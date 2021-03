"Confinement à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône : la mesure simplement reportée ?"

La décision a été prise, les Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille ne sont pas encore concernés par une mesure de reconfinement le week-end.

[Mis à jour le 5 mars à 10h40] L'exécutif a tranché, la ville de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône ne seront pas reconfinés ce week-end. Dans sa conférence de presse qui prend des allures de rituel depuis plusieurs mois, le Premier ministre Jean Castex a donné un nouveau sursis aux départements sous surveillance mise à part le Pas-de-Calais. Mieux, selon le chef du gouvernement, la situation sanitaire s'est même améliorée dans le département avec une épidémie qui régresse. "Le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle où l'on note un reflux dont il faudra vérifier s'il est durable" a indiqué Jean Castex.

Malgré cet indicateur positif, le gouvernement met en garde, la vérité d'un jour n'est pas forcément de celle du lendemain et si le confinement sera le dernier recours, la dégradation des chiffres pourrait faire de nouveau basculer Marseille et son département sous la menace du confinement. Toutefois, rappelons que les élus locaux ne sont pas du tout pour cette mesure. Ce mercredi Renaud Muselier, président de la région PACA, avait précisé que "les trois critères (pour un éventuel reconfinement) sont très clairs: un taux d'incidence supérieur à 250, un taux de positivité supérieur à 10% et un taux d'occupation (des lits) en réanimation supérieur à 80%. Ce n'est pas le cas."

Les Bouches-du-Rhône entament le mois de mars avec des services hospitaliers chargés mais des chiffres stabilisés. Santé publique France compte exactement 1467 hospitalisations dont 98 survenues dans les dernières 24 heures et 247 malades en réanimation. Mais certains indicateurs restent dans le rouge, en particulier le taux d'occupation des services de réanimation qui atteint 91,5%. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur bat un triste record avec 102% d'occupation. La propagation des variants ne rassure pas non plus, avec seulement 18% de cas du virus anglais en fin janvier, la souche britannique représente désormais 53% des contaminations.

Malgré l'absence de reconfinement, de nouvelles mesures ont été actées par le Premier ministre, y compris pour le département. Les centres commerciaux de plus de 10 000m² seront fermés, hormis les commerces alimentaires, dans le but de limiter les brassages de population. Seul, le click and collect est autorisé. L'obligation du port du masque sera également étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore.

Les préfets seront également invités, après concertation avec les maires concernés, à interdire ou à réglementer l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends, "où l'on observe des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation " a précisé le Premier ministre. Les manifestations organisées sur l'espace public pourraient également être concernées par de telles mesures.