"DIRECT. Coronavirus en France : 3 582 nouveaux cas, des raisons d'être inquiets"

COVID FRANCE. Les chiffres liés à la propagation du coronavirus continuent d'inquiéter en France. L'option d'un reconfinement, potentiellement local, continue de faire débat.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan du coronavirus en France établi ce lundi 11 janvier 2021 fait remonter près de 3 500 cas supplémentaires et 310 décès de plus en 24 heures ans les hôpitaux. Les soldes de personnes hospitalisées et en réanimation continuent d’augmenter. Voici tous les chiffres :

21:30 - Henri, le premier vacciné d'Ehpad en Savoie Né en 1927 (94 ans), le Chambérien Henri Audibert a reçu le premier vaccin contre le Covid-19 dans une maison de retraite en Savoie, comme le rapporte France Bleu. Hervé Gaymard, le président du conseil départemental de Savoie, tout comme le directeur de l'hôpital de Chambéry (Centre hospitalier Métropole Savoie) ou encore le directeur départemental de l'Agence régionale de santé étaient présents pour cette vaccination symbolique. "On a discuté avec mes amis de l'extérieur. Ils le font aussi. On va pouvoir se voir beaucoup plus. Je vais revoir mes amis ! Et c'est tellement important. Se voir nous manque tellement…", a expliqué Henri, particulièrement ému.

21:10 - Alain Fischer dit non à un passeport vaccinal Alors que l'idée d'instaurer un passeport vaccinal donnant accès à certains lieux publics sous réserve d'être vacciné a fait son chemin, Alain Fischer s'est dit défavorable à cette mesure. "Je n'y suis pas favorable, pour des raisons scientifiques et un peu éthiques", a déclaré le responsable de la vaccination du gouvernement sur BFMTV.

20:50 - Le boîtier anti-coronavirus de Moskitofree est-il efficace ? L'institut Pasteur de Lille a validé en laboratoire l'efficacité d'un boîtier anti-coronavirus, comme l’indique Libération. Mais les tests n'ont pas été menés sur la souche du Covid-19, précise le média. Ce dispositif, sous forme de collier ou de boîtier, a été créé à l’origine afin de lutter contre les piqûres de moustiques et la propagation de la malaria par l’émission d’une charge électrique. Néanmoins, Libération rapporte que la société promet que l’objet "lutte contre les coronavirus humains" et "agit au niveau de la qualité de l’air que nous respirons".

20:30 - BioNTech estime pouvoir fabriquer 2 milliards de doses de son vaccin en 2021 La société allemande de biotechnologie BioNTech a relevé son objectif de production du vaccin anti-Covid qu'elle développe avec Pfizer, à 2 milliards de doses d'ici la fin de l’année, indique le média belge L’Écho. Le précédent objectif portait sur 1,3 milliard de doses, comme le rappelle le média. La PME allemande est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du "nouveau standard" permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, selon un document mis en ligne sur son site internet, précise L’Écho.

20:10 - 49 patients hospitalisés à La Réunion en raison du covid-19 Ce lundi 11 janvier 2021, 49 patients sont hospitalisés au CHU de La Réunion en raison du coronavirus, rapporte La 1ère. Parmi ces patients, trois sont en service de réanimation, détaille le média. On dénombre par ailleurs 42 décès liés directement au Covid-19.

19:53 - 112 nouveaux cas de coronavirus confirmés à La Réunion Du 9 au 11 janvier, 112 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à La Réunion, rapporte La 1ère. Ces données, validées par la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé, donnent une moyenne journalière de 37 cas sur 3 jours consécutifs. Le média détaille qu’un total de 9 359 cas de coronavirus a été enregistré sur l'île depuis le 11 mars 2020.

19:35 - Le coronavirus est plus meurtrier que la Seconde Guerre mondiale Un Français sur 1 000 est décédé du Covid-19. Un bilan plus lourd que le nombre de civils morts chaque année lors de la Seconde Guerre mondiale, souligne BFMTV. En effet, nos confrères précisent qu'entre 1939 et 1945, 55 000 civils sont morts par an, en moyenne. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 66 841 personnes sont décédées, d'après les derniers chiffres de Santé publique France. 1 Français sur 1000 est mort du Covid-19



C'est plus que le nombre de civils morts chaque année lors de la Seconde Guerre mondiale pic.twitter.com/oZgO3bLYzj — BFMTV (@BFMTV) January 8, 2021

19:15 - Des médecins recommandent un nouveau confinement dès mi-janvier Dans les colonnes du Monde, une tribune signée par des médecins et spécialistes évoque la crainte que les deux variants du coronavirus, britannique et sud-africain, n’obligent les autorités à instaurer de nouvelles mesures sanitaires, telles qu’un nouveau confinement, comme le rapporte La Dépêche. Sur BFMTV, l'un des membres de ce collectif, Gilles Pialoux, a estimé qu'un tel reconfinement était "inévitable".

