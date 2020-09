"DIRECT. Covid en France : restrictions par zone, hôpitaux en surchauffe, fac qui ferme... L'actu du 24 septembre"

CORONAVIRUS FRANCE. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures, par zone, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France, générant quelques indignations ; les hôpitaux se préparent à la 2e vague ; les cas se multiplient dans les universités... Les dernières infos.

CORONAVIRUS. Le bilan du Covid en France bondit encore ce mercredi avec plus de 13 000 nouveaux cas détectés dans les derniers chiffres communiqués. On dénombre 43 décès hospitaliers dans les dernières 24 heures...

11:31 - Les mesures à Marseille ? "Un affront" Les élus marseillais sont décidément très remontés contre les mesures du gouvernement, qui prévoient la fermeture totale des bars et restaurants de la ville. "Les restrictions à Marseille sont vécues comme un affront", a fustigé Benoît Payan, premier adjoint à la mairie. Et d'ajouter : "Nous n'acceptons pas que notre territoire soit sanctionné, puni, montré du doigt".

11:10 - L'exécutif marseillais demande dix jours de délai La résistance s'organise. Sujette aux mesures les plus restrictives, Marseille souhaite un peu de temps pour s'organiser. Benoît Payan, premier adjoint à la mairie, a exigé ce jeudi matin "que l'Etat révise ses annonces au regard des chiffres du ministère de la Santé, dans la transparence, parce que l'épidémie décroît". "Nous n'avons pas peur des décisions fortes, mais il faut qu'elles soient justes. Nous demandons au gouvernement dix jours de gel avant de mettre en application ces mesures", a-t-il ajouté.

11:01 - Hidalgo "pas d'accord" avec les nouvelles mesures A l'image des élus marseillais, Anne Hidalgo est montée au créneau ce jeudi matin, au lendemain des annonces de restrictions liées au Covid-19 concernant notamment Paris. L'édile parisienne regrette "des mesures très restrictives qui ont été prises, malheureusement sans concertation". "J'avais dit mon désaccord sur ces mesures", a ajouté Anne Hidalgo, citée par BFM TV.

10:48 - Un "sacré coup de massue" pour les restaurateurs marseillais Interrogé par Europe 1 ce jeudi matin, le président de la Confédération des moyennes et petites entreprises (CPME) a regretté la fermeture totale des restaurants et bars à Marseille, à partir de lundi prochain. "Aujourd'hui, le sol se dérobe sous leurs pieds parce que quand on ferme son activité, vous n'avez plus de recettes, vous n'avez plus de revenu, parce que ce sont des statuts d'indépendants, vous n'avez pas le droit à l'assurance-chômage", a regretté François Asselin, évoquant un "sacré coup de massue" et demandant non pas le report, mais l'annulation des charges.

10:30 - Le masque chirurgical plus efficace que le textile, ça se confirme Interrogé par France Bleu Nord, Philippe Vroman, enseignant-chercheur au laboratoire Gemtex de l'Ensait à Roubaix, a confirmé la conclusion attendue selon laquelle les masques chirurgicaux, qu'il soit lavable et réutilisable ou à usage unique, s'avéraient plus efficaces que les masques en tissus. "Le masque chirurgical est très efficace en terme de filtrage. Même après avoir été lavé, il reste plus efficace que les autres", a-t-il indiqué. Le niveau de filtration des particules resterait quoi qu'il arrive plus élevé avec les masques chirurgicaux, même après un lavage. Cela est dû à sa matière, le "Melt Blown", qui reste efficace même après avoir été immergée dans l'eau, mais aussi à l'élasticité des masques.

10:24 - Le directeur de Roland-Garros veut rassurer, après l'annonce des mesures anti-Covid Est-ce dangereux de se rendre dans les stades de Roland-Garros ? "C'est plus risqué d'aller dans un supermarché, dans un amphithéâtre et de prendre le métro. Quand on est en extérieur sur un site aussi grand, accueillir 5000 personnes sur un espace aussi vaste, c'est totalement 'secure'", insiste ce matin le directeur de Roland-Garros Guy Forget, sur BFMTV. "Au niveau des conditions sanitaires, nous remplissons tous les critères, nous avons échangé avec les autorités".

09:59 - "Nous sommes à l'os en matière hospitalière" à cause du coronavirus Le professeur Philippe Juvin s'est exprimé également sur France Inter ce jeudi, pour réagir aux nouvelles mesures prises par le gouvernement. Il a insisté sur le fait que c'est l'hôpital qui devait être au centre de toutes les décisions. "Le sujet aujourd'hui c'est quoi, c'est que nous sommes à l'os en matière hospitalière. Nous n'avons pas de marge de manoeuvre et le Covid arrive en faisant déborder le vase qui était déjà extrêmement plein. Imaginez que nous ayons un nombre infini de lits en réanimation et d'hospitalisations... Nous n'aurions pas à prendre toutes ces mesures. Toutes ces mesures ne sont prises que dans un seul but : ne pas submerger le système de santé".

