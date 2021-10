"Vaccin Moderna : une 3e dose autorisée par l'EMA"

MODERNA. Déconseillé dans un premier temps par la HAS, le vaccin Moderna a reçu l'autorisation de l'EMA pour l'administration de la 3e dose.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 15h28] Après Pfizer, c'est au tour de Moderna de recevoir l'aval de l'Agence européenne des médicaments pour l'administration de la 3e dose. Les données ont montré qu'une troisième dose de Spikevax administrée six à huit mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des niveaux d'anticorps chez les adultes dont les niveaux d'anticorps diminuaient", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué. Cette dose de rappel comporte des risques "similaires" à ceux de la deuxième injection, précise le communiqué. Selon ce dernier, "les risques d'inflammation ou de maladies cardiaques ou d'autres rares effets secondaires après la dose de rappel est surveillé de près", prévient l'EMA. Un avis de la HAS est attendu dans les prochains jours.

Par ailleurs, ce lundi 25 octobre, le laboratoire Moderna a dévoilé des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 6 à 11 ans. Il devrait présenter ces données aux régulateurs dans le monde "à court terme" en vue d'une autorisation. Les essais cliniques menés sur plus de 4 700 enfants de cette tranche d'âge ont montré une réponse immunitaire "robuste" en termes de niveaux d'anticorps et un "profil de sécurité favorable", a déclaré Moderna dans un communiqué.

Précaution. Voilà en un mot comment on pourrait qualifier la décision de la Haute autorité de Santé de "déconseiller" le vaccin du laboratoire Moderna pour les doses de rappel. Dans son communiqué publié en octobre, l'organisme met en avant une étude scandinave (pas encore publiée) attestant de risques de péricardites et de myocardites qui pourrait être plus important, notamment chez les plus jeunes. "En toute hypothèse, celles-ci demeurent rares et spontanément résolutives dans la quasi-totalité des cas. Mais ce contexte, la circulation actuellement modérée du virus et le travail en cours à l'EMA pour définir la population cible (quelle limite d'âge) et surtout le dosage (dose entière ou demi-dose) conduisent la HAS à revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d'attendre l'avis de l'EMA pour poursuivre l'usage de Spikevax en rappel."

L'EMA a donc finalement décidé de valider cette dose de rappel pour toutes les personnes de plus de 18 ans dans un communiqué publié ce 25 octobre.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna