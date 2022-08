"Protocole sanitaire à l'école : au plus bas à la rentrée ! Les détails des mesures"

PROTOCOLE COVID ECOLE. Le ministère de l'Education a annoncé le 23 août qu'à la rentrée le protocole sanitaire sera au "socle", soit au niveau minimal. Port du masque, contact tracing, le détails des mesures sanitaires.

[Mis à jour le 23 août 2022 à 11h57] Pour la troisième année consécutive, la rentrée se fera selon un protocole sanitaire et on connait désormais le détail des mesures qui seront appliquées dans les écoles le 1er septembre. Bonne nouvelle pour les enfants, le ministère de l'Education a annoncé aux syndicats que le "socle de mesures" soit le niveau le plus bas du protocole sera mis en place, selon Le Parisien ce mardi 23 août 2022. Le choix du protocole à son niveau minimal a été acté par la Direction générale de santé il y a plusieurs jours ajoute le journal francilien et permet à tous les élèves de renouer avec l'école en présentiel dès le premier jour de classe.

Le socle de mesures du protocole sanitaire à l'école se contente de reprendre les recommandations générales de santé concernant le port du masque et les autres mesures de sécurité dans les établissement scolaires et correspond donc à une situation normale. L'absence de restrictions ou de mesures particulières concerne aussi les cours d'éducation physique et sportive. Toutefois, le ministère a indiqué aux représentants syndicaux que pour les professeurs qui souhaitent être plus prévenants, des masques chirurgicaux et des autotests seront fournis aux académies au moins jusqu'à la Toussaint.

Concernant le nouveau protocole sanitaire à l'école, le ministère de l'Education s'était voulu rassurant dès l'été et avait expliqué que le dispositif est prévu pour s'appliquer en "cohérence avec les règles applicables en dehors du milieu scolaire". Outre le niveau "socle" qui sera donc appliqué à la rentrée, le protocole peut répondre à différents niveaux d'alerte et seuils de vigilance, il permet aux écoles de s'adapter au contexte épidémique en suivant un cadre sanitaire gradué. Il n'est plus nécessaire de passer par les règles complexes des cas contacts et des signalements, largement remises en cause par le passé. Consultez ci-dessous les trois niveaux du protocole sanitaire contre le Covid à l'école.

Les trois niveaux de mesure "activables en fonction du contexte", comme l'a expliqué à l'AFP Marie-Hélène Piquemal, la vice-présidente nationale du Snalc, permettront aux écoles de suivre simplement l'évolution de l'épidémie, sans obéir à des règles spécifiques et contraignantes. Quels sont ces seuils de vigilance?

Le niveau 1 : il équivaut à une vigilance modérée. Dans ce cas, les cours se tiennent en présentiel, ce qui n'empêche pas que les équipes éducatives sont tenues de s'informer des dernières recommandations sur les gestes barrières en incitant les élèves à les respecter, mais aussi en limitant au strict minimum les regroupements importants (c'est à dire les journées portes ouvertes ou les kermesses, mais pas les regroupements d'élèves de classes différentes).

Le niveau 2 : il correspond à une vigilance accrue. Malgré les classes qui resteront en présentiel, le renforcement des gestes barrière sera de mise pour empêcher le brassage des élèves par niveau. En outre, les modalités pratiques en éducation physique et sportive (EPS) seront adaptées pour limiter une éventuelle propagation du virus.

Le niveau 3 : il signale une évolution très défavorable du contexte sanitaire. Il déclenchera une doctrine d'accueil en lycée, qui peut basculer dans l'enseignement hybride. L'enseignement en distanciel sera alors une possibilité laissée à chaque ville ou département. À l'échelle nationale, un renforcement des mesures de restriction, notamment via une limitation des activités physiques et sportives, sera attendu des cadres enseignants.

Enfin, le port du masque en milieu scolaire évolue également. Désormais, on observera "un alignement de l'école avec la population générale. Il n'y a pas de règle spécifique en milieu scolaire, plus de politique spécifique de tests à l'école, ni de dispositif de contact tracing spécifique en milieu scolaire", précise le ministère de l'Éducation nationale.

