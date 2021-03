"Vaccination Covid en France : "vacciner tous les Français d'ici la fin de l'été", les chiffres en France"

VACCINATION COVID. Emmanuel Macron a une nouvelle fois indiqué que l'objectif était bien de vacciner tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Voici tous les chiffres et dernières infos sur la vaccination en France.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 7 168 437 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. 2 610 990 autres se sont vu administrer la seconde injection.

En conférence de presse jeudi 25 mars, Olivier Véran a fait un point sur le rythme de la vaccination. "Ce qu'il se profile, c'est une montée en puissance de la vaccination. D'ici la mi-avril, nous aurons vacciné plus de 10 millions de personnes. De nouveaux vaccins vont arriver, dont celui du laboratoire Janssen. Nous tiendrons les objectifs fixés".

Dans une prise de parole surprise ce jeudi 25 mars, Emmanuel Macron est également revenu sur le rythme de la vaccination en France en réaffirmant l'objectif de vacciner tous les Français qui le souhaitent "d'ici la fin de l'été". "Il faut pour cela une augmentation importante des livraisons", a-t-il néanmoins concédé.

Les vétérinaires et les dentistes vont également pouvoir vacciner contre le Covid-19, après un avis de la Haute autorité de santé (HAS) publié vendredi qui doit encore être validé formellement par le gouvernement. Les pharmaciens de laboratoires d'analyses sont également concernés.

Les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent se faire vacciner dès ce samedi, a indiqué Emmanuel Macron, actant une nouvelle accélération de la vaccination. Il a par ailleurs indiqué qu'un numéro de téléphone serait mis en place, destiné aux personnes qui peuvent se faire vacciner mais qui ne parviennent pas à trouver un rendez-vous. Ce numéro de téléphone doit leur permettre de trouver un rendez-vous en priorité. Le président de la République s'est rendu ce mardi dans un centre de vaccination à Valenciennes dans le Nord.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 24/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 24/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 24/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 24/03/2021 Île-de-France 1 075 387 8,8% 340 098 2,8% Auvergne-Rhône-Alpes 812 105 10,1% 299 136 3,7% Nouvelle Aquitaine 689 490 11,5% 282 505 4,7% Hauts-de-France 642 515 10,8% 179 377 3,0% Grand Est 633 164 11,5% 225 758 4,1% Occitanie 627 716 10,6% 267 007 4,5% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 577 445 11,4% 217 405 4,3% Bretagne 374 677 11,2% 148 698 4,5% Normandie 372 707 11,3% 141 325 4,3% Pays de la Loire 360 078 9,5% 145 027 3,8% Bourgogne-Franche-Comté 330 980 11,9% 137 999 5,0% Centre-Val de Loire 258 453 10,1% 114 710 4,5% Corse 48 835 14,2% 19 867 5,8% La Réunion 31 977 3,7% 16 540 1,9% Martinique 10 378 2,9% 4 122 1,1% Mayotte 8 253 3,0% 3 430 1,2% Guyane 8 250 2,8% 3 019 1,0% Guadeloupe 7 357 2,0% 2 919 0,8% FAUX 801 2,3% 427 1,2% TOTAL 6 870 568 10,25% 2 549 369 3,80%

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 24/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 24/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 24/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 24/03/2021 Nord 277 569 10,7% 80 371 3,1% Paris 275 160 12,8% 85 297 4,0% Bouches-du-Rhône 212 434 10,4% 83 414 4,1% Pas-de-Calais 177 646 12,2% 37 395 2,6% Rhône 174 970 9,3% 54 475 2,9% Gironde 169 237 10,4% 61 181 3,7% Alpes-Maritimes 160 704 14,9% 49 290 4,6% Moselle 149 642 14,4% 47 665 4,6% Hauts-de-Seine 138 788 8,6% 43 061 2,7% Seine-Maritime 138 579 11,1% 50 054 4,0% Hérault 130 741 11,1% 47 231 4,0% Isère 128 756 10,2% 41 639 3,3% Loire-Atlantique 123 621 8,6% 48 471 3,4% Yvelines 121 215 8,4% 36 903 2,5% Val-de-Marne 119 648 8,5% 39 457 2,8% Var 115 427 10,7% 45 939 4,3% Haute-Garonne 114 752 8,2% 49 124 3,5% Seine-Saint-Denis 112 631 6,7% 35 327 2,1% Bas-Rhin 108 453 9,6% 45 661 4,0% Essonne 105 863 8,0% 35 822 2,7% Ille-et-Vilaine 105 547 9,8% 39 830 3,7% Finistère 104 016 11,5% 40 351 4,5% Seine-et-Marne 102 191 7,2% 32 122 2,3% Val-d'Oise 99 891 8,0% 32 109 2,6% Pyrénées-Atlantiques 87 073 12,7% 34 074 5,0% Haut-Rhin 85 036 11,1% 33 223 4,4% Meurthe-et-Moselle 84 504 11,6% 25 131 3,4% Morbihan 83 805 11,1% 35 716 4,7% Gard 83 690 11,2% 31 532 4,2% Maine-et-Loire 83 650 10,3% 32 214 3,9% Calvados 82 223 11,9% 31 234 4,5% Côtes-d'Armor 81 309 13,6% 32 801 5,5% Charente-Maritime 81 242 12,6% 38 491 5,9% Loire 79 732 10,4% 31 589 4,1% Oise 73 371 8,9% 21 401 2,6% Vendée 72 640 10,6% 30 393 4,4% Saône-et-Loire 71 865 13,1% 25 886 4,7% Puy-de-Dôme 69 947 10,6% 25 427 3,9% Haute-Savoie 68 077 8,2% 22 916 2,8% Côte-d'Or 64 327 12,1% 24 838 4,7% Somme 62 583 11,0% 21 002 3,7% Manche 61 800 12,6% 23 961 4,9% Marne 60 902 10,8% 18 306 3,2% Indre-et-Loire 60 709 10,0% 23 352 3,9% Drôme 60 496 11,6% 21 650 4,2% Loiret 56 400 8,3% 27 043 4,0% Eure 55 637 9,3% 18 925 3,2% Pyrénées-Orientales 54 449 11,4% 26 778 5,6% Doubs 54 185 10,0% 24 678 4,6% Vaucluse 52 547 9,4% 23 106 4,1% Vienne 51 392 11,7% 21 753 5,0% Aisne 51 346 9,8% 19 208 3,7% Landes 49 978 12,1% 20 525 5,0% Ain 49 076 7,5% 19 198 2,9% Allier 47 956 14,5% 23 548 7,1% Savoie 46 961 10,9% 19 985 4,6% Haute-Vienne 46 072 12,4% 16 648 4,5% Dordogne 45 746 11,2% 18 618 4,6% Sarthe 45 514 8,1% 20 186 3,6% Vosges 45 110 12,5% 17 855 5,0% Eure-et-Loir 42 536 9,9% 16 993 4,0% Tarn 41 114 10,6% 17 765 4,6% Charente 38 856 11,2% 20 052 5,8% Aude 38 499 10,3% 15 244 4,1% Ardèche 38 420 11,8% 15 360 4,7% Deux-Sèvres 38 311 10,3% 16 451 4,4% Aveyron 36 173 13,0% 18 155 6,5% Loir-et-Cher 35 977 11,0% 15 870 4,8% Aube 35 938 11,6% 13 106 4,2% Yonne 35 840 10,8% 14 278 4,3% Mayenne 34 653 11,3% 13 763 4,5% Orne 34 468 12,4% 17 151 6,2% Corrèze 34 333 14,3% 13 525 5,6% Cher 33 916 11,4% 17 186 5,8% Jura 33 508 13,0% 18 265 7,1% La Réunion 31 977 3,7% 16 540 1,9% Lot-et-Garonne 31 399 9,5% 13 260 4,0% Ardennes 29 970 11,3% 11 496 4,3% Haute-Loire 28 940 12,8% 13 643 6,0% Indre 28 915 13,3% 14 266 6,6% Hautes-Pyrénées 28 571 12,6% 13 535 6,0% Nièvre 28 469 14,3% 13 225 6,6% Tarn-et-Garonne 26 572 10,1% 13 295 5,1% Haute-Saône 25 172 10,8% 8 569 3,7% Corse-du-Sud 24 923 15,3% 9 327 5,7% Haute-Corse 23 912 13,1% 10 540 5,8% Lot 23 077 13,3% 9 852 5,7% Gers 22 800 12,0% 12 150 6,4% Alpes-de-Haute-Provence 19 636 11,9% 9 471 5,7% Cantal 18 774 13,1% 9 706 6,8% Territoire de Belfort 17 614 12,6% 8 260 5,9% Ariège 17 608 11,6% 7 292 4,8% Meuse 17 365 9,6% 6 715 3,7% Hautes-Alpes 16 697 11,8% 6 185 4,4% Haute-Marne 16 244 9,6% 6 600 3,9% Creuse 15 851 13,6% 7 927 6,8% Martinique 10 378 2,9% 4 122 1,1% Lozère 9 670 12,7% 5 054 6,6% Mayotte 8 253 3,0% 3 430 1,2% Guyane 8 250 2,8% 3 019 1,0% Guadeloupe 7 357 2,0% 2 919 0,8% Saint-Barthélemy 801 2,3% 427 1,2% Autre 422 4,2% 150 1,5% Autre 2 % 2 % TOTAL 6 870 568 10,19% 2 549 369 3,78%

