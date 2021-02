"DIRECT. Coronavirus en France : 4 347 nouveaux cas, ça se durcit encore"

COVID FRANCE. Alors que le gouvernement évite à tout prix un reconfinement, les données liées au coronavirus sont scrutées chaque jour. Ce lundi 1er février, 455 décès supplémentaires ont été recensés dans les hôpitaux.

23:42 - 27 décès du Covid-19 à l’Ehpad Fontenelle de Chauny FIN DU DIRECT - Le lourd bilan des décès dus au Covid-19 s’est encore alourdi ce lundi 1er février 2021 à l’Ehpad Fontenelle de Chauny (Aisne), que gère le centre hospitalier de la ville, rapporte l’Union. 27 décès consécutifs sont survenus suite à la contamination fulgurante au coronavirus qui a frappé l’établissement. Au total, 106 résidents ainsi que 59 professionnels de santé ont été atteints par le Covid-19, précise le média. 23:05 - Dans la Manche, 40 cas positifs de coronavirus lors de la campagne de dépistage Du jeudi 28 au samedi 30 janvier, le département de la Manche a organisé une campagne de dépistage du Covid-19, comme le rapporte le site actu.fr. Sur les 2 174 tests, 40 personnes ont été testées positives au coronavirus. Le média précise que 332 personnes ont été testées à Avranches, dont 20 personnes positives. 484 personnes ont été dépistées à Saint-Lô dont 5 personnes positives. 494 personnes ont été testées à Granville dont 13 personnes positives. 22:48 - Marseille vise plus de 2 000 vaccinés contre le coronavirus par semaine Alors que les vaccins contre le Covid-19 se font désirer, Marseille ouvre un troisième centre de vaccination, comme le rapporte France Bleu. C’est le premier dans les quartiers Nord, au parc François Billoux (15e), précise le média. La ville espère ainsi vacciner 2 100 Marseillais par semaine, afin d’endiguer la pandémie de Covid-19. Comme celui déjà ouvert à l'hôtel de ville, ce centre vaccinal cible les plus de 75 ans. 22:30 - Des chiens formés pour traquer le coronavirus avec la sueur humaine Et si les chiens devenaient des "alliés" dans la traque du coronavirus ? La question est apportée par La Dépêche. Le média rapporte qu’en temps normal, Eliot piste des malfaiteurs ou des personnes disparues. Mais depuis un mois, ce berger malinois s'entraîne aussi à détecter le Covid-19 grâce à la sueur des hommes, dans le cadre d'une étude coordonnée par le CHU de Bordeaux (Gironde). L'objectif est d'apporter une "solution complémentaire" à l'heure où l'"on a besoin d'une offre de dépistage élargie, rapide et non invasive", souligne Thierry Pistone, infectiologue au CHU de Bordeaux, dans les colonnes du média.

