizer ? Dans un entretien accordé à franceinfo, le ministère de la Santé a confirmé qu’il n’autoriserait pas cette politique de la septième dose sans toutefois l’interdire totalement, "sous certaines conditions". Officiellement, six doses étaient contenues dans ces flacons mais des professionnels de santé ont remarqué qu’il était possible d’extraire une septième dose, grâce à des seringues particulières, ce qui pourrait potentiellement permettre de vacciner davantage de personnes.

20:13 - Cluster dans le Calvados : 10 cas supplémentaires dans un Ehpad Comme le relate Ouest-France, un cluster s’est formé dans un Ehpad d’Équemauville (Calvados), depuis une semaine. Ce mardi, dix cas supplémentaires se sont ajoutés aux 50 personnes ayant contracté le virus au sein de l’établissement : cinq résidents et cinq professionnels de santé. Au total, 60 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur les 132 résidents et 70 employés de l’Ehpad. Parmi ces contaminations, plusieurs cas de variant britannique ont été recensés. D’après Yannig Jezequel, directeur par intérim du centre hospitalier de la Côte fleurie, "il n’y a, heureusement, pas de forme grave".

19:51 - Ce week-end, 200 000 personnes ont été vaccinées par les pompiers Les médecins et infirmiers ont vacciné "un peu plus de 200 000 personnes" samedi et dimanche, a annoncé Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), à l’AFP et dont se fait l’écho Ouest-France ce mardi. Cela représente 40% du nombre total d’injections administrées lors du premier week-end de vaccination massive. "Et nous sommes prêts à refaire de même dès ce week-end si on nous le demande et qu'on nous fournit les vaccins", a-t-il ajouté, alors qu’un conseil de défense sanitaire est prévu demain.

19:29 - Plus de 4 millions de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 En date du mardi 9 mars, le bilan de la vaccination s’élève à 4 149 077 patients ayant reçu une première dose, soit 6,2% de la population. Les patients ayant reçu deux doses représentent 2 045 353 personnes, soit un total de 6 194 430 injections totales en France. L’objectif est de vacciner 20 millions de personnes d’ici la mi-mai et jusqu’à 30 millions d’ici cet été.

19:02 - La France dépasse les 89 000 morts du Covid-19 Selon le dernier bilan de l’épidémie en France, la France a franchi le seuil des 89 000 décès imputables au Covid-19, dans les hôpitaux et les Ehpad. Ces dernières 24 heures, les hôpitaux ont recensé 298 décès tandis que les Ehpad ont recensé 70 décès depuis le précédent bilan de vendredi dernier. A noter que la mortalité semble baisser : par rapport au bilan de mardi dernier, 49 décès de moins ont été recensés dans les hôpitaux et surtout, 47 morts de moins dans les Ehpad. Cette tendance à la baisse de la mortalité pourrait s’expliquer par un "effet vaccination" : pour rappel, 85% des personnes âgées en résidence ont été vaccinées en France.

18:41 - Le seuil des 1 000 patients en réanimation franchi en Île-de-France D’après l’Agence régionale de santé (ARS), le seuil des 1 000 patients en réanimation a été franchi en Île-de-France ce mardi. Alors que le nombre de patients en soins intensifs était de 964 ce lundi, il est désormais de 1 018. La veille, l’autorité avait ordonné la déprogrammation de 40% des opérations dans les hôpitaux privés et publics franciliens pour libérer du temps et des lits pour les patients Covid. Depuis le 18 novembre, c’est la première fois que ce seuil est dépassé dans la région.

18:22 - Plus de 23 000 nouveaux cas de Covid-19 D’après le dernier bilan de l’épidémie, 23 302 nouvelles contaminations ont été détectées ces dernières 24 heures et 368 décès supplémentaires ont été recensés : 70 personnes ont perdu la vie dans les Ehpad depuis le précédent bilan de vendredi et 298 patients sont morts à l’hôpital en 24 heures. Les chiffres dans les hôpitaux sont en hausse, avec 1 810 nouvelles hospitalisations (soit 226 de plus depuis le précédent bilan de la veille) et 421 nouveaux admis en réanimation (+40). Au global, 25 201 patients sont actuellement hospitalisés en raison du Covid-19 en France dont 3 918 en réanimation, un niveau très élevé depuis plusieurs semaines.

