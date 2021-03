"DIRECT. Coronavirus en France : 5 327 nouveaux cas, les hôpitaux franciliens sous pression"

CORONAVIRUS. Dans son dernier bilan de ce lundi, Santé publique France fait état d'une hausse des indicateurs du Covid-19, à commencer par les hospitalisations et les admissions en réanimation. Face à cette dégradation de la situation sanitaire, les hôpitaux d'Île-de-France devront déprogrammer près de la moitié des opérations.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

19:14 - Fort taux d'incidence en région PACA Parmi les régions les plus touchés par le virus, la Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche un taux d'incidence de 325 cas pour 100 000 habitants. Du côté de l'Île-de-France, ce taux s'élève à 347 cas pour 100 000 habitants, quand la moyenne nationale est à 217 cas pour 100 000 habitants. Du côté des hôpitaux, la tension hospitalière est de 107% en région PACA et de 86% en région francilienne. L'épidémie progresse dans ces deux régions, avec un taux de reproduction du virus supérieur à 1.

18:53 - La situation sanitaire très préoccupante en Hauts-de-France Alors qu'un confinement a été décrété ce weekend dans le Pas-de-Calais, la situation est critique dans les Hauts-de-France. La région observe un taux d'incidence de 327 cas pour 100 000 habitants, d'après un bilan arrêté ce lundi 8 mars. Ce taux figure parmi les plus élevés de France, alors que l'incidence moyenne est de 217 cas pour 100 000 habitants. La pression hospitalières est de 111 % tandis que le taux de reproduction du virus, le "R", est de 1,04. Pour rappel, quand ce taux est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie progresse.

18:29 - D'après le dernier bilan, les indicateurs du Covid-19 continuent de se dégrader Ces derniers 24 heures, 5 327 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France, soit 614 cas de plus que lors du bilan de lundi dernier. Ce lundi 8 mars, les hôpitaux ont comptabilisé 25 195 patients hospitalisés en raison du Covid-19, un chiffre en hausse ces derniers jours. Les indicateurs se dégradent également du point de vue des réanimations : 3 849 personnes sont actuellement en soins intensifs, une hausse constante depuis les fêtes de fin d'année. Du point de vue des nouvelles admissions à l'hôpital, Santé publique France recense 191 nouvelles admissions de plus que lundi dernier, et 34 patients supplémentaires en réanimation.

18:11 - La septième dose des flacons Pfizer gaspillée Les flacons Pfier-BioNTech renferment bien sept doses de vaccin, le médecin généraliste Jean-Paul Hamon a refait le calcul sur le plateau de BFMTV : "C'est assez facile à comprendre. Il y a 0,45 ml de vaccin dans chaque flacon, et le protocole c'est d'ajouter 1,8 ml de sérum physiologique, si on a aucune perte, au final ça fait 2,25 ml à injecter, soit sept doses". Mais l'utilisation de la dernière dose fait encore débat. D'abord elle n'est permise que par un type de seringue plus précise qui limite les pertes de liquide. Or, les livraisons de vaccin ne sont pas systématiquement accompagnées de ce genre de seringue, et lorsqu'elles le sont, l'ARS interdit le prélèvement de cette septième dose. Interrogée par France, l'autorité sanitaire indique : "L’ARS ne préconise pas la recherche d’une septième dose dans les flacons de Pfizer/BioNTech car celle-ci est source d’erreur (erreur de dilution, erreur de prélèvement)" avant de nuancer "si un préleveur, au regard du matériel reçu et en respectant les bonnes pratiques est en capacité de prélever une septième dose, il peut l’utiliser". Jean-Paul Salomon estime que le gaspillage de cette septième dose n'est pas tolérable et qu'il faut y remédier.

18:02 - Des hospitalisations toujours élevées dans les Bouches-du-Rhône D'après Santé publique France, les Bouches-du-Rhône sont le département où les hospitalisations en raison du Covid-19 sont les plus élevées de France. Dans le détail, 1 475 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 51 patients supplémentaires par rapport au précédent bilan de samedi. En réanimation, 262 patients sont admis actuellement, soit six patients de plus en 24 heures.

17:43 - Gilles Pialoux : "On perd clairement le contrôle" Le professeur Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris voit en l'obligation de déprogrammer 40% des activités médicales et chirurgicales "l'aveu d'un échec vis-à-vis du contrôle de l'épidémie" a-t-il confié à France Info. En Île-de-France, 973 lits de réanimation sont occupés sur 1050 disponibles en tout, et le nombre de réanimation grimpe de 2% tous les jours selon le professeur. "A un tel niveau de circulation du virus, un tel niveau de remplissage autour de 75% de la réanimation, il faut des semaines pour descendre ce niveau. On va avoir des semaines extrêmement difficiles sur le terrain, en hospitalisation, tout ça étant en cascade. On perd clairement le contrôle", avoue-t-il résigné.