Le nouveau protocole sanitaire de cette rentrée 2022 n'est toutefois pas entièrement peaufiné. Les collectivités territoriales et les fédérations de parents d'élèves doivent encore être consultées sur ce protocole à partir du 20 juillet. En outre, il ne sera définitivement décidé qu'à la fin du mois d'août, quelques jours avant la rentrée, ce qui peut supposer des modifications ultérieures. De fait, la détermination du niveau du protocole répond à plusieurs critères, et en particulier l'analyse qualitative (nature du variant) et quantitative (situation hôpitaux)", comme l'a expliqué Marie-Hélène Piquemal, vice-présidente nationale du Snalc (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur). Celle-ci précise ainsi que la détermination du niveau de protocole "repose sur le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), sur la proposition des autorités sanitaires et le ministère de l'Education".

L'autre mesure phare de cette nouvelle version est le délai de 10 jours prévu pour la mise en œuvre du passage d'un niveau à l'autre, ce qui devrait permettre aux équipes éducatives de s'adapter aux différents cas de figure. C'est un grand changement par rapport au précédent protocole, qui restait très flou sur les délais et les marges de manœuvre des équipes pédagogiques dans les situations de reprises épidémiques. Selon Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du primaire : "Cela va permettre aux équipes d'avoir plus de temps pour s'adapter sur le terrain. Ce sera beaucoup plus efficace que les annonces précipitées faites cette année" (des propos rapportés par La Croix). Pour autant, on ignore les critères précis qui feront passer d'un niveau à l'autre ; tout dépendra des indicateurs épidémiologiques.

Alors que le précédent protocole sanitaire prévoyait un panel de mesures portant sur le signalement et le tracement des cas contact, mais aussi sur le port du masque dans certaines conditions, cette fois, tout semble plus simple. Concernant le port du masque, le protocole de la rentrée prochaine prévoit "un alignement de l'école avec la population générale", comme l'expliquait Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU (principal syndicat de l'enseignement secondaire). Le port du masque n'est ainsi inscrit dans aucun des niveaux d'alerte ni des seuils de vigilance : il ne pourra être réimposé que sur ordre des autorités sanitaires à échelon national. "Il n'y a pas de règle spécifique en milieu scolaire, plus de politique spécifique de tests à l'école", a-t-elle détaillé. En outre, si les élèves positifs au Covid-19 seront toujours tenus de s'isoler (selon les règles sanitaires en vigueur), il n'y aura pas d'isolement prévu pour les cas contacts, qui ne seront d'ailleurs même pas tenus de se faire tester. Ainsi, pas de contact tracing spécifique en milieu scolaire ni de campagnes de tests salivaires pour cette rentrée des classes.

"L'école n'est plus un monde à part". La phrase est signée Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du SNES-FSU (le principal syndicat de l'enseignement secondaire), qui s'est exprimée sur les ondes mi-juillet à propos de l'évolution du protocole sanitaire. Evoquant des "échanges constructifs" avec le ministère, elle s'est félicitée que "la réalité du terrain" ait enfin "été entendue" par le gouvernement. Pour Guislaine David, la porte-parole du syndicat d'enseignants SNUipp-FSU qui a évoqué le sujet sur France Info le 13 juillet, ce protocole est aussi bien plus concret, dans le sens notamment où il ne "nécessitera pas" une "charge administrative hors normes". Elle se réjouit de ne plus avoir à vivre toutes les "annonces à faire aux parents", mais aussi la pression de l'application du protocole.

De fait, le délai de dix jours prévu entre l'annonce d'un protocole et sa date de mise en œuvre est une aubaine pour les écoles qui devaient suivre des règles singulières et complexes depuis bientôt deux ans. A ce titre, Vincent Loustau, le secrétaire fédéral de la Sgen-CFDT a reconnu que ce nouveau protocole était "plus pragmatique et applicable" que ceux imposés durant le premier quinquennat. Il a confié aux Echos les difficultés posées par le "contact tracing" et le "brassage". Désormais, les enseignants n'auront pas d'autres règles à suivre que celles qui seront en vigueur pour l'ensemble de la population... De quoi être soulagé.