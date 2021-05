"Chiffres de la vaccination Covid en France : les dernières données par âge et département"

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit en France, à un rythme de plus en plus soutenu. Voici les derniers chiffres, région par région, département par département.

dernières INFOS

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 27 mai, 24 564 418 premières injections et 10 321 847 secondes injections ont été réalisées.

La campagne de vaccination est ouverte aux plus de 50 ans et le sera pour tous à partir du 31 mai comme l'a indiqué Jean Castex le 20 mai.

Les prises de rendez-vous pour la vaccination est aussi ouverte pour tous les adultes depuis le 12 mai : un rendez-vous peut être pris dans le cas où un créneau est non pourvu pour le lendemain.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 26/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 26/05/2021 En % des vaccinés 50-59 ans 4 626 986 19,16% 1 498 847 13,49% 80 ans et + 3 141 261 13,01% 2 581 290 23,24% 70-74 ans 2 884 764 11,95% 1 779 601 16,02% 65-69 ans 2 767 240 11,46% 1 080 627 9,73% 40-49 ans 2 745 607 11,37% 756 098 6,81% 60-64 ans 2 710 240 11,22% 947 531 8,53% 75-79 ans 1 897 585 7,86% 1 552 501 13,98% 30-39 ans 1 850 507 7,66% 524 407 4,72% 18-24 ans 821 541 3,40% 186 695 1,68% 25-29 ans 684 392 2,83% 197 361 1,78% TOTAL 24 150 103 100,00% 11 108 158 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 26/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 26/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 26/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 26/05/2021 Île-de-France 4 087 158 33,3% 1 633 159 13,3% Auvergne-Rhône-Alpes 2 912 115 36,3% 1 365 683 17,0% Nouvelle Aquitaine 2 370 545 39,5% 1 139 042 19,0% Hauts-de-France 2 243 756 37,6% 952 236 16,0% Occitanie 2 205 862 37,2% 1 075 802 18,2% Grand Est 2 054 795 37,3% 961 617 17,4% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 857 733 36,7% 991 952 19,6% Pays de la Loire 1 389 554 36,5% 603 698 15,9% Bretagne 1 301 856 39,0% 602 580 18,0% Normandie 1 292 948 39,1% 603 932 18,3% Bourgogne-Franche-Comté 1 043 091 37,5% 508 632 18,3% Centre-Val de Loire 941 069 36,8% 427 809 16,7% La Réunion 154 121 17,9% 72 234 8,4% Martinique 46 850 13,1% 30 108 8,4% Guyane 34 897 12,0% 20 952 7,2% Guadeloupe 33 570 8,9% 14 847 3,9% Mayotte 22 546 8,1% 13 253 4,7% Saint-Barthélemy 8 107 81,4% 2 892 29,0% FAUX 4 705 13,3% 2 830 8,0% TOTAL 24 005 278 35,80% 11 023 258 16,44%

