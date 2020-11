"DIRECT. Coronavirus en France : réanimations en hausse, inquiétudes sur le port du masque"

CORONAVIRUS FRANCE. Les chiffres des hospitalisations et sur la circulation du coronavirus en France restent très préoccupants. Et certaines voix s'élèvent pour que le port du masque s'impose à la maison, en famille... Les dernières infos.

11:54 - Un vaccin dès le second semestre 2021 ? L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui travaille à l'Institut Pasteur, était l'invité du Grand Jury RTL, LCI et Le Figaro hier. Le professeur a expliqué que "neuf vaccins sont en phase 3", ce qui signifie qu'ils sont en phase de test pour vérifier leur efficacité sur des milliers de volontaires. "On saura, dans les deux premiers mois de 2021 parmi tous les candidats vaccins lesquels sont sûrs […] et quel est leur degré d’efficacité" a détaillé l'épidémiologiste, avant d'ajouter : "Les premiers vaccins qui auront une efficacité partielle, qu'on peut voir arriver pour la France, seront pour le deuxième semestre 2021". M. Fontanet a toutefois indiqué que ce ne sera pas terminé avec l'arrivée du vaccin : "Mais on n’est pas en train de vous dire qu’au deuxième semestre 2021 on vaccinera tout le monde et que ce sera fini". 10:28 - Les derniers chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes En Auvergne-Rhône-Alpes, 5073 patients étaient hospitalisés à la date du 1er novembre. 468 admissions en l'espace de 24 heures ont été recensées dans la région, selon les données de Santé publique France. Dans les services de réanimation, 631 lits étaient occupés. 10:12 - En Île-de-France, près de 5500 patients Covid dans les hôpitaux, où en est l'épidémie ? Selon le dernier bilan de Santé Publique France daté du 1 novembre 2020, le nombre de personnes actuellement hospitalisées est de 5485 patients, avec 281 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 920 malades sont en réanimation, avec 58 nouvelles entrées dans la journée. 9045 personnes sont mortes du coronavirus et 40 404 sont sorties de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 1 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 80,2%. Le taux d'incidence était de 451,6 cas pour 100 000 habitants. Le R effectif mesuré le 30 octobre 2020 dans la région était de 1,14.

Les derniers chiffres de Santé publique France ce dimanche soir font état de 231 morts du coronavirus de plus en 24 heures. Le nombre de cas de Covid-19 progresse pour sa part de plus de 46 000 personnes testées positives. On dépasse ce week-end les 23 000 hospitalisés et les 3500 malades en réanimation.

1413 915 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 46 290 de plus

37 019 décès au total (Ehpad compris), soit 231 de plus

25 368 décès à l'hôpital, soit 231 de plus

24 031 hospitalisations en cours, soit 995 de plus

3578 personnes actuellement en réanimation, soit 126 de plus

1883 nouveaux admis à l'hôpital (-391) et 289 en réanimation (-50)

118 227 personnes sorties de l'hôpital, soit 569 de plus

Taux de positivité des tests : 20,4%, soit 0,2 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF. Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences. Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport. Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42. Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