09:48 - Cibler les bars pour lutter contre le Covid-19, une bonne mesure ? Invitée de France Inter ce jeudi, la virologue Anne-Claude Crémieux a bien insisté sur ce point : "Les personnes qui fréquentent les bars ou les restaurants ont 4 fois plus de chances d'être infectées. Pourquoi ? On le sait très bien, ce sont des situations où on ne garde pas le masque et la distance sociale n'est pas toujours respecté. Ça c'est l'aspect scientifique". Anne-Claude Crémieux : "Les personnes qui fréquentent les bars ou les restaurants ont 4 fois plus de chances d'être infectées" #le79inter pic.twitter.com/ua4TBeVihW — France Inter (@franceinter) September 24, 2020

09:42 - "Si on ne fait rien, on va arriver à une saturation complète à l'hôpital", regrette un médecin Le président de la Commission médicale d'établissement de l’AP-HP, invité ce jeudi 24 septembre sur Europe 1, a indiqué que la situation était bien en train de s'aggraver dans les établissements hospitaliers, surtout dans les Bouches-du-Rhône. Celui-ci, l'évolution du Covid-19 en France conduit doucement à la saturation des services. "On n'y est pas encore dans la région parisienne, à Marseille, il en sont plus proches que nous. Si on ne fait rien de plus pour ralentir la progression du coronavirus, on va arriver à une saturation complète !"

09:36 - A Marseille, les élus sont en colère face aux mesures anti-Covid La maire de Marseille, Michèle Rubirola, multiplie les interventions médiatiques ce jeudi matin pour faire part de son indignation. Sur France Info, elle a fait part de son incompréhension de la fermeture imposée des restaurants et craint un drame économique. Sur BFMTV, elle a regretté que le ministère de la Santé ait choisi des mesures aussi drastiques alors que certains indicateurs sont en amélioration. "Le R0 diminue, est en dessous de 1 depuis quatre jours, le nombre de nouveaux cas baisse chez les moins de 60 ans. [...] Marseille fait des efforts et ça marche. Il n'y a eu aucune concertation et c'est inadmissible !". Les deux premiers adjoints de Michèle Rubirola ont aussi appelé le gouvernement à retirer ces mesures. Le président de la région PACA, indigné, parle de "punition collective" qui, selon lui, ne se justifie pas. Michèle Rubirola: "Je n'appelle pas du tout à une désobéissance civile (...) mais il faut que l'État revoit sa feuille de route" pic.twitter.com/0pkBdr7TCS — BFMTV (@BFMTV) September 24, 2020

23/09/20 - 23:49 - Quelle situation en Guadeloupe ? Les derniers chiffres FIN DU DIRECT - Avec la métropole d'Aix-Marseille, la Guadeloupe a été placée en zone d'alerte maximale. Alors, que disent les chiffres ? Selon le dernier bilan, 130 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 24 de plus au cours des dernières 24 heures. 25 personnes se trouvent en réanimation, soit deux admis supplémentaires entre mardi et mercredi. Depuis le début de l'épidémie, 52 décès ont été recensés, dont trois au cours des dernières 24 heures. Enfin, le taux d'incidence est de 296,4 cas pour 100 000 habitants. C'est le plus élevé. Il est même loin devant celui de Paris, deuxième, qui est de 216,9. La positivité des tests s'élève quant à elle à 36,6%.

23/09/20 - 23:36 - Le ton monte entre les élus marseillais et Olivier Véran Face à la colère des élus marseillais, à la suite de ses annonces, Olivier Véran a tenu à mettre les choses au clair, affirmant alors n'avoir pas pris de décision unilatéralement, contrairement à ce que les différents élus lui reprochent. Une réponse qui a, semble-t-il, surtout contribué à mettre de l'huile sur le feu. "Mon 1er adjoint a juste été informé par vos soins 10 mn avant la conférence de presse alors qu'il a essayé de vous joindre cet après-midi. Information PAS concertation !", lui a répondu dans la foulée la maire de Marseille, Michèle Rubirola, tandis que son premier adjoint à la mairie dénonçait : "M. le Ministre, vous perdez le sens des réalités. Je vous ai appelé car vous n’aviez pas pris la peine de le faire, pour vous dire tout le mal que je pensais de votre méthode et de vos décisions. Vous ne devez pas perdre le sens des réalités au profit de contingences politiques." Ambiance...

23/09/20 - 23:24 - Des militaires envoyés en renfort en Guadeloupe Olivier Véran l'a dit lors de sa conférence de presse, la situation en Guadeloupe est particulièrement compliquée. Dans la soirée, Florence Parly, la ministre des Armées a de son côté fait savoir que 37 soignants militaires allaient de ce fait être déployés sur place. "Aux côtés des Français face à la crise sanitaire. En Guadeloupe, nous déployons 37 militaires pour faire fonctionner jusqu'à 8 lits de réanimation : 29 personnels soignants du Service de santé des armées (SSA) ainsi que 8 militaires du régiment médical de l’armée de Terre", a précisé dans un tweet Florence Parly.

23/09/20 - 23:05 - Des mesures étendues pendant au moins 15 jours Pour l'heure, le ministre de la Santé a fait savoir que les nouvelles restrictions annoncées ce mercredi soir sont prises pour les deux semaines à venir. Et Olivier Véran de détailler : "Le but de ces mesures est qu'elles ne durent pas plus de deux semaines. L'ensemble des dispositifs d'aide mis en place pendant le confinement seront de nouveau en œuvre." Avant de noter néanmoins : "Si malgré ces mesures, la situation sanitaire devait encore s'aggraver, ces territoires pourraient passer en état d'urgence sanitaire, si les réanimations devaient se remplir. À cette date, aucun territoire n'est concerné."