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 26/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 26/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 26/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 26/05/2021 Nord 978 065 37,8% 405 824 15,7% Paris 899 825 41,9% 379 428 17,7% Bouches-du-Rhône 710 004 34,9% 386 846 19,0% Rhône 619 327 33,0% 299 473 16,0% Pas-de-Calais 588 387 40,5% 253 132 17,4% Gironde 580 972 35,6% 270 023 16,5% Hauts-de-Seine 548 680 34,0% 211 697 13,1% Seine-Saint-Denis 498 781 29,9% 194 910 11,7% Seine-Maritime 482 776 38,8% 219 677 17,7% Val-de-Marne 470 703 33,5% 194 522 13,8% Loire-Atlantique 469 889 32,7% 207 154 14,4% Yvelines 460 990 31,8% 181 995 12,6% Isère 460 717 36,4% 198 066 15,7% Hérault 449 405 38,2% 190 378 16,2% Alpes-Maritimes 440 566 40,8% 234 451 21,7% Haute-Garonne 422 353 30,1% 203 466 14,5% Seine-et-Marne 420 244 29,5% 149 238 10,5% Var 410 102 38,2% 214 450 20,0% Val-d'Oise 402 364 32,2% 161 679 13,0% Bas-Rhin 402 337 35,5% 184 892 16,3% Moselle 388 058 37,5% 198 829 19,2% Essonne 385 571 29,2% 159 690 12,1% Finistère 368 333 40,6% 159 566 17,6% Ille-et-Vilaine 360 207 33,3% 167 473 15,5% Maine-et-Loire 323 977 39,7% 141 728 17,4% Loire 308 082 40,3% 148 174 19,4% Morbihan 296 261 39,2% 152 832 20,2% Pyrénées-Atlantiques 293 015 42,9% 151 860 22,2% Vendée 283 863 41,5% 126 450 18,5% Calvados 280 009 40,5% 127 785 18,5% Côtes-d'Armor 277 055 46,5% 122 709 20,6% Oise 273 965 33,2% 127 296 15,4% Meurthe-et-Moselle 268 764 36,8% 112 047 15,3% Charente-Maritime 266 179 41,1% 131 248 20,3% Gard 265 788 35,5% 138 708 18,5% Haut-Rhin 262 599 34,4% 131 506 17,2% Haute-Savoie 261 711 31,6% 122 619 14,8% Puy-de-Dôme 255 637 38,7% 114 952 17,4% Loiret 224 803 32,9% 96 300 14,1% Indre-et-Loire 222 049 36,7% 94 123 15,5% Somme 217 924 38,2% 87 546 15,4% Drôme 212 906 40,9% 92 632 17,8% Saône-et-Loire 210 003 38,3% 111 371 20,3% Eure 207 384 34,5% 86 793 14,4% Sarthe 205 443 36,7% 74 818 13,4% Marne 203 498 36,1% 88 273 15,7% Ain 203 233 30,9% 97 971 14,9% Manche 201 898 41,1% 105 469 21,5% Pyrénées-Orientales 201 255 42,0% 92 935 19,4% Côte-d'Or 195 559 36,7% 92 495 17,4% Doubs 194 272 36,0% 82 022 15,2% Vaucluse 188 880 33,7% 94 479 16,8% Aisne 185 415 35,2% 78 438 14,9% Vienne 185 034 42,3% 75 922 17,4% Dordogne 164 496 40,3% 84 618 20,7% Landes 164 138 39,8% 82 833 20,1% Allier 159 774 48,2% 72 140 21,8% Eure-et-Loir 154 979 36,1% 72 183 16,8% Haute-Vienne 154 771 41,7% 71 878 19,4% Tarn 154 636 39,9% 80 563 20,8% La Réunion 154 121 17,9% 72 234 8,4% Vosges 152 523 42,4% 72 060 20,0% Savoie 151 002 34,9% 77 189 17,8% Deux-Sèvres 138 771 37,2% 69 153 18,6% Charente 135 809 39,0% 65 925 18,9% Aude 134 962 36,2% 64 718 17,4% Lot-et-Garonne 131 401 39,8% 61 573 18,6% Loir-et-Cher 131 033 40,0% 58 271 17,8% Aube 128 229 41,4% 57 692 18,6% Ardèche 127 624 39,0% 62 659 19,2% Yonne 122 555 36,9% 60 321 18,2% Orne 120 881 43,7% 64 208 23,2% Aveyron 118 572 42,6% 68 697 24,7% Cher 117 438 39,6% 60 559 20,4% Ardennes 108 198 40,7% 49 839 18,8% Hautes-Pyrénées 107 984 47,6% 56 428 24,9% Mayenne 106 382 34,8% 53 548 17,5% Corrèze 101 327 42,2% 48 232 20,1% Jura 97 096 37,7% 47 886 18,6% Tarn-et-Garonne 94 564 36,0% 48 756 18,6% Indre 90 767 41,8% 46 373 21,4% Haute-Saône 87 606 37,6% 40 729 17,5% Haute-Loire 87 497 38,6% 46 459 20,5% Gers 86 602 45,6% 36 091 19,0% Nièvre 84 742 42,5% 46 880 23,5% Lot 77 200 44,6% 43 713 25,2% Haute-Corse 73 254 40,2% 43 201 23,7% Corse-du-Sud 71 514 44,0% 41 638 25,6% Haute-Marne 71 141 42,0% 31 783 18,8% Meuse 69 448 38,2% 34 696 19,1% Ariège 67 090 44,0% 35 355 23,2% Cantal 64 605 45,2% 33 349 23,4% Alpes-de-Haute-Provence 55 175 33,4% 32 920 19,9% Creuse 54 632 47,0% 25 777 22,2% Hautes-Alpes 53 006 37,4% 28 806 20,3% Territoire de Belfort 51 258 36,6% 26 928 19,2% Martinique 46 850 13,1% 30 108 8,4% Guyane 34 897 12,0% 20 952 7,2% Guadeloupe 33 570 8,9% 14 847 3,9% Lozère 25 451 33,4% 15 994 21,0% Mayotte 22 546 8,1% 13 253 4,7% Saint-Barthélemy 8 107 81,4% 2 892 29,0% Autre 4 705 13,3% 2 830 8,0% Autre 1 0,0% 0 0,0% TOTAL 24 145 341 35,81% 11 105 267 16,47%

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Quels vaccins sont les plus utilisés ?