17:16 - L'objectif de vacciner 20 millions de Français pour mi-mai difficilement atteignable Le gouvernement a félicité les efforts et dispositifs déployés ce week-end pour accélérer la vaccination et s'en sert d'argument pour prouver qu'il est possible de vacciner 20 millions de Français avec une première dose avant mi-mai. Or LCI a fait les calculs, et pour atteindre l'objectif il faudrait réaliser 220 000 injections par jour, sept jours sur sept. Même ce week-end, avec les moyens conséquents, l'ouverture d'une centaine de centres supplémentaires, les horaires d'ouverture étendus et les personnels soignants plus nombreux, on comptabilise 182 000 premières doses administrées vendredi et 186 000 samedi. En temps normal, la moyenne des injections tourne autour de 129 000 premières doses quotidiennes. Outre la question du rythme, il faut s'assurer de recevoir les doses en nombre suffisant mais aussi de disposer de personnels soignants et d'autres professionnels à même de vacciner. Si l'un ou l'autre venait à manquer, la campagne de vaccination ralentirait et les délais sont trop court pour se le permettre.

16:47 - Les taux de vaccination disparates selon les départements Les personnels soignants, pompiers et secouristes ont mis les bouchées doubles ce week-end pour accélérer la campagne de vaccination, et les chiffres sont bons avec plus d'un demi-million de personnes vaccinées en plus. Mais le taux de vaccination n'est pas homogène, le département le plus avancé est l'Allier avec 9,8% de la population vaccinée suivi de la Creuse (9%) et de la Nièvre (8,9%). Loin d'être les zones les plus touchées, elle figurent surtout parmi les moins peuplées du pays. A Paris ou dans le sud-est, où la population est plus nombreuse mais surtout où le virus circule plus, les taux de vaccination sont moins importants. On atteint 6,8% dans les Alpes-Maritimes après plusieurs efforts et renforcements des dispositifs, mais en Seine-Saint-Denis, le chiffre dépasse à peine 3,2%.En tout, depuis le 27 décembre, date de lancement de la campagne, 5,4% des Français ont reçu la première dose du vaccin. La route est encore longue mais le gouvernement espère encore vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été.

16:13 - Les vaccins réservés aux pharmacies, la colère de médecins généralistes gronde La bataille continue entre médecins et pharmaciens, alors que tout le monde peut enfin participer à la vaccination, ce sont les approvisionnements en vaccin qui créent des conflits. Hier, la DGS a stipulé dans une circulaire que cette semaine la livraison des vaccins serait réservée aux besoins des officines, empêchant les médecins généralistes d'obtenir le ou les deux flacons convenus pour honorer les rendez-vous de vaccination. L'ordre des médecins, la confédération des syndicats médicaux français et des professionnels ont, collectivement ou individuellement, exprimé leur colère face aux multiples problèmes d'organisation que rencontre la campagne de vaccination. L'énervement les pousse à exiger la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, jugé "d'incapable" par Jean-Paul Hamon. L'exigence est partagée par de nombreux professionnels et syndicats come MG France. #Vaccination anti-#Covid19 : le message DGS-urgent reçu par les médecins est inacceptable et doit être démenti par le Ministre @olivierveran. Les médecins, moteurs de la campagne vaccinale auprès de la population, doivent être assurés de leur approvisionnement en doses. pic.twitter.com/CQn3V1O49M — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) March 8, 2021

15:45 - L'Europe attend 100 millions de doses de vaccin par mois dès le deuxième trimestre "Nous attendons en moyenne près de 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre, et au total 300 millions d'ici fin juin" a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au journal allemand Stuttgarter Nachrichten. La cheffe de l'exécutif européen attend 50 millions de doses de vaccin en mars, alors que depuis fin décembre l'Europe n'en a reçu que 51,5 millions, pour 748 millions d'habitants. Les livraisons plus importantes dépendent surement de l'autorisation de mise sur le marché qui devrait intervenir peut-être à la fin de la semaine pour le sérum de Johnson & Johnson.

14:57 - 85% de cas de variants dans l'Aube L'Aube, sous surveillance accrue depuis jeudi, fait face à une progression fulgurante du variant anglais. La souche britannique représente désormais 85% des cas recensés dans le département. Selon l'ARS cela pourrait être la raison pour laquelle il inquiète. La présence importante du variant coïncide avec l'augmentation du nombre de cas et donc du taux d'incidence qui s'élève à 284 cas pour 100 000 habitants. Il s'agit du département du Grand-Est où l'épidémie circule le plus rapidement devant la Moselle où le taux d'incidence est redescendu à 261.