22:10 - Il est possible d'être contaminé deux fois par le coronavirus dans la même année Une étude belge menée par l'UMons démontre que les personnes ayant contracté le Covid-19 peuvent de nouveau être contaminées par le virus. Cette étude, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Internal Medecine relayé par La Libre, a été réalisée auprès de 45 patients ayant été touchés deux fois par le coronavirus. En moyenne, la seconde infection serait survenue 5,6 mois après la première. 21:51 - Un nouveau décès lié au coronavirus dans la Principauté de Monaco Dix nouveaux cas positifs de coronavirus et 26 guérisons ont été notés ce lundi 1er février, au sein de la Principauté de Monaco. Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc à 1499 personnes touchées par le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire, précise la principauté dans un tweet. Le gouvernement indique qu’il "est à déplorer le décès d’une personne de 65 ans testée positive au coronavirus. Il s’agit du quatorzième décès d’une personne résidente de la Principauté lié au coronavirus depuis le début de l’épidémie". 21:33 - 91 cas de Covid-19 dans un Ehpad de Dordogne Dans la maison de retraite Parrot et Beaufort-Magne, rattachée à l’hôpital de Périgueux, 69 patients et 22 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus, comme le rapporte France 3 Régions. Dans le département, le taux d’incidence a augmenté de 40 points selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS). "Il n’y a aucun décès de patient" des suites du coronavirus, a tenu à rassurer Laurence Loubet, directrice de la filière gériatrie au centre hospitalier de Périgueux, 21:14 - Quelle est la situation sanitaire en Bretagne ? La Bretagne enregistre 1368 cas positifs supplémentaires au cours des dernières 72h, comme le rapporte le rapport publié ce lundi 1er février 2021 sur le site officiel du Morbihan. Le taux d’incidence s’élève désormais à 105,6 cas pour 100 000 habitants au niveau régional avec un taux de positivité de 4,4 %. Néanmoins, le rapport indique que les indicateurs témoignent encore d'une circulation active du virus sur le territoire breton. 713 hospitalisations liées au coronavirus sont en cours, dont 44 en service de réanimation. 20:55 - 75 résidents décédés du coronavirus dans les Ehpad du Var en janvier Entre le 31 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, 75 pensionnaires accueillis en Ehpad dans le département du Var sont décédés des suites du Covid-19, relève-t-on dans les points de situation communiqués par l'Agence régionale de santé PACA et repris par Var Matin. Le dernier bulletin de ce lundi 1er février dévoile une situation toutefois stable, comme le précise le média. 20:36 - Le vaccin Johnson&Johnson bientôt examiné par les autorités sanitaires Le laboratoire américain Johnson&Johnson va prochainement voir son vaccin contre le Covid-19 être examiné par les autorités sanitaires européennes en vue d'une autorisation dans l'UE. Ce vaccin anti-Covid possède un profil différents de ceux que l'on connait déjà en France, Pfizer et Moderna. Au niveau de l'efficacité moyenne, déjà, fixée à 85% pour éviter les formes graves du coronavirus mais qui descend à 66% pour prévenir la maladie. Un doute réside sur son efficacité contre le variant sud-africain, après une observation selon laquelle les patients de ce pays répondent moins bien au vaccin Johnson&Johnson. Deux avantages en revanche par rapport à ses concurrents actuellement utilisés dans l'UE : il n'a pas besoin d'être congelé pour être stocké et transporté et il ne nécessite pas de double dose. 20:18 - Emmanuel Macron demande "encore plus d'efficacité" des Européens sur les vaccins Le chef de l’État Emmanuel Macron a demandé lundi 1er février que les Européens aient "encore plus d'efficacité" pour la campagne de vaccination contre le Covid-19, pour "aller plus vite", comme le rapporte La Provence. Ces paroles ont été prononcées lors d'une déclaration aux côtés du président serbe Aleksandar Vucic, précise le média. "C'est une course de vitesse que nous menons contre le virus (...) Nous, Européens, devons ainsi avoir encore plus d'efficacité sur ce sujet. Je sais que c'est également la volonté de la chancelière (Angela) Merkel et de la présidente (de la Commission européenne Ursula) Von der Leyen", a-t-il déclaré. La Serbie, qui ne fait pas partie de l’Union européenne, a commencé une campagne de vaccination à grande échelle contre le coronavirus avec le vaccin chinois Sinopharm, conclut La Provence. 