Vaccin Personnes vaccinées (1re dose) au 26/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 26/05/2021 En % des vaccinés Pfizer 17 577 803 73,45% 8 563 916 84,65% AstraZeneca 4 214 871 17,61% 569 910 5,63% Moderna 2 139 919 8,94% 983 548 9,72% TOTAL 23 932 593 100,00% 10 117 374 100,00%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 28/05/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Seychelles 33.77 Israël 21.74 Emirats Arabes Unis 17.23 Saint Marin 16.86 Sainte-Hélène 16.80 Îles Caïmans 12.17 Bermudes 06.89 Malte 97.50 Pays de Galles 93.98 Jersey 93.57 île de Man 92.22 Bahreïn 88.56 Anguilla 88.22 Aruba 87.79 Chili 87.55 Écosse 86.30 Angleterre 85.48 Royaume-Uni 84.49 Maldives 83.55 Irlande du Nord 82.80 Guernesey 82.74 États Unis 82.39 Curacao 78.65 Hongrie 78.31 Mongolie 75.30 Qatar 73.24 Wallis et Futuna 72.69 Uruguay 69.07 Nauru 68.23 Monaco 66.09 Bhoutan 62.49 Islande 62.01 Sint Maarten (partie néerlandaise) 60.91 Serbie 59.91 Singapour 58.24 Îles Féroé 55.21 Amérique du Nord 55.10 Chypre 52.73 Revenu élevé 50.97 Canada 50.58 Lituanie 49.63 Allemagne 49.53 Espagne 48.31 Danemark 47.71 Belgique 47.19 Italie 46.94 Luxembourg 46.57 Autriche 46.39 Portugal 46.09 Union européenne 45.92 Dominique 45.89 Estonie 44.79 Pays-Bas 44.36 France 43.91 Finlande 43.76 Grèce 43.31 Pologne 43.26 Liechtenstein 42.83 Suède 42.78 Koweit 42.62 Suisse 42.45 Barbade 42.21 Slovénie 41.87 Andorre 40.94 République Tchèque 40.14 L'Europe  40.02 Norvège 39.95 Slovaquie 39.34 Irlande 38.94 Montserrat 38.19 Roumanie 35.53 Croatie 33.37 Arabie Saoudite 32.80 Chypre du Nord 32.64 Groenland 32.52 Antigua-et-Barbuda 31.92 Turquie 31.46 Maroc 30.75 Polynésie française 30.53 Chine 30.27 Saint-Christophe-et-Niévès 29.27 République Dominicaine 28.76 Nouvelle Calédonie 28.28 Lettonie 28.17 Hong Kong 26.81 Brésil 25.56 Costa Rica 24.58 Revenu moyen supérieur 24.00 Albanie 23.63 Monténégro 23.14 Amérique du Sud 22.58 Argentine 22.55 Tonga 22.43 Le Salvador 22.38 Macao 21.08 Cambodge 20.43 Tuvalu 20.35 Monde 19.61 Panama 19.56 Guyane 19.51 Azerbaïdjan 18.09 Mexique 18.07 Ile Maurice 17.35 Grenade 17.35 Russie 16.80 Asie 16.72 Bulgarie 16.71 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 15.08 Colombie 14.81 Sainte-Lucie 14.49 Kazakhstan 14.11 Belize 13.45 Inde 13.42 Australie 12.48 Jordan 10.69 Fidji 10.37 Samoa 10.36 Bolivie 10.23 Macédoine du Nord 9.95 Nouvelle-Zélande 9.84 Népal 9.75 Corée du Sud 9.63 Océanie 9.38 Suriname 9.23 Bahamas 9.15 Palestine 9.15 Liban 09.06 Equateur 8.84 Indonésie 8.50 Pérou 7.96 revenu moyen inférieur 7.83 Laos 7.74 Sri Lanka 7.68 Tunisie 6.97 Oman 6.39 Malaisie 6.34 Moldavie 6.28 Bangladesh 5.85 Japon 5.61 Zimbabwe 5.60 Guinée Équatoriale 5.38 Comores 5.17 Biélorussie 4.76 Myanmar 4.68 Trinité-et-Tobago 4.50 Cap-Vert 04.05 Ouzbékistan 3.84 Brunei 3.64 Thaïlande 3.50 Paraguay 3.37 Aller 3.33 Bosnie Herzégovine 3.25 Eswatini 3.04 Iran 2.77 Ghana 2.74 Géorgie 2.72 Rwanda 2.71 Philippines 2.67 Sénégal 2.59 Nicaragua 2.51 Kosovo 2.39 Timor 2.32 Ukraine 2.27 Botswana 2.27 Namibie 2.09 Les îles Salomon 02.08 Angola 02.07 Afrique 1.89 Malawi 1.75 Pakistan 1.74 Kenya 1.74 Lesotho 1.71 Guinée 1.71 Guatemala 1.64 Libye 1.55 Côte d'Ivoire 1.39 Egypte 1.34 Djibouti 1.32 Afghanistan 1.30 Ethiopie 1.27 Mozambique 1.26 Honduras 1.15 Irak 1.13 Viêt-Nam 01.04 Taïwan 01.03 Gambie 1.02 Ouganda 0.99 Nigeria 0.89 Afrique du Sud 0.88 Kirghizistan 0.83 Sierra Leone 0.81 Somalie 0.78 Tadjikistan 0.74 Libéria 0.72 Congo 0.69 Soudan 0.66 Arménie 0.65 Faible revenu 0.63 Zambie 0.62 Cuba 0.62 Gabon 0.56 Niger 0.50 Mali 0.42 Mauritanie 0.34 Guinée-Bissau 0.30 Cameroun 0.18 Papouasie Nouvelle Guinée 0.10 Bénin 0.09 Soudan du sud 0.06 Yémen 0.06 République Démocratique du Congo 0.01 Madagascar 0.01 République centrafricaine 0.01

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.