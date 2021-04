"Déconfinement en France : date en mai, protocoles... Quelles pistes pour la fin du confinement ?"

DECONFINEMENT. Emmanuel Macron réunit une dizaine de ministres ce jeudi, à 18h, pour définir le calendrier et les protocoles sanitaires pour la réouverture des établissements accueillant du public. La date hypothétique du 15 mai est toujours d'actualité mais pas confirmée. Le calendrier dépend de l'évolution de l'épidémie.

[Mis à jour le 15 avril 2021 à 11h24] Le calendrier du déconfinement en France n'est pas encore fixé. La première étape de la réouverture progressive des établissements fermés a été annoncée pour la mi-mai par Emmanuel Macron, le 31 mars. Mais le projet reste une simple "hypothèse" et fera ce soir l'objet d'une réunion gouvernementale. Le chef de l'Etat et une dizaine de ministre ont rendez-vous ce jeudi à 18 heures, pour établir le déroulé du déconfinement. Le Premier ministre Jean Castex sera de la partie comme Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Economie), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture), Roxana Maracineanu (Sports), Jean-Michel Blanquer (Education), Gérald Darmanin (Intérieur), Gabriel Attal (porte-parole), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme) et Clément Beaune (Affaires européennes). Les décisions issues de ce groupe de travail seront exposées aux Français fin avril lors d'une nouvelle prise de parole officielle d'Emmanuel Macron.

Certains membre de l'exécutif ont émis quelques réserves sur la date du 15 mai, hier au micro de BFMTV, le ministre de l'Economie a rappelé que le calendrier restait à confirmer. Et ce matin, Elisabeth Borne a insisté sur l'importance de "ne pas prendre de risque". "Il faut absolument arriver à casser la dynamique de l'épidémie, réduire le nombre de cas, protéger nos services hospitaliers. En fonction de l'évolution de la situation, on pourra caler la date effective de sortie de cette crise", rappelle-t-elle avec prudence. Le gouvernement dispose d'encore un mois pour que la courbe épidémique s'inverse s'il veut maintenir ses objectifs. Gabriel Attal a toutefois précisé, mercredi 14 avril après le Conseil de défense, que la date de la mi-mai, n'a pas été choisie au hasard et qu'elle correspond notamment à l'objectif de 20 millions de Français vaccinés. Le membre de l'exécutif a rappelé que la réouverture des établissements sera décidée selon l'évolution de l'épidémie, l'avancée de la vaccination mais n'était soumis à aucun critère chiffré sur le nombre de contaminations quotidiennes ou d'hospitalisations.

Si le gouvernement espère atteindre le pic des réanimations d'ici à la fin du mois d'avril, pour ainsi entamer un certain déclin dans cette troisième vague de l'épidémie, il compte aussi et surtout sur la vaccination. En déplacement à Valenciennes le 23 mars dernier, le président de la République avait ainsi appelé à vacciner "matin, midi et soir", quel que soit le jour de la semaine. La campagne de vaccination a bel et bien connu ce coup d'accélérateur, attendu depuis plusieurs semaines, avec le cap des 10 millions de premières doses administrées franchie le vendredi 9 avril. Les efforts se multiplient pour vacciner plus et plus vite, l'ouverture de grands centres de vaccination dans chaque départements va dans ce sens mais, la reste campagne reste tributaire des livraisons de doses. Le laboratoire AstraZeneca accuse déjà beaucoup de retards, ajouté à la méfiance des Français vis-à-vis du produit anglo-suédois, cela pourrait freiner le rythme de la campagne. Le gouvernement reste optimiste notamment avec l'arrivée du quatrième vaccin, le mono-dose de Janssen, qui pourra être administré par les médecins et les pharmaciens dès la semaine prochaine. Le calendrier vaccinal s'adapte lui aussi et a ouvert la vaccination aux plus de 55 ans, sans condition, le 12 avril, il prévoit 20 millions de vaccinés le 15 mai.

La mi-mai a été avancée pour la "réouverture du pays", de ses lieux de culture, ses salles de sports, ses restaurants et bars. Le retour à la "vie d'avant" ne peut se faire du jour au lendemain et des mesures sanitaires doivent être décidées pour conditionner l'accès à ces lieux. Si le protocole est encore en discussion, il semble certain que la vaccination ne sera pas une obligation pour se rendre dans les établissements accueillant du public. Le 24 novembre, un mois avant le début de la campagne vaccinale, Emmanuel Macron a assuré ne pas rendre la vaccination obligatoire mais plutôt encourager les citoyens à se protéger contre le Covid-19 dans l'optique d'un "rapport de confiance". Le gouvernement dispose d'un autre moyen pour sécuriser le retour à la vie sociale des citoyens : le pass sanitaire. Le dispositif prendrait en compte plusieurs critères permettant d'attester de la situation médicale de chacun : date de vaccination, date du dernier test négatif ou attestation de non-symptômes. Une façon de montrer patte blanche et d'éviter le risque de contamination avant d'entrer dans un établissement. Pour être efficace le pass sanitaire, s'il est décidé, pourrait éventuellement devenir obligatoire.

Première étape de ce déconfinement : la réouverture des écoles. Après une semaine de cours à distance, les vacances ont débuté vendredi 9 avril, imposées à toutes les zones pour une durée de deux semaines. Les établissements scolaires de la maternelle et du primaire doivent ouvrir le 26 avril. Date d'ores et déjà confirmée par Emmanuel Macron le 7 avril, à l'occasion d'une rencontre virtuelle avec des élèves. "C'est essentiel qu'on reprenne les cours en présentiel pour les maternelles et les primaires le 26 avril, et pour les collèges et les lycées la semaine d'après", a-t-il ainsi détaillé. Et d'ajouter : "Je n'ai pas conditionné la réouverture des maternelles et des écoles, puis des collèges et des lycées, à des indicateurs sanitaires. Pourquoi ? Parce que ces trois semaines d'absence physique de cours sont déjà un effort important". Collégiens et lycéens doivent retrouver leurs salles de classe une semaine plus tard, le 3 mai.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La tenue prochain événement de la vie politique pourrait être un indicateur du retour à la "vie d'avant". Les scrutins des élections régionales et départementales sont censés avoir lieu les 13 et 20 juin. Reportées une première fois de mars à juin en raison de la crise sanitaire, les dates sont à nouveaux sujettes à modification en fonction de l'évolution de l'épidémie. Selon les dernières hypothèses, le vote des citoyens pourrait être décalé d'une semaine, soit aux 20 et 27 juin, c'est en tout cas ce que compte proposer Jean Castex aux parlementaires. Si les élections se tiennent aux dates prévues, à une semaine près, cela pourrait signifier que l'épidémie se résorbe, ou du moins que le plus dur de la crise sanitaire est passé.