20:00 - Quelles avancées de l’enquête de l’OMS à Wuhan ? L’enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se poursuit en Chine. Sous le contrôle étroit des autorités chinoises, les experts de l’OMS censés enquêter sur l'origine de la pandémie se sont rendus dimanche 31 janvier au marché Huanan de Wuhan, où le coronavirus est apparu fin 2019, détaille CNews. Dans un tweet, Peter Daszak, un membre de cette équipe, a déclaré que l’équipe avait "rencontré des personnes clés" et "posé des questions pour aider à mieux comprendre des facteurs qui ont permis l'émergence du Covid-19". Le média rajoute que les dix experts n'ont répondu à aucune question des journalistes. La prochaine visite de l’équipe devrait être un laboratoire. 19:40 - Un premier cas de variant britannique à La Réunion La préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) confirment la contamination d’un patient réunionnais par le variant britannique, comme le rapporte La 1ère. Il s’agit du premier cas de coronavirus de ce genre à La Réunion, précise le média. La personne a séjourné en métropole et est rentrée dans le département le 22 janvier dernier. Depuis, le patient a été déclaré guéri par les professionnels de santé. Une extrême vigilance est mise en place. 19:22 - Des niveaux "alarmants" pour les troubles anxieux et dépressifs chez les jeunes La crise sanitaire liée au Covid-19 pèse sur la santé mentale des jeunes Français, selon une enquête publiée jeudi 28 janvier, comme le rapporte La Provence. Elle montre en particulier des niveaux "alarmants" de troubles anxieux et dépressifs chez les 18-25 ans. L’étude précise que près des deux tiers des jeunes de cette tranche d'âge interrogés (61%) estiment que la crise sanitaire du coronavirus "aura des conséquences négatives sur leur santé mentale, "un peu" pour 42% d'entre eux et "beaucoup" pour 19%. L’étude a été réalisée par l'institut Ipsos pour la Fondation Fontamental, réseau de chercheurs sur les maladies psychiatriques. 19:03 - 65 cas détectés dans une école de police à Nîmes Un nouveau foyer de contamination a été détecté à l’École nationale de police mardi dernier avec 34 cas détectés et 6 classes mises à l’isolement… Ce week-end, le nombre de cas détectés a grimpé à 65, selon un communiqué conjoint de la préfecture du Gard, de l’ENP et de l’Agence régionale de santé (ARS) obligeant la fermeture de l'école. 18:43 - Une vaccination mobile en Bretagne Pour permettre la vaccination, quel que soit son lieu de résidence, l’agence régionale de santé de Bretagne et la préfecture du Morbihan lancent une première équipe mobile sur les territoires insulaires, a expliqué l'ARS Bretagne dans un communiqué. Les interventions sont programmées sur les îles tout au long de la semaine. 18:23 - Les chiffres en Corse Selon le dernier bilan sanitaire dans l'île, 58 personnes sont hospitalisées, dont 7 en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures. 18:03 - Dépistage gratuit aux Herbiers L’ARS des Pays de la Loire, en lien avec la Préfecture de Vendée, l’Assurance Maladie, la mairie des Herbiers, les laboratoires Biorylis, l’Association Départementale de la Protection civile, les infirmiers libéraux, organise une opération de dépistage gratuit le 6 février aux Herbiers de 9h à 17h30, salle de l'Amiral. 17:43 - Le point dans les Pays de la Loire Selon le dernier bilan daté du 31 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1031 patients, avec 37 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 94 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 1721 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus en 24 heures et 7402 sont sorties de l'hôpital soit 9 de plus. 17:23 - Une classe de maternelle fermée dans l'Oise après la découverte de 17 cas Depuis le 23 janvier, 17 cas de Covid-19 parmi les élèves et le personnel de l'école de Berthecourt dans l'Oise ont été recensés. Ce lundi 1er février, une classe de moyenne et grande section de maternelle de l'école a été fermée pour une semaine.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 03 (du 18 au 24 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de l'"augmentation du nombre de cas confirmés", et surtout de l'"Importance augmentation des hospitalisations et admissions en service de réanimation". Ce point épidémiologique met également en exergue l'efficacité très relative du couvre-feu et fait un point sur l'état des lieux des variants du Covid-19 dans le pays. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Le Covid-19 continue de circuler de manière évolutive, sans que cela ne prenne la forme d'une vague épidémique. Les indices de circulation augmentent à bas bruit, à l'image du taux de positivité des tests (7,1% en S03 contre 6,7% en S02). Le taux d'incidence national (nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants) est désormais établi à 210, contre 192 la semaine dernière. A noter que ce taux d'incidence a augmenter pour toutes les classes d'âge et reste très élevé dans les Alpes-Maritimes (455) et les Bouches-du-Rhône (397), notamment.

