Test Covid antigénique : les prix à partir de 22€, qui est concerné ?

TEST ANTIGENIQUE. A partir du vendredi 15 octobre 2021, les dépistages du Covid-19 via un test antigénique deviendront payants. Les prix ont été dévoilés. Mais tout le monde n'est pas concerné par la mesure.

[Mis à jour le 7 octobre 2021 à 9h40] Annoncé depuis plusieurs semaines, la fin de la gratuité des tests Covid antigéniques va entrer en vigueur vendredi 15 octobre 2021. Restait une inconnue : le prix. Franceinfo révèle ce jeudi 7 octobre les montants desquels devront s'acquitter les personnes souhaitant se faire dépister dès la semaine prochaine via un test antigénique, déclaré de "confort" par le gouvernement. S'il est effectué dans un laboratoire, la facture affichera 22 euros. Le tarif sera plus élevé dans les pharmacies : il faudra débourser 25 euros, et même jusqu'à 30 euros croit savoir le site d'informations du service public. Si le gouvernement n'a pas encore confirmé ces données, un conseil de défense, suivi d'un conseil des ministres, est organisé ce jeudi matin. A leur issue, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal devrait prendre la parole pour confirmer ces chiffres.

Toutefois, plusieurs exceptions sont prévues et des prises en charge continueront pour certains publics. Les tests antigéniques resteront gratuits pour ceux réalisés sur prescription médicale ou pour toute personne vaccinée, même si elle n'a pas de prescription médicale. Par ailleurs, tous les dépistages de mineurs seront pris en charge par l'assurance maladie. En bref, la mesure vise à inciter encore davantage à la vaccination, les dépistages tous les trois jours étant nécessaire pour avoir son pass sanitaire en cas d'absence de vaccination.

Si vous pensez que vous avez le coronavirus, sachez que les tests doivent être réalisés dans les quatre jours qui suivent l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire pendant la "phase contagieuse" au cours de laquelle la charge virale est la plus forte. Ils ne peuvent pas en revanche détecter les infections débutantes. Dès lors, des sujets infectés peuvent être testés négatifs si le test est réalisé trop tôt, avant de devenir contagieux quelques jours après, prévenait le Conseil scientifique au moment de leur déploiement. En cas de positivité, un test antigénique, qui est considéré avant tout comme un "outil d'orientation diagnostique", doit être confirmé par un test RT-PCR.

À l'heure actuelle, il existe trois tests antigéniques autorisés par la Haute autorité de santé (HAS) en France :

Le test antigénique nasopharyngé réalisé par des professionnels de santé, et utilisé en complément des autres tests existants. Il est largement accessible dans le pays depuis septembre 2020. La méthode de prélèvement par écouvillon est la même que pour les tests RT-PCR.

réalisé par des professionnels de santé, et utilisé en complément des autres tests existants. Il est largement accessible dans le pays depuis septembre 2020. La méthode de prélèvement par écouvillon est la même que pour les tests RT-PCR. Le test antigénique nasal (réalisé par des professionnels) et l'auto-test antigénique nasal (réalisé par la personne elle-même) requiert un prélèvement bien moins profond, et donc peu invasif. Les deux modèles sont proposés en pharmacie depuis mars 2021. Initialement réservés aux plus de 15 ans, ils sont devenus accessibles aux enfants le 26 avril.

Un test antigénique de type Covid est un dispositif capable de détecter les antigènes, c'est-à-dire certaines protéines caractéristiques produites par le Sars-CoV-2 dans le corps humain. Son principal atout est la mise à disposition rapide des résultats, fournis en moins de 30 min. Ce qui permet, le cas échéant, de mettre en œuvre immédiatement des mesures d'isolement et de traçage. Néanmoins, son niveau de fiabilité n'atteint pas celui du test RT-PCR, et ne peut pas remplacer ce dernier. C'est pourquoi le test antigénique n'est pas considéré comme un outil de diagnostic, mais comme un "outil d'orientation diagnostique". D'ailleurs, en cas de test positif, il doit être complété aussitôt par un test PCR pour confirmation.

Cela dépend du test antigénique. Certains tests comme le modèle nasopharyngé doivent obligatoirement être réalisés par des professionnels de santé : médecins, infirmiers, pharmaciens, laborantins, secouristes, etc. Ceux-là seront plutôt faits dans les cabinets ou offices, même si un déplacement à domicile demeure possible pour les gens qui ne peuvent pas bouger. Quant à l'autotest nasal, il peut être réalisé partout et à tout moment, par la personne elle-même ou par un de ses proches en suivant les consignes d'utilisation.

Si les tests antigéniques nasaux et nasopharyngés sont a priori disponibles dans l'ensemble des pharmacies, les pharmaciens ne sont pas obligés de réaliser le dépistage à l'officine. S'ils sont volontaires, le test est alors effectué en quelques secondes par les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie ou des étudiants ayant validé leur première année en pharmacie. Pour savoir si votre pharmacie fait partie des lieux de dépistage, consultez la carte du dépistage COVID en ligne.

Pour les tests en pharmacie, il n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous. Pour les tests au sein d'un laboratoire médical, il convient de demander un rendez-vous en appelant le lieu de dépistage : le numéro est fourni avec les lieux de dépistage sur la carte mentionnée ci-dessus.

Les tests antigéniques peuvent être réalisés sans ordonnance, et sont pris en charge par la Sécurité sociale jusqu'à la mi-octobre 2021. En effet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé mercredi 11 août que les tests de dépistage du coronavirus, dont font partie les tests antigéniques, qui seront réalisés sans prescription médicale vont devenir payants dès la "mi-octobre". Et pour cause, "les tests à répétition n'empêchent pas d'aller à l'hôpital et de contaminer fortement", a-t-il justifié, renvoyant du même coup les récalcitrants au vaccin contre le coronavirus à leur propre choix : "D'ici mi-octobre, chacun aura eu le temps de s'organiser et de prendre ses responsabilités, nous prenons également les nôtres."

A partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests antigéniques deviendront payants (sauf exceptions). S'ils sont réalisé dans un laboratoire, il faudra débourser 22 euros. Les pharmacies, le prix sera affiché à 25 euros en semaines et pourrait grimper à 30 euros le dimanche dans les officines.

La présentation d'un test antigénique négatif du Covid fait partie des documents autorisés dans le pass sanitaire en France et en Europe pour voyager. Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP.

"Les tests antigéniques sont moins sensibles, détectant les sujets à la phase contagieuse de l'infection où la charge virale est plus élevée, mais passant à côté des infections débutantes si bien que des sujets détectés négatifs en début d'infection pourront être contagieux dans les trois jours suivants" avait expliqué le Conseil scientifique en novembre 2020 avant que la HAS confirme à son tour que "les tests antigéniques sont un peu moins sensibles, que les tests RT-PCR". "Le test utilisé doit présenter une sensibilité clinique supérieure ou égale à 80% pour limiter le nombre de faux négatifs, seuil retenu également par l'Organisation mondiale de la santé, et une spécificité clinique supérieure ou égale à 99% pour s'assurer que les cas positifs sont bien des cas de COVID-19 et pas d'autres virus respiratoires saisonniers" avait également précisé la HAS.