18:13 - En Bretagne des pharmacies pilotes ont réalisé leurs premières vaccinations En Bretagne, une vingtaine de pharmacies pilotes ont pu commencer à vacciner aujourd'hui les publics éligibles à savoir les personnes de 50 à 74 ans atteintes de comorbidités et les personnes âgées de plus du 75 ans, rapporte le média Actu Morbihan. L'ARS Bretagne indique que "ces pharmacies répondent aux exigences de formation et de locaux avec des espaces adaptés". A cette phase de test va suivre la mise en place du dispositif dans toutes les officines ayant commandé leur dotation, limitée à 20 doses d'AstraZeneca. Pour rappel, il suffit aux personnes éligibles de prendre rendez-vous auprès des pharmaciens pour recevoir le vaccin sur présentation de la carte vitale et de la carte d'identité.

17:51 - "Tout le monde vaccinera" assure Jean Castex Devant l'Assemblée nationale, Jean Castex est revenu sur la question des vaccins et a été catégorique : "Les médecins ont de quoi vacciner". En réponse à la colère des professionnels de santé après la circulaire de la DGS donnant la priorité aux pharmaciens pour commander des doses, le premier ministre détaille : "Le week-end dernier, il y en avait encore 400 000 non utilisées. A la fin de la semaine, ils en recevront 744 000. Si je les ajoute aux 400 000, ça fait 1,1 million de doses." Pour accélérer la campagne, le chef du gouvernement estime qu'il est temps pour les pharmacies d'"entrer en lice". Les officines situées dans les départements sous tension recevront 67 000 doses cette semaine. "Ne cherchons pas les querelles. Tout le monde va avoir sa place pour vacciner, tout le monde vaccinera", a-t-il conclut.

17:35 - Des autotest bientôt déployés en France ? Chez certains voisins européens la mise en vente d'autotests a eu un franc succès, En France aucune stratégie n'est "envisagée pour leur déploiement" car interdit par arrêté ministériel depuis juillet 2020, a informé le directeur général de la santé au JDD. Mais Cédric Carbonneil, chef du service d'évaluation des actes professionnels de la HAS, a indiqué au même journal et sur LCI qu'un dossier était à l'étude à la HAS pour des résultats délivrés à la fin du mois. "La France va y aller. La question est (de savoir) comment et avec quels tests ?" a-t-il ajouté. Ces autotest doivent répondre à des objectifs de performance mais rester simple d'utilisation. Cédric Carbonneil évoque également le besoin de déterminer "dans quelles indications médicales et éventuellement plus sociétales on va pouvoir utiliser ces autotests de manière complémentaire à ce qui existe déjà". Un dispositif donc à l'étude mais loin d'être au point pour être autorisé sur le sol français.

17:10 - La situation des Alpes-Maritimes toujours critique après deux week-ends confinés Les Alpes-Maritimes restent le territoire où les contaminations sont les plus nombreuses avec un taux d'incidence de 472 cas pour 100 000. Le littoral du département vient de passer les deux derniers week-ends confiné mais ne sait pas encore si la mesure sera prolongée, comme à Dunkerque sur décision du préfet. Au vu de la situation, l'hypothèse n'est pas à écarter. Les chiffres de Santé publique France comptent 734 personnes hospitalisées dont 53 patients admis hier. Du côté des services de réanimation, 125 lits sont occupés et 13 nouvelles entrées ont été enregistrées en 24 heures. Au total, 1135 malades sont décédés du coronavirus à l'hôpital, c'est 19 de plus par rapport à la veille. Et 4478 personnes ont été soignées soit 29 de plus en une journée.

16:49 - Potentielle troisième vague et rajeunissement des patients L'épidémiologiste, Antoine Flahault estime que le risque d'une troisième vague en France est de plus en plus probable sur BFM. Hier, le directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève, expliquait dans une succession de tweets que l'éventuelle future vague ne toucherait pas les mêmes personnes et pas de la même façon. Grâce à la vaccination, les personnes âgées sont protégées face aux formes graves de la maladie, et les patients hospitalisés seront plus jeunes, en-dessous de 60 ans. Le rajeunissement des malades s'observe déjà dans plusieurs régions particulièrement en proie au virus. Mais l'épidémiologiste explique surtout que si les patients sont plus jeunes, seuls ceux développant une forme sévère du virus seront hospitalisés, avec pour conséquence de saturer les services de réanimation en premier. Mais l'épidémiologiste rassure et explique que la troisième vague peut être évitée si le gouvernement "anticipe" les mesures et n'attend pas l'envolée des courbes de contamination pour agir. 2/4 -...désormais la majorité des hospitalisations aura moins de 60 ans, concernera des formes plus souvent sévères et plus souvent en réanimation. On s’acharnera peut-être davantage, les patients mourront moins mais leur séjour sera plus long. Les réanimations satureront en 1er. — Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) March 8, 2021

16:25 - La Moselle poursuit sa "lente amélioration" En Moselle, le département le plus inquiété par le variant sud-africain le mois dernier, poursuit sa "lente amélioration". Toujours placée parmi les 23 départements à surveiller, la Moselle figure désormais dans le bas du tableau avec un taux d'incidence égal à 253 cas positifs pour 100 000 habitants, soit à peine supérieur au seuil d'alerte. Mais il ne faut pas relâcher les efforts selon le préfet du département et la directrice du CHU de Metz-Thionville qui rappellent que les structures hospitalières restent "sous fortes tensions".