18:58 - Dans le Jura, Juraparc se transforme en centre de vaccination Depuis quelques jours, Juraparc s’est transformé en centre de vaccination anti-coronavirus afin de traiter le personnel soignant, avant d’accueillir les personnes de plus de 50 ans, rapporte le site actu.fr. Depuis vendredi 8 janvier 2021, quatre tentes sont installées dans la salle Vallière, comme le précise le site, et des infirmières se relaient dans les cuisines attenantes pour préparer les précieuses doses de vaccin anti-Covid. Ces dernières sont arrivées quelques jours avant dans le département du Jura, et sont stockées depuis à l’hôpital de Lons-le-Saunier. Une organisation millimétrée a permis de vacciner près de 200 personnes issues du monde médical et âgées de plus de 50 ans, durant les premières 24 heures.

18:39 - Alain Anziani veut mettre en place des centres de vaccination à Mérignac Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani rencontrera jeudi prochain des représentants de la l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de la préfecture, comme le rapporte le quotidien Sud-Ouest. Il sera, entre autres, question de centres de vaccination à déployer et de transport pour les personnes âgées ne vivant pas en Ehpad, précise le média. Concernant le centre de vaccination anti-coronavirus, il a notamment déclaré : "La ville de Mérignac sera candidate à l’accueil d’un de ces centres. Il sera situé à la Maison des associations."

18:20 - À Bagneux, 1 000 tests ont déjà été réalisés Suite à la détection du variant britannique à Bagneux, une campagne massive de tests anti-Covid a été organisée. Depuis le vendredi 8 janvier 2021, les habitants se font donc dépister. La campagne de tests mise en place par l’AP-HP et l’ARS continue ces lundi 11 et mardi 12 janvier, alors que d’autres clusters du "Variant of Concern 202012/01" ont été détectés en France, à Marseille en particulier, rapporte le site actu.fr. Ce lundi, plus de 1 000 tests avaient déjà été réalisés. La campagne pourrait être prolongée "si l’affluence le nécessite", a précisé la ville.

18:00 - Le taux de positivité atteint 10% chez les enfants de moins de 10 ans Le rebond du coronavirus est présent dans toutes les tranches d'âge comme le montre ce graphisme du Parisien sur le taux de positivité des plus jeunes. Le taux de positivité atteint désormais 10% chez les enfants de moins de 10 ans, contre 6,4% en population générale. Dix jours plus tôt, il était inférieur à 3% dans toutes les tranches d'âge.

Tentatives d'explication????https://t.co/8b5awoe4vg @le_Parisien #COVID19 pic.twitter.com/9TsAp0JdRU — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) January 11, 2021

17:40 - Le vaccin AstraZeneca validé d’ici la fin janvier, selon la Haute Autorité de Santé (HAS) Le vaccin d’AstraZeneca pourrait être validé "avant la fin du mois de janvier", a annoncé samedi la présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS) au micro d’Europe 1. Dominique Le Guludec a également indiqué que "le dossier accélé[rait]" concernant le vaccin américain et néerlandais de Janssens Johnson & Johnson.

17:20 - Le dernier bilan en Bretagne Selon le dernier bilan du Covid en Bretagne, le nombre de personnes hospitalisées est de 539 patients, avec 19 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 38 malades sont en réanimation, avec 0 nouvelles entrées dans la journée. 767 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures.

17:00 - Castex a évoqué la vaccination et les problématiques locales avec les parlementaires Durant cette rencontre avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et les représentants du Sénat, il a été question de la campagne de vaccination, mais aussi, selon Matignon, de problématiques locales ou du calendrier d'examen du projet de loi de prorogation du régime d'état urgence sanitaire permettant le maintien du couvre-feu au-delà de mi-février.

16:40 - Les chiffres en Centre Val de Loire Selon le dernier bilan du Covid dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 920 patients, avec 26 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 110 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 1407 personnes sont mortes du coronavirus, soit 7 de plus en 24 heures.

16:20 - Une étude détaille les effets à longs termes d’une infection au Covid-19 Sur 1 700 anciens malades du coronavirus, 76% présentent encore au moins un symptôme plus de six mois après leur sortie de l’hôpital. C’est le résultat d’une étude réalisée par des scientifiques chinois, publiée dans la revue The Lancet le 8 janvier et détaillée par Franceinfo. Ces personnes avaient été prises en charge dans l’hôpital Jin Yin-tan de Wuhan après leur contamination au coronavirus ; 4% d’entre eux en réanimation. Pour 63% des anciens malades, le symptôme qui reste est la fatigue, pour 26%, des troubles du sommeil. D’autres évoquent des douleurs, de l’anxiété ou encore la perte de l’odorat.

16:00 - Une réunion sur les vaccins prévue ce soir Emmanuel Macron tiendra une réunion sur les vaccins à l'Elysée à partir de 18h ce soir. Après le coup de colère du chef de l'Etat, les choses se sont accélérées depuis quelques jours avec des milliers de personnes vaccinées.

15:40 - Le point en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1164 patients, avec 46 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 154 malades sont en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. 1864 personnes sont mortes du coronavirus, soit 10 de plus en 24 heures.