13:53 - La Seine-Saint-Denis devient le deuxième département le plus touché La situation se dégrade dans les hôpitaux franciliens, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Le département est désormais le deuxième territoire le plus touché de métropole avec un taux d'incidence de 425 cas positifs pour 100 000 habitants. Le dernier bilan de Santé publique France indique que 800 personnes sont hospitalisées et 22 patients ont été admis hier. Les services de réanimation abritent 122 malades et on compte 5 entrées dans la journée. Au total, 1835 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital, soit 4 de plus en une journée et 9307 sont sorties de l'hôpital soit 6 de plus.

13:25 - L'EMA recommande d'attendre les résultats des examens pour utiliser le vaccin russe L'Agence européenne des médicaments déconseille aux pays européens d'approuver et d'avoir recours au vaccin russe Spoutnik V tant que l'examen n'est pas terminé. La présidente du conseil d'administration a expliqué : "Nous avons besoin de documents que nous pouvons examiner. Nous n'avons pas non plus pour le moment de données (...) sur les personnes vaccinées. Il y a une inconnue. C'est la raison pour laquelle je déconseille d'attribuer une autorisation nationale en urgence" indique l'agence de presse Reuters. La présidente rappelle que l'examen des données du vaccin est en cours et que son issue déterminera l'autorisation ou non du sérum russe en Europe. Pour l'heure, la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque utilisent le vaccin.

12:52 - L'ARS d'Île-de-France ordonne de déprogrammer 40% des interventions L'ARS d'Île-de-France donne "l'ordre ferme" de déprogrammer 40% des activités médicales et chirurgicales aux hôpitaux et cliniques de la région pour pouvoir augmenter les capacités d'accueil dans les services de réanimation. Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS a déclaré à l'AFP vouloir atteindre le nombre de 1577 lits de réanimation "au cours de la semaine prochaine". La région francilienne a dépassé la barre des 900 patients admis en réanimation et selon le directeur du groupement hospitaliers des hôpitaux Cochin-Port Royal et Pompidou, "les projections nous conduisent entre 1.094 et 1.325 patients hospitalisés en réanimation le 20 mars en Ile-de-France" rapporte BFM.

12:21 - L'avis sur le vaccin Johnson & Johsnon attendu à la fin de la semaine La Haute autorité de Santé espère pouvoir donner son avis sur le vaccin Johnson & Johnson, "à la fin de la semaine" a déclaré la présidente, Dominique Le Guludec, sur LCI. Un avis favorable permettrait de vacciner plus rapidement grâce à l'injection unique du sérum. L'Agence européenne des médicaments a informé à la mi-février rendre son avis sur le vaccin Johnson & Johnson le 11 mars, soit à la fin de la semaine également.

11:28 - Premières livraisons de vaccin dans les pharmacies des départements à risque Alors que Jean Castex annonçait la possibilité de se faire vacciner en pharmacie à partir du 15 mars, le Direction générale de Santé (DGS) estime qu'il faut avancer cette date dans les départements les plus à risque. Dans dix-huit départements, les officines recevront, entre le 11 et le 12 mars, un flacon de vaccin issu du stock résiduel de doses AstraZeneca. Les territoires concernés sont : la Drôme, le Rhône, l'Eure-et-Loir, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Somme, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Pour le reste de la France, "les doses seront livrées aux pharmacies le jeudi 18 mars ou le vendredi 19 mars. Aiguilles et seringues seront également fournies lors de cette livraison" précise la DGS.

10:57 - Ecarter les injections d'AstraZeneca de trois mois pour une meilleure efficacité Invitée de France Info ce matin, Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l’Académie de médecine a confirmé les propos du gouvernement sur l'efficacité prouvée du vaccin AstraZeneca. Elle reconnaît que les premières craintes étaient justifiées à cause du manque d'information, mais aujourd'hui le doute n'est plus permis. "Il y avait une ambiguïté sur ce vaccin mais on apprend de plus en plus." En l'occurrence sur l'efficacité du sérum, la professeur explique : "Lorsque l’on fait une seconde vaccination avec ce vaccin trois mois après la première dose son efficacité, de 85 %, est aussi importante que les autres vaccins".

10:32 - Plus d'un demi-million de vaccinations réalisées en trois jours Le week-end était placé sous le signe de la vaccination avec l'envoi de doses supplémentaires et une accélération des injections grâces aux nombreux personnels soignants mobilisés et aux nouveaux centres de vaccination ouverts pour l'occasion. Le Premier ministre a d'ailleurs salué le nombre de nouvelles vaccinations réalisées en trois jours : "585.000 Français ont été vaccinés depuis vendredi. Une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end". De son côté, le ministre de la Santé a assuré que le nouveau rythme donné à la vaccination est censé perdurer, notamment grâce à l'augmentation des livraisons de vaccins. 585 000 Français ont été vaccinés depuis vendredi.