sans que cela ne prenne la forme d'une vague épidémique. Les indices de circulation augmentent à bas bruit, à l'image du taux de positivité des tests (7,1% en S03 contre 6,7% en S02). Le taux d'incidence national (nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants) est désormais établi à 210, contre 192 la semaine dernière. A noter que ce taux d'incidence a augmenter pour toutes les classes d'âge et reste très élevé dans les Alpes-Maritimes (455) et les Bouches-du-Rhône (397), notamment. Concernant les variants , Santé publique France indique qu'au 27 janvier, 339 cas d’infection à des variants du Covid-19 étaient recensés en France : 299 cas du variant britannique et 40 cas du variant sud-africain. Les résultats de l'enquête flash menée les 7 et 8 janvier dernier, uniquement sur le variant identifié au Royaume-Uni, permet d'affirmer que cette nouvelle souche était responsable de 3,3% des cas de Covid-19 diagnostiqués par RT-PCR en France au moment de l’enquête.

, Santé publique France indique qu'au 27 janvier, 339 cas d’infection à des variants du Covid-19 étaient recensés en France : 299 cas du variant britannique et 40 cas du variant sud-africain. Les résultats de l'enquête flash menée les 7 et 8 janvier dernier, uniquement sur le variant identifié au Royaume-Uni, permet d'affirmer que cette nouvelle souche était responsable de 3,3% des cas de Covid-19 diagnostiqués par RT-PCR en France au moment de l’enquête. Un nouveau point sur l'efficacité du couvre-feu a été réalisé et prouve l'efficacité relative de la mesure. En effet, si en semaine 02 Santé publique France avait noté une diminution du taux d'incidence dans les départements ayant mis en place le couvre-feu à 18h dès le 2 janvier, celui-ci est reparti à la hausse (+5%) dans ces mêmes départements. Dans les deux autres groupes de départements ayant appliqué la mesure le 10, puis le 16 janvier, le taux d'incidence augmente à nouveau en semaine 03 (respectivement +9% et +15%), après avoir déjà augmenté en S02. SPF note, pour résumer, qu'"il apparait que cette mesure n’a pas suffi à contenir l’évolution défavorable de la circulation virale".

a été réalisé et prouve l'efficacité relative de la mesure. En effet, si en semaine 02 Santé publique France avait noté une diminution du taux d'incidence dans les départements ayant mis en place le couvre-feu à 18h dès le 2 janvier, celui-ci est reparti à la hausse (+5%) dans ces mêmes départements. Dans les deux autres groupes de départements ayant appliqué la mesure le 10, puis le 16 janvier, le taux d'incidence augmente à nouveau en semaine 03 (respectivement +9% et +15%), après avoir déjà augmenté en S02. SPF note, pour résumer, qu'"il apparait que cette mesure n’a pas suffi à contenir l’évolution défavorable de la circulation virale". En semaine 03, l'augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations se poursuit : 11 155 déclarées en S03 contre 9 631 en S02, soit +16%. Une augmentation qui concerne également les nouvelles admissions en réanimation et ce dans toutes les régions de France : 1 706 déclarées en S03 contre 1 418 en S02, soit +20%

: 11 155 déclarées en S03 contre 9 631 en S02, soit +16%. Une augmentation qui concerne également les nouvelles admissions en réanimation et ce dans toutes les régions de France : 1 706 déclarées en S03 contre 1 418 en S02, soit +20% Le nombre de décès liés au Covid-19 continue lui aussi d'augmenter. En semaine 03, Santé publique France a compté 2 175 décès, contre 1 800 en S02, soit +21%.

liés au Covid-19 continue lui aussi d'augmenter. En semaine 03, Santé publique France a compté 2 175 décès, contre 1 800 en S02, soit +21%. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

