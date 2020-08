"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, une seconde vague en automne, en hiver ?"

CORONAVIRUS. Le Conseil scientifique a alerté qu'une seconde vague "à l'automne ou hiver prochain" est "hautement probable". Le point sur la situation sanitaire.

16:25 - À Toulon, Emmanuel Macron réaffirme l'importance des gestes barrières En déplacement à Toulon, Emmanuel Macron a rappelé l'importance des gestes barrières car "le virus tourne encore". "Nous sommes encore en période de Covid-19 et donc il importe de continuer à respecter les gestes barrières, de porter le masque, de se laver régulièrement les mains au gel hydroalcoolique, de faire attention, y compris lorsque les enfants, les petits-enfants, viennent visiter [NDLR : les grands-parents]", a-t-il développé. 16:05 - A Mulhouse le personnel soignant appréhende une "deuxième vague" A l’hôpital Emile Muller de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, deux patients Covid+ sont toujours en réanimation. La "deuxième vague", "bien sur qu’on l’appréhende", a affirmé à FranceInfo Alicia, infirmière. Elle a développé : "On n’a pas envie de revivre ce sentiment d’impuissance face à tout ça." Joy Moutien, réanimateur médical et référent en infectiologie et antibiothérapie, s’estime être un "porte-parole". "Certes la vie reprend le dessus mais le bonheur est fragile. Il faut savoir le protéger et il dépend de notre comportement", a-t-il rappelé. 15:45 - Prime aux aides à domicile : "ce n'est jamais suffisant", a reconnu Brigitte Bourguignon "Ce n'est jamais suffisant, mais c'est important de rectifier le tir auprès d’aides à domicile qui avaient besoin d'être reconnus", a commenté sur FranceInfo Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie. A Toulon, Emmanuel Macron "est venu leur dire que cette reconnaissance est au rendez-vous et qu'elle se justifiera par une prime", a-t-elle souligné. 160 millions d’euros vont être débloqués pour verser une prime aux 320 000 aides à domicile. 15:35 - Le masque bientôt obligatoire dans certaines zones de Paris D’après des informations du Monde, Anne Hidalgo va demander au préfet de police de Paris, Didier Lallement, de prendre un arrêté imposant le port du masque dans certaines zones de la capitale. "Nous allons donc demander à ce qu’il devienne obligatoire dans les lieux extérieurs où il y a beaucoup de monde et où respecter la distance d’un mètre entre chacun est difficile ", a expliqué Anne Souyris, adjointe de la mairie de Paris chargée de la Santé. L’élue a indiqué que "porter le masque est désagréable, surtout lorsqu’il fait chaud, mais c’est un geste vraiment nécessaire alors que l’épidémie repart." Devraient être concernés par ces obligations : "les rues commerçantes, les quais de Seine, les parcs et jardins, et les marchés découverts." 15:25 - Deux nouveaux cas à Le Réunion D’après les chiffres de l’ARS et de la préfecture de La Réunion, deux nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. L’un est un cas autochtone, l’autre est issu d’une évacuation sanitaire. Depuis le 11 mars dernier, 669 cas de Covid-19 ont été identifiés, 71% sont des cas importés. A ce jour, 19 patients sont toujours hospitalisés, dont trois en réanimation, issus d’évacuations sanitaires. 15:15 - Le coronavirus à l'origine de 694 507 décès D’après un bilan établi par l’AFP mardi à 11h, le nouveau coronavirus a causé au moins 694 507 morts dans le monde depuis fin décembre. 18,3 millions de cas ont été enregistrés, dont 10,7 millions sont guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus meurtri avec 155 471 décès. Ils devancent le Brésil (94 665 morts), le Mexique (48 012), le Royaume-Uni (46 210) et l'Inde (38 938). 15:05 - Les auxiliaires de vie vont percevoir une prime Covid de 500€ en moyenne Ce mardi matin, Emmanuel Macron était en déplacement à Toulon pour "rendre hommage" aux auxiliaires de vie à domicile. "Je veux rendre hommage à ces professionnels du soin à domicile […] Ils sont celles et ceux qui permettent de vivre chez soi, à ces personnes âgées ou en situation de handicap, de résister", a expliqué le chef de l’Etat. 80 millions d’euros, avec une contribution égale des départements, vont être débloqués pour la mise en place d’une prime Covid à destination de ces professionnels de santé. "Ces 160 millions d’euros vont permettre, sur des bases qui seront instruites départementalement […] d’avoir ces 1 000 euros de prime qu’ont eus les autres" personnels soignants a précisé le président de la République. 14:55 - Alexandre Bleibtreu : "on n'est absolument pas dans la phase de début mars" Sur FranceInfo, le Dr Alexandre Bleibtreu, médecin infectiologue à La Pitié Salpêtrière, a expliqué : "On n'est absolument pas dans la phase de début mars [...] , on est sur une ligne de crête." "C'est un signal pour dire que le virus circule [...]. Ce n'est pas non plus une panique généralisée diffusée à l'ensemble de la population", a-t-il ajouté. 14:45 - Un iceberg plutôt qu'une vague ? "Les vagues, c'était une belle métaphore qu'on a utilisée au début [...] mais je pense que c'est une métaphore qui nous trompe. C'est plutôt la métaphore de l'iceberg qu'il faut prendre", a déclaré sur FranceInfo le Dr Alexandre Bleibtreu, médecin infectiologue à La Pitié Salpêtrière. Il a expliqué : "ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, d'appréhender le nombre de patients infectés sans le savoir." Pour l'heure, "ce qu'on est capable de mesurer à l'heure actuelle, c'est le nombre de patients hospitalisés, en réanimation, ou malheureusement ceux qui décèdent", a-t-il développé. Le spécialiste a souligné qu'il "y a tout ce pool de patients qui sont infectés sans le savoir, symptomatiques, ou asymptomatiques. Et plus ce pool de patients invisibles va être important, plus le nombre de gens hospitalisés va être important." 14:00 - StopCovid téléchargée entre 2 et 2,5 millions de fois Sur Cnews, le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, a estimé que l'application StopCovid, qui permet de retracer les cas contacts de personnes contaminées par le coronavirus, a été téléchargé entre 2 et 2,5 millions de fois, mais qu'il est trop tôt pour faire un bilan. "Je pense qu'on ne sera pas mécontents si l'épidémie revient d'avoir cet outil dans la panoplie de réponses sanitaires", a-t-il affirmé. LIRE PLUS

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 31 juillet par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, ceux des hospitalisations et des patients en réanimation sont en baisse. Voici les derniers chiffres :

191 295 cas confirmés par PCR, soit 6 de plus

30 294 décès au total

19 779 décès à l'hôpital, soit 11 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 198 hospitalisations en cours, soit 100 de moins

384 personnes en réanimation, soit 29 de plus

Taux de positivité des tests : 1,5%

182 clusters en cours d'investigation, soit 20 de plus

9 départements en situation de vulnérabilité : Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

