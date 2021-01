"Coronavirus dans le monde : l'Ecosse reconfinée, le bilan en chiffres par pays et l'avancée de la vaccination"

On fait point le sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde, les nouvelles mesures et l'avancée de la vaccination en ce début d'année 2021.

[Mis à jour le 4 janvier 2021 à 18h27] La pandémie de coronavirus a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde pour plus de 83,9 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP samedi en milieu de journée d'après des chiffres officiels. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 349 920 décès pour plus de 20 millions de cas. Suivent le Brésil (195 725 morts) et l'Inde (149 218 morts). Les Etats-Unis ont par ailleurs connu samedi un nouveau record journalier de contaminations, avec 277 346 cas détectés en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le Covid-19, alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent. Brian Pinker, Britannique de 82 ans, a reçu début janvier à l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford la première injection de ce vaccin "national", dont 520 000 doses sont prêtes à être distribuées. Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 3 janvier 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 21,113,528 +194,337 360,078 +1,387 2 Inde 10,341,291 +16,660 149,686 +215 3 Brésil 7,733,746 +17,341 196,018 +276 4 Russie 3,236,787 +24,150 58,506 +504 5 France 2,655,728 +12,489 65,037 +116 6 Royaume-Uni 2,654,779 +54,990 75,024 +454 7 Turquie 2,241,912 +9,877 21,488 +193 8 Italie 2,155,444 +14,243 75,332 +347 9 Espagne 1,936,718 50,837 10 Allemagne 1,784,160 +10,620 35,105 +246 11 Colombie 1,675,820 +9,412 43,965 +200 12 Argentine 1,640,718 +5,884 43,482 +107 13 Mexique 1,443,544 +6,359 126,851 +344 14 Pologne 1,318,515 +5,692 29,119 +61 15 Iran 1,243,434 +5,960 55,540 +102 16 Afrique du Sud 1,100,748 +11,859 29,577 +402 17 Ukraine 1,074,093 +4,576 18,854 +123 18 Pérou 1,019,475 +1,376 37,830 +57 19 Pays-Bas 821,163 +7,398 11,612 +47 20 Indonésie 765,350 +6,877 22,734 +179 21 République tchèque 740,494 +4,958 12,011 +112 22 Belgique 649,169 +880 19,644 +63 23 Roumanie 640,429 +3,034 15,979 +60 24 Chili 618,191 +2,289 16,767 +43 25 Canada 601,663 +11,383 15,865 +150 26 Irak 597,774 +741 12,834 +5 27 Bangladesh 516,019 +835 7,626 +27 28 Pakistan 486,634 +2,272 10,311 +53 29 Philippines 477,802 +886 9,257 +4 30 Suisse 452,296 7,747 +18 31 Maroc 443,146 +1,005 7,485 +33 32 Israël 438,869 +4,070 3,416 +24 33 Suède 437,379 8,727 34 Portugal 427,254 +3,384 7,118 +73 35 Autriche 365,768 +1,466 6,324 +49 36 Arabie saoudite 363,061 +82 6,246 +7 37 Serbie 343,870 +1,966 3,325 +37 38 Hongrie 327,995 +1,307 9,884 +103 39 Jordanie 298,208 +1,540 3,903 +26 40 Népal 261,859 +421 1,878 +8

Europe

Le Royaume-Uni, déjà l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19 avec plus de 75 000 morts, atteint depuis quelques jours le seuil de 50 000 cas supplémentaires. Le Premier ministre britannique a averti dans ce sens que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre afin de combattre la rapide progression de l'épidémie, attribuée à un nouveau variant du virus découvert mi-décembre.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi 4 janvier que la nation britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison ", a annoncé la dirigeante lors d'une conférence de presse0

L'Allemagne est confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps. Les commerces jugés "non essentiels" ont été fermé jusqu'au 10 janvier, une mesure qui a provoqué un choc dans un pays où les commerces n'avaient pas été fermés depuis la première vague de la pandémie au printemps.

Les autorités allemandes ont annoncé vouloir débuter la vaccination le 27 décembre. Le confinement strict prévu jusqu'au 10 janvier devrait être prolongé de deux voire trois semaines. La chancelière Angela Merkel et les présidents des seize Länder officialiseront cette décision mardi 5 janvier.

En Belgique, le comité de concertation a détaillé de nouvelles règles pour contenir l'épidémie de Covid-19. Parmi celles-ci, l'obligation pour les non-résidents qui entrent en Belgique de présenter un test négatif de moins de 48 heures. "Les voyages sont déconseillés, et je le répète, je vous demande de ne pas voyager (…). Des personnes qui décident de voyager quand même au-delà de 48 heures seront vues comme des contacts à haut risque, ça veut dire une quarantaine de sept jours qui se clôturera par un test négatif (…). Les voyageurs qui ne sont pas ressortissants de notre pays et qui viennent dans notre pays devront montrer un test négatif qui date de maximum deux jours pour avoir accès à notre territoire." a annoncé le premier Ministre Alexander de Croo.

En Espagne, un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

Avec plus de 75 000 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, l'Italie est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le Covid-19. Un nouveau confinement a été mis en place durant les fêtes de fin d'année et jusqu'au 6 janvier. Les déplacements ne sont plus autorisés, et les commerces non-essentiels, bars et restaurants ont fermé.

Dans le contexte de la recrudescence des cas de Covid-19 au Portugal, les autorités portugaises ont décrété l'état d'urgence depuis novembre 2020. Les 121 communes concernées doivent respecter les restrictions suivantes, réévaluées tous les 15 jours : interdiction de circuler entre 23h00 et 05h00, et, les samedis et dimanches, entre 13h00 et 05h00, devoir civique de confinement à domicile avec des exceptions, possibilité de prise de température à l'entrée des établissements notamment commerciaux, culturels et sportifs et fermeture des établissements à caractère commercial au plus tard à 22h00.

Amérique

Aux Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de cas que de morts, le président élu Joe Biden, 78 ans, a reçu lundi 21 décembre en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin Pfizer-BioNTech. "Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a ensuite dit le futur président. La campagne de vaccination monte en puissance aux Etats-Unis et pourrait atteindre un million d'injections par jour, ont assuré des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans un pays qui vient de franchir la barre des 350 000 morts.

ASie

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En Chine, des milliers de Pékinois faisaient la queue début janvier pour recevoir un vaccin contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nouvelle vague épidémique. Dans la seule capitale, plus de 73 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin entre vendredi et dimanche, a rapporté la presse, précisant que des employés municipaux et des chauffeurs d'autobus étaient parmi les premiers à recevoir l'injection. Les autorités médicales du pays ont annoncé jeudi avoir donné un feu vert "conditionnel" à la généralisation d'un premier vaccin de fabrication chinoise, dont le producteur, Sinopharm, revendique un taux d'efficacité de 79%.