16:02 - Le confinement le week-end prolongé de trois semaines à Dunkerque Dunkerque vient de passer deux week-ends confinés, et arrivé au bout de la mesure restrictive, les élus du Nord décident de la prolonger pour trois semaines. La décision intervient, dans un communiqué cet après-midi, en réponse à la situation qui ne s'améliore pas dans le département et en particulier dans l'agglomération dunkerquoise. Les élus mentionnent bien une situation "tendue" élargie à l'ensemble du département, cette précision laisse présager d'un possible confinement les week-ends étendu sur tout le territoire, à l'instar du Pas-de-Calais voisin.

15:40 - Du retard pour la livraison de 55 millions de doses Johnson & Johnson La laboratoire américain, Johnson & Johnson, a prévenu l'Union européenne qu'il pourrait rencontrer des difficultés pour livrer les 55 millions de doses pour lesquelles il s'était engagé sur le deuxième trimestre. Le groupe met en cause des problèmes d'approvisionnement qui pourraient occasionner un ralentissement de la campagne de vaccination par rapport au calendrier prévu. Le feu-vert du vaccin devrait être donné ce jeudi par l'Agence européenne des médicaments permettant aux livraisons de débuter mi-avril.

14:56 - Le non-confinement, une "erreur" sanitaire selon Gilbert Deray Invité sur BFMTV, Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière déplore une erreur sanitaire commise à cause d'un choix politique, celui de ne pas confiner. Pourtant, selon le médecin les Français sont bine confinés à 80% avec le couvre-feu, la fermetures des commerces, des restaurants et des établissements culturels ou accueillant du public. Et il continue de défendre le confinement qu'il préconise depuis le début et aux détracteurs qui assènent que le confinement coûte sur la plan économique, psychologique et autre, il répond : "Personne n'a montré à la France que ce que nous faisons à l'heure actuelle est mieux sur le plan psychologique, économique et sociétal qu'un confinement de six à huit semaines".

14:28 - Le Pas-de-Calais toujours sous tension après un week-end confiné Le Pas-de-Calais vient de passer son premier week-end reconfiné, les effets de la mesure ne seront pas visibles avant deux semaines minimum. A l'heure actuelle, le département conserve un taux d'incidence supérieur à 403 cas pour 100 000. Les hôpitaux restent sous tension, les dernière données de Santé publique France indiquent que 691 personnes sont hospitalisées avec 24 patients admis hier. Encore 126 malades sont en réanimation, avec 5 nouvelles entrées dans la journée. On déplore 1295 décès liés au coronavirus, soit 11 de plus que la veille 5322 sont sorties de l'hôpital soit 17 de plus.

14:06 - Foyer de contamination dans un Ehpad du Calvados Dans le Calvados, un cluster a été détecté dans un Ehpad, de sept cas recensés la semaine dernière, le chiffre a été multiplié par quatre avec 28 résidents testés positifs. Du côté des soignants, 22 personnels se sont également montrés positifs. L'établissement continue de pister les cas-contacts et le directeur craint que le nombre de cas augmente encore dans les jours à venir. "Je suis témoin de ce qui se passe, je ne connais pas les raisons. Le virus circule et il est contagieux" avoue le directeur de l'établissement à Ouest-France. "Mais le vaccin prévient les formes graves du Covid-19 et l’effet est heureusement là. Les résidents vont bien dans l’ensemble."

13:38 - "Les avantages à laisser les écoles ouvertes sont largement supérieurs aux inconvénients" "Les avantages à laisser les écoles ouvertes sont largement supérieurs aux inconvénients" a assuré Jean-Michel Blanquer dans une interview accordée au Monde. Depuis la fin du premier confinement, le ministère refuse de fermer les écoles ou alors en dernier recours, et les résultats des évaluations réalisées par les 800 000 élèves de CP montrent, selon le ministre, que c'était la bonne décision. Les résultats affichent un "net progrès" et ont "permis d’effacer le recul lié à la période du confinement". La réussite scolaire reste prioritaire par rapport au risque qu'implique une circulation du virus dans les établissements scolaires. Jean-Michel Blanquer, a reconnu qu'avec le retour de tous les élèves français en classe, il faut s'attendre à une augmentation des contaminations et peut-être des fermetures des établissements, mais il rassure : "Ces fermetures ont toujours été et restent encore très minoritaires – de l’ordre de 0,2 %."