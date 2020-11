DIRECT. Coronavirus en France : une lente décrue du Covid, des chiffres spectaculaires à Paris

COVID FRANCE. Avec 425 morts enregistrés en 24 heures, la décrue du coronavirus se confirme encore selon le dernier bilan de Santé publique France. A Paris, la baisse est spectaculaire.

09:40 - Conférence de presse d'Olivier Véran à 18h C'est la tradition du jeudi, Olivier Véran tiendra une conférence de presse ce jeudi à 18h pour faire un point sur la situation épidémique en France. Il sera accompagné de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, et de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. 09:30 - Aurélien Rousseau demande encore de la vigilance, notamment dans les Ehpad Dans le cadre des échanges avec les maires sur la situation sanitaire du coronavirus en France, Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS, indique que même "si la situation en Ile-de-France est moins dégradée qu'ailleurs il convient de rester vigilant notamment dans les EHPAD. La vigilance a été remontée d'un cran" explique-t-il. 09:20 - Le dernier bilan en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de personnes hospitalisées est de 6882 patients, avec 552 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 837 malades sont en réanimation, avec 72 nouvelles entrées dans la journée. 4294 personnes sont mortes du coronavirus, soit 109 de plus en 24 heures. Le taux d'incidence était de 456,1 cas pour 100 000 habitants, soit -5,2 points en 24 heures. 09:03 - Pourquoi cette décrue spectaculaire à Paris ? Comme évoqué un peu plus haut dans ce direct, la baisse de circulation du Covid-19, si elle se constate au niveau national, est particulièrement impressionnante à Paris. Le taux d'incidence, correspondant au nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais de 162 dans la capitale, où le nombre de contaminations quotidiennes est faible. Mais pourquoi et comment cette baisse se fait-elle sentir, alors qu'il s'agit d'une des villes les plus densément peuplées au monde ? "Le couvre-feu a constitué l’élément décisif, avec la fermeture effective des bars et des restaurants", juge Renaud Piarroux, épidémiologiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui évoque aussi Covisan, ce dispositif de dépistage et de traçage renforcé des cas de coronavirus mis en place depuis le déconfinement par l'AP-HP. "Nous avons ainsi réussi à détecter certains clusters, et à couper une partie des chaînes de contamination. Covisan n’a pas concerné la majorité des cas de Covid. Il a néanmoins joué un rôle important, en atténuant la progression de l’épidémie, puis en accélérant la baisse", explique-t-il.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé. Si le nombre de cas quotidiens continue de baisser, avec 28 383 contaminations enregistrées en 24 heures, le nombre de décès reste élevé. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 46 698 morts, soit 425 entre mardi et mercredi. Les derniers chiffres de Santé publique France en détails :

2065 138 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 28 383 de plus

46 698 décès au total (Ehpad compris), soit 425 de plus

32 168 décès à l'hôpital, soit 425 de plus

32 842 hospitalisations en cours, soit -328 de moins

4775 personnes actuellement en réanimation, soit -79 de moins

2428 nouveaux admis à l'hôpital (-77) et 357 en réanimation (-25)

145 391 personnes sorties de l'hôpital, soit 2239 de plus

Taux de positivité des tests : 16,2%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Jeudi 12 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 45 (du 2 au 8 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En quelques mots, le Covid-19 circule encore beaucoup sur le territoire, mais tout de même moins par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas diminue, mais les décès augmentent et les régions les plus touchées restent l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voici les points clés à retenir :

Les indicateurs de circulation du Covid-19 sur le territoire national sont en baisse, même s'ils restent à un niveau élevé. Le taux de positivité des tests au niveau national, établi à 21% en semaine 44, est désormais à 19,5% en S45. Le taux d'incidence national, autrement dit le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, diminue lui aussi : de 496,7 en S44, il passe à 427,6 en S45, soit une baisse de 14%. Ce taux reste toujours très élevé si l'on regarde les zones très touchées, comme les départements de la Savoie (1 106/100 000 habitants), la Haute-Savoie (1 092), la Haute-Loire (1 046) et la Loire (1 014), même si ces chiffres sont en baisse par rapport à S44.

