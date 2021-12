"DIRECT. Coronavirus en France : Noël en danger, la circulation "très intense" du virus"

17:22 - L'appel de la FHF à ne pas surcharger les hôpitaux

Les hôpitaux français tiendront-ils le coup à l'approche des fêtes ? Avant Noël, le président de la Fédération hospitalière de la France (FHF) Frédéric Valletoux appelé, ce samedi, à limiter les opérations pour ne pas surcharger l'hôpital. "Je voulais évoquer le fait qu'en cette fin d'année on puisse avoir de la visibilité sur la permanence de soins, et que, territoire par territoire, le gouvernement demande aux Agences régionales de santé (...) de veiller à que tous les cabinets libéraux ne ferment pas en même temps", a souligné le médecin, sur France 2. Avant d'ajouter : "Ce n'est pas le cas dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes, en fin d'année, on voit un afflux aux urgences, car les Français ne trouvent plus de réponse dans la médecine de ville".