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 24/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 24/03/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 178 607 31,71% 1 088 661 42,70% 75-79 ans 1 191 873 17,35% 511 306 20,05% 50-59 ans 886 467 12,90% 320 102 12,56% 70-74 ans 715 809 10,42% 139 203 5,46% 60-64 ans 584 545 8,51% 145 277 5,70% 65-69 ans 563 151 8,20% 112 232 4,40% 40-49 ans 356 061 5,18% 123 404 4,84% 30-39 ans 243 348 3,54% 76 436 3,00% 25-29 ans 90 388 1,32% 22 780 0,89% 18-24 ans 59 501 0,87% 9 840 0,39% TOTAL 6 870 993 100,00% 2 549 521 100,00%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 26/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 57.82 Israël 12.99 Seychelles 91.67 Emirats Arabes Unis 74.56 Îles Caïmans 62.62 Pays de Galles 51.36 Sainte-Hélène 51.18 Iles Falkland 49.73 Bermudes 48.95 Jersey 48.21 Monaco 46.07 Chili 45.65 Angleterre 45.26 Royaume-Uni 44.60 Écosse 44.07 Guernesey 43.82 Irlande du Nord 40.99 Maldives 39.35 Bahreïn 39.21 île de Man 39.20 États-Unis 37.83 Anguilla 35.65 Malte 33.05 Serbie 32.02 Antigua-et-Barbuda 26.22 Saint Marin 23.35 Amérique du Nord 23.33 Hongrie 21.93 Barbade 21.49 Qatar 21.37 Îles Féroé 19.29 Dominique 18.84 Montserrat 18.64 Maroc 18.37 Estonie 16.92 Danemark 16.45 Turquie 15.73 Islande 15.54 Lituanie 14.99 Finlande 14.82 Chypre 14.78 Autriche 14.45 Saint-Christophe-et-Niévès 14.25 Norvège 14.18 Grèce 14.09 Slovénie 13.96 Slovaquie 13.86 L'Europe  13.66 Suisse 13.60 Irlande 13.54 Singapour 13.54 Espagne 13.52 Italie 13.28 Pologne 13.28 Portugal 13.25 Union européenne 13.25 Roumanie 13.11 Allemagne 12.96 République Tchèque 12.87 Suède 12.81 France 12.66 Belgique 12.26 Luxembourg 11.86 Liechtenstein 11.05 Sainte-Lucie 11.03 Pays-Bas 11.02 Canada 10.86 Uruguay 9.91 Arabie Saoudite 9.57 Groenland 9.04 Croatie 8.89 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8.46 Koweit 8.43 Grenade 7.65 Panama 7.18 Argentine 6.95 Amérique du Sud 6.64 Brésil 6.64 Mongolie 6.38 Andorre 6.36 République dominicaine 6.22 Costa Rica 6.13 Monde 5.88 Russie 5.77 Macao 5.61 Lettonie 5.57 Népal 5.49 Bulgarie 5.42 Chine 5.21 Hong Kong 05.06 Azerbaïdjan 4.76 Mexique 4.48 Sri Lanka 3.92 Asie 3.89 Belize 3.77 Inde 3.51 Indonésie 03.01 Bangladesh 2.98 Jordan 2.67 Rwanda 2.61 Colombie 2.39 Oman 2.37 Suriname 2.34 Liban 2.17 Pérou 2.09 Guyane 1.97 Albanie 1.68 Bolivie 1.44 Malaisie 1.40 Ghana 1.35 Corée du Sud 1.33 Monténégro 1.16 Australie 1.11 Cambodge 1.02 Sénégal 0.95 Equateur 0.80 Le Salvador 0.76 Océanie 0.72 Afrique 0.62 Kazakhstan 0.59 Nouvelle-Zélande 0.56 Laos 0.56 Jamaïque 0.54 Japon 0.52 Moldavie 0.51 Guinée Équatoriale 0.47 Honduras 0.43 Guatemala 0.39 Biélorussie 0.32 Afrique du Sud 0.31 Philippines 0.31 Zimbabwe 0.29 Ukraine 0.28 Macédoine du Nord 0.25 Paraguay 0.21 Guinée 0.19 Pakistan 0.16 Iran 0.15 Angola 0.15 Mozambique 0.15 Afghanistan 0.14 Malawi 0.13 Tunisie 0.11 Côte d'Ivoire 0.09 Thaïlande 0.08 Trinité-et-Tobago 0.07 Ouganda 0.05 Venezuela 0.04 Kenya 0.04 Viêt-Nam 0.04 Bahamas 0.03 Nigeria 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.